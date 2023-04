Ingolstadt - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 03.04.2023

Unser Ingolstadt - 1860 München Tipp zum 3. Liga Spiel am 03.04.2023 lautet: Sowohl Ingolstadt als auch 1860 haben ihre Saisonziele krachend verfehlt. Auch die Trainerwechsel brachten bisher kaum etwas. Im direkten Duell spricht nun einiges für Tore auf beiden Seiten.

Der 29. Spieltag der Saison 2022/23 wird in der 3. Liga am Montagabend mit dem Derby zwischen Ingolstadt und 1860 München abgeschlossen. Dieses Spiel wird auch als „Duell der Enttäuschten“ angekündigt. Beide Vereine wollten in dieser Saison im Aufstiegskampf ein wichtiges Wörtchen mitreden. Als die Rückkehr in die 2. Bundesliga jeweils in Gefahr geriet, entschieden sich die Verantwortlichen von FCI und TSV für einen Trainerwechsel. Die neuen Coaches konnten aber noch keine Trendwenden herbeiführen. So treffen im Audi-Sportpark die beiden schwächsten Teams der Rückrunde aufeinander. Wenig überraschend können sich die Buchmacher bei diesem Duell auf keinen Favoriten festlegen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Ingolstadt vs 1860 München auf „Beide treffen“:

Ingolstadt hat in 10 Spielen der Rückrunde schon 24 Gegentreffer kassiert

In den vergangenen 9 Heimspielen blieben die Schanzer nur einmal ohne einen eigenen Treffer

In 7 der letzten 9 Derbys fielen auf beiden Seiten Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ingolstadt vs 1860 München Quoten Analyse:

Mit der schlechten Bilanz seit Ende Oktober ist 1860 auf den 9. Platz abgerutscht. Bei 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsrang stehen die Münchner vor dem fünften Jahr in der Drittklassigkeit. Der FCI hat sogar noch fünf Punkte weniger auf dem Konto und rangiert in der Tabelle fünf Plätze hinter dem kommenden Gegner.

Das Polster auf die Abstiegszone beträgt nur noch sechs Zähler. Trotzdem sind die Hausherren bei der Ingolstadt vs 1860 München Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,52 die minimalen Favoriten. Doch auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste auch nur durchschnittliche Quoten von 2,59.

Ingolstadt vs 1860 München Prognose: Letzte Chance für Capretti?

Anfang Februar wurde Guerino Capretti in Ingolstadt als Nachfolger von Rüdiger Rehm verpflichtet. Die Mannschaft stand zu diesem Zeitpunkt mit 31 Punkten auf dem 7. Platz. Der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz betrug fünf Punkte. Doch in neun Spielen unter dem neuen Coach kamen nur vier weitere Zähler hinzu. Das 0:2 in Zwickau am vergangenen Wochenende war die fünfte Niederlage in Folge.

Noch bekommt der Trainer die Rückendeckung der Verantwortlichen. Doch der Trainerstuhl wackelt gewaltig. Schon vor wenigen Wochen war Sportdirektor Malte Metzelder entlassen worden. Ingolstadt ist die schwächste Mannschaft der Rückrunde. In der Hinserie kassierte der FCI in 19 Spielen 20 Gegentore. Nun steht man nach zehn Partien der zweiten Saisonhälfte schon bei 24 Gegentreffern.

Bei den Löwen hat Maurizio Jacobacci eine gewisse Anlaufzeit gebraucht. Erst im vierten Spiel unter dem neuen Coach glückte mit dem 3:1 in Aue der erste Sieg. Die Serie von acht sieglosen Spielen hintereinander war endlich vorbei. Es schien so, als sei die Trendwende endlich geschafft. Doch dann folgte in der Vorwoche das bittere 1:4 daheim gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Schon nach 17 Minuten waren die Hausherren mit 0:3 in Rückstand gelegen. Jacobacci war nach dem erneuten Rückschlag sichtlich angefressen. Schon ein unkonzentrierter Spieler könne für eine Kettenreaktion ausreichen. Man habe eine Lektion erhalten, was Technik und Effizienz angeht. Die Sechziger waren dagegen im Passspiel, in Zweikämpfen und bei der Einstellung zu lasch.

Ingolstadt - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ingolstadt: 0:2 Zwickau (A), 2:3 Dresden (H), 2:3 Mannheim (A), 0:1 SC Freiburg II (H), 1:4 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München: 1:4 BVB II (H), 3:1 Aue (A), 1:1 Elversberg (H), 2:2 Duisburg (A), 0:1 Viktoria Köln

Letzte 5 Spiele Ingolstadt vs 1860 München: 2:1 (A), 3:1 (H), 4:5 (A), 0:1 (A), 2:0 (A)

Nach 20 Aufeinandertreffen haben die Sechziger mit sieben Siegen zu fünf Niederlagen in der Gesamtbilanz die Nase vorne. Schaut man aber nur auf die Duelle in der 3. Liga konnte 1860 nur eine von fünf Partien für sich entscheiden. Auch in den letzten zehn Duellen gegen die Schanzer gingen die Löwen nach der regulären Spielzeit nur einmal als Sieger vom Feld. Dieser Erfolg war ein 1:0 daheim am 19. Spieltag der Saison 2020/21. Das Hinspiel am 11. Spieltag gewann der FCI in München mit 2:1.

Unser Ingolstadt - 1860 München Tipp: Beide Teams treffen

Sowohl in Ingolstadt als auch in München-Giesing ist der Frust groß. Die beiden Vereine aus Oberbayern stehen am Ende der Rückrunden-Tabelle. Coach Jacobacci sitzt sicher etwas fester im Sattel. FCI-Trainer Capretti dürfte hingegen im Falle einer weiteren Pleite vor der Entlassung stehen. Ein Ergebnistipp fällt auf jeden Fall schwer. Da beide Teams immerhin einigermaßen treffsicher sind, dafür aber große Probleme in der Defensive haben, sind Tore auf beiden Seiten recht wahrscheinlich.