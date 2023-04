Inter Mailand - Benfica Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2023

Unser Inter Mailand - Benfica Lissabon Tipp zum Champions League Spiel am 19.04.2023 lautet: Inter hat mit einem 2:0 im Hinspiel das Tor zum Halbfinale der Königsklasse weit aufgestoßen. Im Re-Match gehen wir von einer defensiven Angelegenheit aus und tendieren zu wenig Toren.

Auf nationaler Ebene hat sich Inter am Samstag im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Monza einen katastrophalen Aussetzer geleistet und unterlag nach 90 Minuten mit 0:1. Dabei verzeichneten die Nerazzurri ein Chancenplus, waren aber vor dem Kasten der Gäste nicht zwingend genug. Aufgrund der Niederlage verpasste Inter den Sprung auf Rang 4 der Tabelle.

Ähnlich wie die Italiener haben auch die Portugiesen ihre Generalprobe am Wochenende gehörig in den Sand gesetzt und gingen beim Underdog Chaves nach einem 0:1 leer aus. Deutlich mehr als 60 Prozent Ballbesitz führten nicht zwingend zu klaren Torraum-Szenen. Als alles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, schlugen die Hausherren in Form von Issah Abass eiskalt zu und setzten in der Nachspielzeit den Lucky Punch zum 1:0.

Im Hinspiel hat Inter mit dem 2:0 in der Ferne ein deutliches Zeichen gesetzt. Das Rückspiel werden die Mailänder defensiv gestalten und nur wenig zulassen. Wir tendieren zu weniger als 2,5 Toren. NEObet hält diesbezüglich eine Quote von 1,84 bereit.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Benfica Lissabon auf „Unter 2,5 Tore“:

Inter bestritt 7 der 9 Champions-League-Ansetzungen mit weniger als 2,5 Toren.

3 der 4 Heimspiele in der Königsklasse absolvierte die Elf von Simone Inzaghi mit weißer Weste.

3 der 4 Begegnungen zwischen beiden Konkurrenten endeten ortsunabhängig mit 2 oder weniger Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimvorteils wird dem Gastgeber aus Mailand ein leichter Vorteil eingeräumt. Die Auswirkungen auf die Inter Mailand Benfica Lissabon Quoten halten sich dabei aber in Grenzen. Der Heimsieg bringt einen Wert in Höhe von durchschnittlich 2,15 mit sich. Da die Schwarz-Blauen aber bereits das Hinspiel mit 2:0 gewannen, ist eine Drei-Weg-Wette mit Vorsicht zu genießen.

Sehr ausgeglichen verhalten sich die Wettquoten am „Over/Under 2,5 Tore“ Markt. Wenngleich eine marginale Tendenz zu zwei oder weniger Treffern erkennbar ist. Ein Umstand, der anhand einer Quote von ca. 1,84 begründet wird - hier Sportwetten Bonus abstauben!

Inter Mailand vs Benfica Lissabon Prognose: „Zieht Inter ins Halbfinale der Champions League ein?“

Obwohl es in der Gruppenphase hinter Bayern München nur zu Rang zwei reichte, spielte Inter dennoch bisweilen eine sehr gute Champions-League-Saison. In den sechs Vorrundenspielen musste sich der italienische Vizemeister sieben Gegentore ankreiden lassen. Die K.o.-Runde brachte jedoch extreme defensive Standfestigkeit mit sich. Alle drei Ansetzungen endeten nämlich zu Null. Die Offensive zündete mit drei Toren in drei K.o.-Runden-Spielen offensiv kein Feuerwerk.

Inter hat nur ein Ziel vor Augen, und zwar den Einzug ins Halbfinale. Die Ausgangssituation ist mit dem 2:0 aus dem Hinspiel sehr gut, vor allem da die Nerazzurri im Rückspiel das Heimrecht genießen. Die jüngsten drei Champions-League-Heimspiele wurden als „Clean Sheet“ gegen Barcelona (1:0), Pilsen (4:0) und Porto (1:0) gewonnen. In der Serie A setzte es zuletzt im Giuseppe-Meazza-Stadion drei Niederlagen am Stück.

Bis zum 0:2-Misserfolg im Hinspiel waren die Portugiesen auf internationaler Ebene ungeschlagen (6S, 2U). In der Todesgruppe H beanspruchten die Mannen von Trainer Roger Schmidt vor PSG und Juventus den Platz an der Sonne. Das Achtelfinale brachte gegen den FC Brügge zwei souveräne Siege mit sich.

Inter Mailand - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:1 Monza (SA, H), 2:0 Benfica (CL, A), 1:1 Salernitana (SA, A), 1:1 Juventus (Pokal, A), 0:1 Florenz (SA, H)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 0:1 Chaves (Liga, A), 0:2 Inter (CL, H), 1:2 Porto (Liga, H), 1:0 Rio Ave (Liga, A), 5:1 Vitória Guimarães (Liga, H)

Letzte 4 Spiele Inter Mailand vs. Benfica Lissabon: 2:0 (CL, A), 4:3 (EL, H), 0:0 (EL, A), 1:0 (Finale Europapokal der Landesmeister, H)

Auswärts ist Benfica in der Champions League weiterhin ungeschlagen. Lediglich in Paris wurden die Punkte nach einem 1:1 geteilt. Sämtliche andere Gruppenspiele brachten Erfolge mit sich. Selbst beim italienischen Rekordmeister behielten die Portugiesen nach einem 2:1 die Oberhand.

Auf nationaler Ebene thronen die Adler mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Porto an der Spitze der Tabelle, wobei die letzten beiden Liga-Ansetzungen gegen Porto (1:2) und Chaves (0:1) verloren gingen. Acht von 14 Fernduellen auf nationaler Ebene endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Drei der vier direkten Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften gingen mit weniger als 2,5 Toren aus. Zweimal fielen gar weniger als 1,5 Treffer.

Unser Inter Mailand - Benfica Lissabon Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Beide Teams legten zuletzt Probleme an den Tag. Benfica verlor wettbewerbsübergreifend dreimal in Serie und Inter setzte sich lediglich im Hinspiel gegen die Portugiesen souverän mit 2:0 durch, holte aber in der Serie A nur einen Punkt in fünf Begegnungen.

Das 2:0 aus dem Hinspiel schafft für die Nerazzurri aber eine sehr gute Basis. Gerade defensiv konnten die Mannen von Trainer Simone Inzaghi in der Königsklasse überzeugen und zeigten in den vergangenen drei Begegnungen eine weiße Weste auf.