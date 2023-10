Inter Mailand - Benfica Lissabon Tipp, Prognose & Quoten

Unser Inter Mailand - Benfica Lissabon Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Wer seine Chancen nicht verwertet, wird über kurz oder lang bestraft. Dieses Schicksal ereilte Benfica am ersten Spieltag der Königsklasse, als 15 Schüsse keinen Treffer brachten und Salzburg die Punkte stahl. Inter ist für seine Effektivität bekannt.

Eine magere Leistung von Inter Mailand reichte am ersten Spieltag aus, um mit einem blauen Auge und einem Punkt davonzukommen. Fünf der sechs Schüsse gegen Real Sociedad wurden in den letzten fünf Minuten abgegeben. Lautaro Martinez nutzte den einzigen Torschuss zum Ausgleich (1:1).

Der Angreifer ist nach seinem Viererpack gegen Salernitana in bester Verfassung. Trainer Simone Inzaghi wird auf seinen Stürmer und die Heimstärke der Nerazzurri setzen. Unser Tipp: „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Benfica Lissabon auf „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“:

Inter Mailand vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Letztes Jahr führte der Weg von Inter Mailand ins Finale der Königsklasse. Soll die aktuelle Spielzeit in dieselbe Richtung gehen, müssen bessere Leistungen als gegen Real Sociedad her (1:1). Die Buchmacher trauen den Hausherren genau das zu, anders sind Quoten zwischen 1,70 und 1,80 nicht zu erklären.

Benfica misst sich in der zweiten CL-Saison in Serie mit Inter Mailand. Letztes Jahr warfen die Portugiesen im Viertelfinale das Handtuch und schieden mit einem 0:2 (H) und einem 3:3 (A) aus. Für eine Revanche bekommt ihr unter anderem von Wettanbietern ohne Steuer Wettquoten bis 4,50 ausgegeben.

Inter Mailand vs Benfica Lissabon Prognose: Lebensversicherung Lautaro Martinez

Simone Inzaghi schnürte einst selbst die Schuhe als Mittelstürmer und wird wissen, welch hervorragendes Kaliber er mit Lautaro Martinez im Aufgebot hat. Der Kapitän der Nerazzurri besticht in allen Belangen. Mit seinem späten 1:1-Ausgleich rettete er am ersten Spieltag gegen Real Sociedad einen Punkt.

In den letzten fünf Heimspielen der Königsklasse holten die Italiener vier Siege und blieben ebenso in vier Partien ohne Gegentreffer. Darüber hinaus sind die Mailänder noch nie von Benfica Lissabon geschlagen worden (3 Siege, 2 Remis).

Inter Mailand - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Roger Schmidt hätte sich mit seiner Mannschaft einen besseren Auftakt in der Königsklasse gewünscht. Spielerisch war der erste Auftritt gegen Salzburg gut, doch die Ausbeute blieb unbefriedigend. Obwohl die Adler 15 Schüsse herausgespielt haben, gingen sie am Ende als Verlierer vom Feld (0:2).

Bereits in den beiden vorangegangenen Duellen der CL-Gruppenphase zwischen Inter und Benfica wurde das Stadion in Mailand zum Tollhaus. Kombiniert sorgten die Akteure in beiden Spielen für 13 Treffer. Wer sich dadurch von unserem Zusatz „Unter 4,5 Tore“ verabschieden möchte, kann ebenso gut auf einen einfachen „Sieg Inter“ setzen. Dieser bringt euch bei Happybet eine Quote von 1,75 ein.