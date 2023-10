Inter Mailand – AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Inter Mailand - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 29.10.2023 lautet: Einen Favoriten sehen wir bei unserem Wett Tipp heute in diesem Duell nicht. Beiden Mannschaften ist aber mindestens ein Tor zuzutrauen.

Sowohl Inter als auch die Roma waren unter der Woche auf internationaler Ebene erfolgreich. Die Nerazzurri setzten sich in der Königsklasse gegen Salzburg mit 2:1 durch und die Römer behielten nach einem 2:0 auf heimischem Boden in der Europa League gegen Slavia Prag die Oberhand.

Beide Konkurrenten werden mit breiter Brust ins direkte Duell gehen und zu Toren kommen. Eine Wette auf „Beide Teams treffen“ bringt bei AdmiralBet eine Quote von 1,95 mit sich.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AS Rom auf „Beide treffen“:

Schwarz-Blau erzielte in der aktuellen Spielzeit pro Liga-Heimspiel im Durchschnitt 2,8 Tore.

Die Roma traf bislang in jedem ihrer 4 Serie-A-Auswärtsspiele mindestens einmal.

Sechs der jüngsten acht Duelle zwischen beiden Teams brachten im Giuseppe-Meazza-Stadion Tore auf beiden Seiten mit sich.

Inter Mailand vs AS Rom Quoten Analyse:

Drei der letzten vier Heimspiele gegen die Römer gingen an den momentanen Tabellenführer der Serie A. Aus diesem Grund hat die niedrige Inter Mailand AS Rom Wettquote in Höhe von ca. 1,61 für den Heimsieg durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Das letzte Aufeinandertreffen in Mailand entschieden die Wölfe mit einem knappen 2:1 für sich. Ein erneuter Triumph im Giuseppe-Meazza-Stadion bringt den bis zu 5,50-fachen Wetteinsatz mit sich.

Inter Mailand vs. AS Rom Prognose: Gelingt den Gelb-Roten der 6. Sieg am Stück?

Die Mailänder eroberten kürzlich mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim FC Turin die Tabellenspitze. Sieben Punkte holten die Nerazzurri aus den vergangenen drei Serie-A-Spielen und konnten somit durchaus überzeugen (2S, 1U).

Dennoch wäre es momentan vermessen, bereits von der 20. Meisterschaft zu sprechen. Mit Milan und Juventus Turin liegt die Konkurrenz mit einem bzw. zwei Punkten Rückstand auf der Lauer und wartet nur auf einen Aussetzer des Tabellenprimus.

Auf heimischem Boden könnte es diesen geben. Die letzten beiden Spiele im Giuseppe-Meazza-Stadion führten gegen Bologna (2:2) zu einem Remis und brachten gegen Sassuolo eine überraschende Niederlage (1:2) mit sich.

Offensiv sind die Mannen von Trainer Simone Inzaghi zu Hause brandgefährlich und stellen mit 14 Toren den besten Heim-Angriff der Liga. Vier Gegentore in den letzten beiden Heimansetzungen lassen jedoch auf Unstimmigkeiten im Defensivverbund schließen.

Nachdem die Römer den Saisoneinstieg mit nur einem Punkt aus drei Spielen gehörig in den Sand gesetzt hatten, ging es zuletzt steil bergauf.

Inter Mailand - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Salzburg (H), 3:0 FC Turin (A), 2:2 Bologna (H), 1:0 Benfica (H), 4:0 Salernitana (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Slavia Prag (H), 1:0 Monza (H), 4:1 Cagliari (A), 4:0 Servette (H), 2:0 Frosinone (H).

Letzte Spiele Inter Mailand vs. AS Rom: 2:0 (A), 1:2 (H), 3:1 (H), 2:0 (H), 3:0 (A).

Neun Zähler aus den vergangenen drei Liga-Partien mit Frosinone (2:0), Cagliari (4:1) und Monza (1:0) attestieren den Mannen von Trainer José Mourinho eine starke Form.

In der Tabelle klettern die Gelb-Roten auf Rang sieben und schnuppern einmal mehr am internationalen Geschäft. In der Europa League gab sich die Mourinho-Elf keine Blöße und blickt auf drei Siege am Stück.

Die bisherige Auswärtsbilanz in der Serie A ist auf einem überschaubaren Niveau. Lediglich eines der vier Duelle in den Stadien des Gegners war von Erfolg gekrönt (1U, 2N). Bei sieben Auswärtstoren ist der Roma ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor, aber nicht abzusprechen. Allgemein präsentierte sich der Angriff der Gelb-Roten mit 20 Saisontoren sehr gefährlich.

Vor allem der von Chelsea ausgeliehene Neuner Romelu Lukaku fungiert als Torgarant. Im Oberhaus des italienischen Fußballs traf er fünfmal und in der Europa League kommt er auf drei Tore in drei Spielen.

Unser Inter Mailand – AS Rom Tipp: Beide Teams treffen

Das Match zwischen Inter und den Kickern aus der Hauptstadt ist gleichzeitig das Duell der beiden Torjäger Lautaro Martinez (11 Tore, Inter) und Romelu Lukaku (5 Tore, Roma).

Beide Konkurrenten verfügen über Ausnahmetalente im Angriff. Die Nerazzurri trafen bisweilen in jedem Serie-A-Heimspiel, und die Gäste verpassten in keinem Auswärtsspiel der Liga einen eigenen Treffer.