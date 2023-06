Hurkacz - O’Connell Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart 2023

Unser Hurkacz - O‘Connell Tipp zum ATP 250 Stuttgart Spiel lautet: Mit größter Anstrengung gelang Hubert Hurkacz der Einzug ins Viertelfinale der BOSS Open. Nach 2:21 h beendete ein Doppelfehler von Watanuki das Match. Christopher O‘Connell könnte mit seiner Form für weitere Schwierigkeiten sorgen.

Nur knapp entkam Hurkacz in seinem Auftaktspiel einer schmerzhaften Niederlage. Der Pole musste gegen den Qualifikanten Watanuki über die vollen 3 Sätze gehen. Nachdem der Favorit den ersten Satz hatte abgeben müssen, kämpfte er sich erfolgreich durch zwei Tiebreaks. Findet der polnische Tennisprofi keinen Weg, seinen Return zu verbessern, kann O‘Connell ein knappes Match forcieren. Wir halten den australischen Außenseiter für gefährlich und zeigen das in dieser Wettempfehlung. Unser Tipp: „Sieg O‘Connell (HC +1,5 Sätze)“. Bei Bet3000 findet ihr dafür eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Hurkacz vs O‘Connell auf „Sieg O‘Connell (HC +1,5 Sätze)“:

Hurkacz verwandelte im vorangegangenen Duell mit Watanuki keinen seiner 5 Break Points.

O‘Connell spielt die beste Saison seines Lebens und rangiert im ATP-Live Ranking auf Platz 67 - Karrierebestwert!

O‘Connell überraschte bereits mit seinem 2:0-Sieg gegen Sonego.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hurkacz vs O‘Connell Quoten Analyse:

Losgelöst von der aktuellen Form beider Spieler ist die Favoritenrolle von Hurkacz absolut nachvollziehbar. Der Pole erarbeitete sich 2023 in beiden bisherigen Grand Slams die besten Ergebnisse seiner Karriere und liegt auf Rang 14 der ATP-Weltrangliste.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht, denn O‘Connell durchläuft derzeit eine fantastische Entwicklung. Zuletzt deutete der Australier mit seinem 2:0-Sieg gegen Sonego an, dass ihm Überraschungen liegen.

Unter folgendem Link findet ihr die Vorgehensweisen erklärt, die euch bei verschiedenen Buchmachern einen Sportwetten Bonus verschaffen. Den könnt beispielsweise für eine Wette auf einen Sieg von Hurkacz verwenden, der mit Quoten bis zu 1,37 der Favorit in diesem Match ist. Mehr Mut benötigt ihr bei einer Wette auf O‘Connell, der mit Wettquoten zwischen 3,17 und 3,40 die Außenseiterrolle einnimmt.

Hurkacz vs O‘Connell Prognose: „Probleme beim Return“

Weniger als drei Wochen sind es bis zum dritten Grand Slam des Jahres. Für Hurkacz ist Wimbledon ein absolutes Highlight. Auf dem Rasen in London erreichte der Pole im Jahr 2021 das Halbfinale - sein bestes Resultat bei einem Grand Slam.

Zur Vorbereitung nutzt die Nummer 14 der Welt den Wettbewerb in Stuttgart. Nach einem Freilos in der ersten Runde zeigte sich der polnische Athlet etwas rostig. In einem spannenden und langen Match (2:21 h) mussten schließlich zwei Siege im Tiebreak herhalten, um das Viertelfinale zu erreichen.

Bei eigenem Aufschlag hatte Hurkacz deutlich weniger Probleme als beim Retournieren. Hier entschied der klare Favorit nur 27 Prozent (32/118) der Punkte für sich. Bietet er dem formstarken O‘Connell ähnliche Möglichkeiten, wird es erneut ein langes Match.

Diese Tendenzen im Spiel des 26-Jährigen sind nichts Neues. Nehmen wir uns die Daten der gesamten Saison vor, sehen wir ähnliche Zahlen. Bei eigenem Service spielt Hurkacz hervorragende 18,2 Prozent Asse. Im Gegenzug hat sein australischer Konkurrent in mehreren Return-Statistiken die Nase vorn.

Beispielsweise gewann O‘Connell in diesem Jahr 19,4 Prozent seiner Return-Games - Hurkacz kann in diesem Bereich nur einen Wert von 14,1 Prozent vorweisen.

Hurkacz - O‘Connell Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hurkacz: 2:1 Y. Watanuki, 2:3 J.P. Varillas, 3:2 T. Griekspoor, 3:2 D. Goffin, 0:2 J.J. Wolf.

Letzte 5 Spiele O‘Connell: 2:0 Sonego, 2:0 D. Altmaier, 1:2 D. Kudla, 0:3 T. Daniel, 1:2 G. Dimitrov.

Letzte 5 Spiele Hurkacz vs. O‘Connell: -

Wir haben es zu Beginn bereits festgehalten: O‘Connell spielt die beste Saison seines Lebens und liegt im ATP-Live Ranking auf Platz 67 - sein neuer Karrierebestwert. In Stuttgart bestätigt er diese Form. Seine ersten beiden Matches entschied er jeweils mit 2:0 für sich. Besonders überraschend: Sein Erfolg gegen Sonego.

Im Vergleich mit Hurkacz (18,2 Prozent) spielt O‘Connell (8,1 Prozent) nicht annähernd die gleiche Quote an Assen. Da er letztlich 81,7 Prozent seiner Aufschlagspiele für sich entscheiden kann, ist der Service des Australiers definitiv gut genug, um sich mindestens einen Satzgewinn zu erarbeiten.

Selbst wenn der aufstrebende 29-Jährige in Schwierigkeiten geraten sollte, zeigte sich sein polnischer Konkurrent im ersten Match nicht in der Verfassung, diese für sich nutzen zu können. Hurkacz verwandelte in seinem letzten Match keinen seiner fünf Breakbälle.

Darüber hinaus musste der Pole in seinem vergangenen Match eine medizinische Auszeit nehmen und wirkte etwas angeschlagen. Die Bet3000 App bietet euch dieselben Quoten der Homepage. Wollt ihr in diesem Aufeinandertreffen etwas probieren, könnt ihr dort mit einer Quote von 3,20 auf einen Überraschungssieg von O‘Connell setzen.

Unser Hurkacz - O‘Connell Tipp: Sieg O‘Connell (HC +1,5 Sätze)

Der problematische Return von Hurkacz und die äußerst positive Entwicklung seines australischen Kontrahenten schreien geradezu nach einem Spiel über drei Sätze. In einem solchen wäre automatisch ein gewonnener Satz von O‘Connell zu finden, der nach zwei Zu-Null-Siegen in Folge mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in dieses Viertelfinale startet.