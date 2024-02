Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.02.2024 lautet: Kein Liga-Konkurrent präsentiert sich aktuell in besserer Verfassung als Tabellenführer Inter und der Rückrunden-Zweite Atalanta Bergamo. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mindestens zwei Treffer.

Den vergangenen Spieltag wird Inter-Kapitän Lautaro Martinez fest in seinen Erinnerungen verankern. Der Stürmer erzielte beim 4:0-Erfolg gegen Lecce nicht nur einen Doppelpack, sondern auch sein 100. Tor in der Serie A. Zudem steht der 26-Jährige mit 22 Toren an der Spitze der Torschützenliste. Die Nerazzurri holten zuletzt zehn Pflichtspiel-Siege in Serie. Atalanta konnte zuletzt in Mailand dem AC Milan einen Zähler abringen.

Wir spielen in unserem Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“. Der Buchmacher Oddset gibt dafür eine Quote von 1,93 heraus.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Atalanta Bergamo auf „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“:

Inter gewann zuletzt 10 Pflichtspiele in Folge.

Inter erzielte an den letzten 3 Spieltagen jeweils 4 Tore.

Atalanta verlor die vorangegangenen 4 Aufeinandertreffen gegen die Nerazzurri.



Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Von der zuletzt furiosen Offensive der Bergamasken war beim 1:1 gegen den AC Milan nur wenig zu sehen. Zumindest bekamen die Schützlinge von Gian Piero Gasperini bereits einen Vorgeschmack auf das Giuseppe Meazza. Dort gastiert „La Dea“ unter der Woche erneut, dieses Mal mit Siegquoten bis 5,50 als haushoher Außenseiter.

Inter hatte zum Auftakt in die Rückrunde keine Probleme, gewann sechs von sechs Liga-Spielen und ist mit Wettquoten zwischen 1,61 und 1,66 aus guten Gründen der klare Favorit in dieser Begegnung. Eine Match-Kombi könnte die Quoten sinnvoll aufwerten und mit diesem Winamax Bonus kombiniert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Prognose: Das Oberhaupt der Serie A

Simone Inzaghi hat bei Inter Mailand einen seltenen Mix erschaffen. Seine Mannschaft ist für alle Phasen des Spiels bestens gewappnet und in nahezu jeder Hinsicht das beste Team der Serie A. Angefangen bei den erzielten Toren (63) über die zugelassenen Gegentore (12) bis hin zu den erzielten Standard-Toren (10) liegt Inter jeweils an der Spitze.

Die Spitze im eigenen Spiel ist Lautaro Martinez. Der Kapitän führt die Serie A mit den meisten erzielten Toren (22) an und ist ein wichtiger Faktor in der besten Offensive der Liga (2,5 Tore pro Spiel). Inter ist der Konkurrenz in diesem Jahr enteilt. 54,8 erwartbare Tore sind mit weitem Abstand der Liga-Bestwert (AC Milan liegt mit 41,5 xG auf Platz 2).

Mindestens ebenso wichtig wie das eigene Angriffsspiel ist die defensive Stabilität im Team von Simone Inzaghi. Die Nerazzurri schlossen die meisten Ligaspiele ohne Gegentor ab (16) und erlaubten nach Juventus (18,3 xGA) die wenigsten erwartbaren Gegentore (20,1 xGA).

Jüngst feierten die Hausherren drei Zu-Null-Siege in Serie und erzielten währenddessen neun Tore. Der Scudetto ist bei neun Zählern Vorsprung und sogar einem Spiel in der Hinterhand im Normalfall nur noch eine Frage der Zeit.

Inter Mailand - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:0 Lecce (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 4:0 Salernitana (H), 4:2 AS Rom (A), 1:0 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:1 AC Milan (A), 3:0 Sassuolo (H), 4:1 Genua (A), 3:1 Lazio Rom (H), 2:0 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Atalanta Bergamo: 2:1 (A), 3:2 (H), 1:0 (H), 3:2 (A), 0:0 (A).



Atalanta ist nach den Gastgebern (18 Punkte) die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde (16 Punkte). Seit Dezember verloren die Gasperini-Schützlinge kein einziges Liga-Spiel und brachten sich damit nochmal für einen Angriff auf die Top 4 in Position.

Auswärts (1,25 Punkte pro Spiel) sind die Bergamasken jedoch nicht dasselbe Team wie im eigenen Stadion (2,38 Punkte pro Spiel). Nur vier von zwölf Gastauftritten entschied „La Dea“ für sich.

Zusätzlich verlor Atalanta Bergamo die letzten vier Aufeinandertreffen mit Inter Mailand (5:9 Tore) und wartet seit elf Pflichtspiel-Duellen auf einen Erfolg gegen den aktuellen Tabellenführer.

Für den vierten Zu-Null-Sieg der Inzaghi-Elf in Serie erhaltet ihr bei Oddset eine tolle Quote in der Höhe von 2,80. Inter gewann in dieser Spielzeit zwei Drittel seiner Heimspiele ohne Gegentor.

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp: Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore

Atalanta Bergamo schloss fünf von zwölf Auswärtsspielen mit einer Niederlage ab (4S, 3U) und wartet seit elf Pflichtspiel-Duellen auf einen Sieg gegen Inter Mailand. Die Hausherren sind in Topform (10 Pflichtspiel-Siege in Serie) und können sich auf ihr grandioses Torverhältnis (+51) durchaus etwas einbilden.