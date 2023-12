Humphries - Pietreczko Tipp, Prognose, Quoten | 28.12.2023

Bei der Darts WM 2024 stehen am Donnerstag die nächsten Partien der 3. Runde an. Ein Highlight ist zweifelsohne der Auftritt von „Pikachu“ Ricardo Pietreczko, der sich mit Luke Humphries misst.

Darum tippen wir bei Humphries vs Pietreczko auf „Über 5,5 Sätze“:

Humphries vs Pietreczko Quoten Analyse:

Demgegenüber ist die Quote für den Sieg von „Pikachu“ auf 4.90 angesetzt und somit deutlich höher. Nach den drei Major-Siegen in Folge für Humphries ist es nur logisch, dass die Buchmacher den Engländer als klaren Favoriten betrachten.

Humphries vs Pietrecko Prognose: „Pikachu“ sorgt für ein ausgeglichenes Duell

Humphries vs Pietrecko Statistik & Bilanz:

Unser Humphries vs Pietreczko Tipp: „Über 5,5 Sätze“

Mit Luke Humphries vs. Ricardo Pietreczko steht am Donnerstagabend ein brisantes Drittrunden-Spiel an. Wir erwarten ein hochklassiges Duell, bei dem „Pikachu“ Paroli bietet und einige Legs gewinnt. Ob es am Ende zum Sieg reicht, wird vor allem von „Cool Hand Luke“ abhängen.