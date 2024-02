Inter Mailand - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 20.02.2024

Unser Inter Mailand - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 20.02.2024 lautet: Nach wie vor sind Inter und Atletico Madrid im Wettbewerb ungeschlagen. Aufgrund des Heimrechts schreiben wir den Italienern im Hinspiel leichte Vorteile zu.

Beide Konkurrenten boten am vergangenen Spieltag auf nationaler Ebene starke Leistungen und feierten jeweils Kantersiege. Inter Mailand setzte sich zu Hause gegen Salernitana mit 4:0 durch und Atletico Madrid meldete sich nach drei sieglosen Ansetzungen mit einem 5:0-Heimerfolg gegen Las Palmas zurück.

Obwohl wir von keinem deutlichen Triumph ausgehen, sehen wir die Hausherren aus Mailand in einem engen Match leicht vorn. Wir spielen unseren Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand“ zu einer Quote von 1,78 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Atletico Madrid auf „Sieg Inter Mailand“:

Inter holte in der CL-Vorrunde zu Hause 7 von 9 möglichen Punkten (2S, 1U).

Die Italiener stehen defensiv sehr sicher und ließen in 3 CL-Heimspielen nur ein Gegentor zu.

Mit wettbewerbsübergreifend 8 Siegen am Stück bestechen die Nerazzurri anhand der deutlich besseren Formkurve.



Inter Mailand vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Wege-Markt schließen sich die Bookies nahtlos unserer Einschätzung der Begegnung an und ernennen die Gastgeber aus der Lombardei zum Favoriten. Eine Quote von durchschnittlich 1,80 für den Heimsieg untermauert diesen Umstand.

Wenngleich ein Triumph der Gäste aus Spanien nicht gänzlich ausgeschlossen ist, bringt dieser deutlich mehr als den vierfachen Wetteinsatz mit sich. Aufgrund des erhöhten Risikos könnte sich die Nutzung der Bwin Freebet für Neukunden anbieten.

Zweimal standen sich beide Konkurrenten in der Vergangenheit gegenüber und beide Ansetzungen führten zu weniger als 2,5 Toren. Auch diesmal zeichnet sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine Tendenz zu weniger als 2,5 Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs. Atletico Madrid Prognose: Hält Inters Abwehrbollwerk stand?

Inter zeigte sich zuletzt in einer sehr starken Verfassung und gewann u. a. bereits mit dem italienischen Supercup den ersten Titel dieser Saison. Auch in der heimischen Serie A stehen zuletzt sechs Siege am Stück zu Buche. Überhaupt musste erst eine Niederlage im italienischen Oberhaus hingenommen werden (20S, 3U). In der Tabelle rangiert die Elf von Trainer Simone Inzaghi einsam an der Spitze und giert nach der 20. Meisterschaft.

Auch in der Champions League standen die Nerazzurri ihren Mann, obwohl es in der Gruppe D hinter Real Sociedad nur für Platz 2 reichte. Zwei der drei Erfolge in der Vorrunde kamen auf heimischem Boden zustande. Darüber hinaus wurden mit dem Tabellen-Primus die Punkte nach einem torlosen Remis geteilt.

Nur ein Gegentor wurde in den drei Gruppenspielen im San Siro zugelassen. Die Offensive brachte auf der anderen Seite drei Treffer zustande.

Inter Mailand - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:0 Salernitana (H), 4:2 AS Rom (A), 1:0 Juventus (H), 1:0 Florenz (A), 1:0 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 5:0 Las Palmas (H), 0:1 Sevilla (A), 0:1 Bilbao (H), 1:1 Real Madrid (A), 2:1 Vallecano (H).

Letzte Spiele Inter Mailand vs. Atletico Madrid: 1:0 (A), 0:2 (H).



Die Recken von Trainer Diego Simeone spielten auch eine sehr starke Gruppenphase in der Champions League und fuhren sogar den Platz an der Sonne ein. Der Vorsprung zum Verfolger Lazio Rom belief sich auf vier Punkte.

Mit vier Siegen und zwei Remis wurde die Vorrunde genau wie bei Inter ohne Niederlage überstanden. Nur einer der vier Erfolge kam jedoch auf gegnerischem Boden zustande. Dem 3:1 bei Feyenoord stehen auf der anderen Seite zwei Remis bei Celtic (2:2) und Lazio (1:1) gegenüber.

Atletico traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel der Champions League und stand defensiv mit vier Gegentoren in drei Spielen alles andere als sicher.

Nach zwei sieglosen Begegnungen in La Liga kehrte die Simeone-Elf zuletzt beim 5:0 gegen Las Palmas zurück in die Erfolgsspur. Dennoch reicht es derzeit in der Tabelle hinter Real Madrid, Girona und Barcelona „nur“ für Rang vier.

Wer noch nicht zum Kundenstamm von Oddset gehört, kann sich für seinen Champions League Sportwetten Tipp einen zusätzlichen Neukundenbonus sichern. Genauere Informationen zum Wettbonus, den Quoten und vielem mehr sind in unserer Oddset Bewertung ersichtlich.

Unser Inter Mailand - Atletico Madrid Tipp: Sieg Inter Mailand

Beide Teams verfügen über sehr gute Spieler in den eigenen Reihen und sind nach wie vor in der Champions League ungeschlagen.

Inter Mailand zeigt aber eine deutlich bessere Formkurve auf und steht zudem nicht ohne Grund an der Tabellenspitze in der Serie A. Darüber hinaus agieren die Nerazzurri vor heimischer Kulisse und dürften im Hinspiel das Heimrecht zu nutzen wissen.