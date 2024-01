Hurkacz - Medvedev Tipp, Prognose, Quoten|Australian Open

Unser Hurkacz - Medvedev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Daniil Medvedev möchte in Melbourne zum dritten Mal das Finale erreichen. Auf diesem Weg wartet beim Wett Tipp heute ein enges Duell gegen „Hubi“ auf den Russen.

Daniil Medvedev darf bei den Australian Open 2024 auf Platz 1 im ATP-Ranking hoffen. Dafür muss der Russe das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gewinnen und hoffen, dass Novak Djokovic und Carlos Alcaraz vor dem Halbfinale scheitern. Auch wenn der Ausgang nicht gerade wahrscheinlich ist, würde der Moskauer sicher nur zu gerne ins Endspiel von Melbourne einziehen und dort um den zweiten Major-Titel seiner Karriere kämpfen.

Im Viertelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz ist Medvedev schon mal deutlich favorisiert. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,57 bei Betano für die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Hurkacz vs Medvedev auf „Über 3,5 Sätze“:

Hurkacz führt den direkten Vergleich mit 4-2 an

Medvedev hat in der Weltrangliste die Nase vorne

Beide Profis haben beim laufenden Turnier schon jeweils 3 Sätze abgegeben



Hurkacz vs Medvedev Quoten Analyse:

Schaut man streng genommen nur auf die Weltrangliste, hat der Russe bei der Hurkacz vs Medvedev Prognose die Nase vorne, denn er steht auf Rang 3 sechs Plätze vor seinem kommenden Gegner.

So schicken die Buchmacher mit deutscher Lizenz den Profi aus Moskau mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,41 als Favoriten auf den Court. Ein Weiterkommen des Polen wird mit Quoten im Schnitt von 2,92 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hurkacz vs Medvedev Prognose: Baut „Hubi“ seine Bilanz gegen den Russen aus?

Hubert Hurkacz verpasste nach einer guten Saison 2023 mit Titeln in Marseille und beim Shanghai Masters die ATP Finals im vergangenen November nur knapp. Nach der Verletzung von Stefanos Tsitsipas war der Pole aber der erste Nachrücker und durfte noch ein Vorrundenspiel gegen Novak Djokovic absolvieren. Auch in diesem Jahr zeigt die Formkurve des 26-Jährigen nach oben. Bei den Australian Open 2024 steht der Profi aus Breslau erstmals im Viertelfinale.

Auf diesem Weg hatte Hurkacz vor allem in Runde 2 gegen den tschechischen Qualifikanten Jakub Mensik (ATP Nr. 142) große Probleme und musste über fünf Sätze gehen. Gegen den französischen Debütanten Arthur Cazaux, der in Melbourne Holger Rune ausgeschaltet hatte, kam der Pole im Achtelfinale in drei Sätzen weiter. Hier gewann „Hubi“ 91 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag und 76 Prozent nach dem zweiten Service. Durch den Einzug in die Runde der letzten Acht ist Hurkacz schon auf ATP-Platz 8 geklettert.

Nachdem Daniil Medvedev 2021 und 2022 bei den Australian Open jeweils im Finale gestanden hatte, erwischte es den Russen im Vorjahr in Melbourne schon in Runde 3. Danach spielte der Mann aus Moskau aber eine starke Saison mit fünf Titeln und vier weiteren Final-Teilnahmen. Auch beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres ist der 27-Jährige wieder zur Stelle. In Runde 2 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori (ATP Nr. 53) sah es nach einem Zwei-Satz-Rückstand zunächst gar nicht gut aus.

Medvedev kämpfte sich aber zurück und entschied das Duell doch noch in fünf Sätzen für sich. Danach ließ der Russe lediglich noch einen Satz liegen, im Achtelfinale beim 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP Nr. 69). Nun hofft die Nummer 3 der Weltrangliste auf den zweiten Titel bei einem Grand Slam. Der erste Erfolg bei einem Major glückte bei den US Open 2021. Im vergangenen Jahr spielte der 27-jährige am meisten auf Hard Court und kam hier auf eine Bilanz von 38-8.

Hurkacz - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hurkacz: 3:0 Cazaux, 3:1 Humbert, 3:2 Mensik, 3:0 Jasika, 1:2 Zverev

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:1 Borges, 3:0 Auger-Aliassime, 3:2 Ruusuvuori, 1:0 Atmane, 0:1 Fritz

Letzte 5 Spiele Hurkacz vs Medvedev: 1:0, 2:0, 2:0, 1:2, 1:2



Zwischen beiden Profis finden sich sechs Duelle in den Datenbanken. 2021 entschied Hurkacz den ersten Vergleich in Wimbledon in fünf Sätzen für sich. Im gleichen Jahr folgten die einzigen zwei Erfolge für Medvedev (jeweils 2:1).

2022 und 2023 sammelte der Pole dann drei weitere Siege gegen den Russen und blieb dabei ohne Satzverlust. Das letzte Aufeinandertreffen wurde allerdings mit 0:1 gegen Medvedev gewertet, da dieser verletzt aufgeben musste.

Unser Hurkacz - Medvedev Tipp: Über 3,5 Sätze

Sicher ist Daniil Medvedev in seinem Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz zurecht der Favorit. Doch auf den Russen, der bei den Australian Open 2024 schon ein paar Probleme hatte, wartet eine harte Nuss.

Denn erstens führt der Pole den direkten Vergleich gegen die Nummer 3 der Welt an, zudem hat „Hubi“ beim laufenden Grand-Slam-Turnier auch keinen schlechteren Eindruck gemacht als sein Gegner.