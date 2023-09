Inter Mailand - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 16.9.2023

Unser Inter Mailand - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 16.09.2023 lautet: Beide Klubs aus Mailand sind stark in die Saison gestartet. Im „Derby della Madonnina“ räumen wir den Nerazzurri aber leichte Vorteile ein.

Inter Mailand lud zuletzt zum Kräftemessen mit Fiorentina. Dabei dominierten die Gastgeber und setzten sich dank der überragenden Marcus Thuram und Lautaro Martínez am Ende mit 4:0 durch. Milan hatte zuletzt mit AS Rom keinen leichten Gegner vor der Brust. Dennoch sorgten Olivier Giroud und Rafael Leao für klare Verhältnisse. Fikayo Tomoris Platzverweis sowie der späte Anschlusstreffer der Hausherren konnten den Sieg nicht mehr verhindern.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,83 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AC Milan auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Inter Mailand vs AC Milan Quoten Analyse:

Wer seine Fühler am Drei-Weg-Markt ausstreckt, wird recht schnell erkennen, dass ein Sieg der Nerazzurri am niedrigsten bewertet wird. Bei einer Inter Mailand AC Milan Wettquote von durchschnittlich 2,15 kann aber von keiner Favoritenrolle gesprochen werden, wenngleich die Rossoneri mit einer Quote von ca. 3,40 höher bewertet werden.