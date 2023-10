Inter Mailand - Bologna Tipp, Prognose, Quoten | 07.10.2023

Unser Inter Mailand - Bologna Tipp zum Serie A Spiel am 07.10.2023 lautet: Inter Mailand will am 8. Spieltag die Tabellenführung in der Serie A verteidigen. Gegen den Bologna FC könnte es am Samstag aber auch nur zu einem Remis reichen.

Inter Mailand war mit fünf Siegen aus fünfSpielen sowie 14:1 Toren perfekt in die neue Serie-A-Saison gestartet. Am 6. Spieltag daheim gegen Sassuolo mussten die Nerazzurri dann allerdings mit einem 1:2 die erste Niederlage einstecken. Mit zwei Erfolgen aus den vergangenen zwei Pflichtspielen hat sich der FC Internazionale wieder ganz gut von der ersten Pleite erholt.

Am Wochenende daheim gegen Bologna soll der dritte Sieg in Serie her. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,66 bei AdmiralBet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Bologna auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Inter ist Tabellenführer der Serie A.

Bologna ist seit 6 Spielen ungeschlagen.

Hier treffen die zwei besten Abwehrreihen der Liga aufeinander.

Inter Mailand vs Bologna Quoten Analyse:

Der Heimvorteil, die Tabellenposition und die Qualität sprechen bei der Inter Mailand vs Bologna Prognose für die Hausherren. So gibt es bei den Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, Quoten im Schnitt von 1,40 für einen Heimsieg.

Ein Erfolg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 7,83 belohnt. Schaut man auf Wettmärkte wie „Beide Teams treffen“ oder „Über/Unter 2,5 Tore“ erwarten die Buchmacher ein torreiches Spiel. Diese Einschätzung gilt es aber zu hinterfragen. Denn schließlich treffen hier die zwei besten Abwehrreihen der Serie A aufeinander.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Bologna Prognose: Netzt Martinez wieder ein?

Obwohl Sassuolo prima auf Inter eingestellt war und die Offensive der Nerazzurri in Zaum halten konnte, gingen die Mailänder kurz vor der Pause in Führung. Am Ende wurde Domenico Berardi mit einem Treffer und einer Vorlage mal wieder zum Albtraum des FC Internazionale. Doch die 1:2-Heimpleite hat die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi offensichtlich gut verkraftet. Am Wochenende gewann man mit 4:0 bei Salernitana. Hier hatte der Trainer seinen Top-Stürmer Lautaro Martinez auf die Bank gesetzt.

Der Argentinier wurde nach gut einer Stunde eingewechselt und erzielte dann alle vier Treffer für seine Mannschaft. Martinez steht nun mit neun Toren aus sieben Partien auf Platz 1 der Torjägerliste. Inter führt auch immer noch die Tabelle der Serie A an. Allerdings liegt der Stadtrivale AC mit 18 Punkten gleichauf. Keeper Sommer verbuchte schon seine fünfte Partie zu Null. So eine gute defensive Bilanz hatte der Verein zuletzt vor 18 Jahren. Am Dienstag folgte mit dem 1:0 in der Champions League daheim gegen Benfica der nächste Sieg.

Im September 2022 übernahm Ex-Profi Thiago Motta das Traineramt beim Bologna FC. Der Coach konnte den „Veltri“ schnell seinen innovativen und fortschrittlichen Stil einimpfen. Am Ende landeten die Rossoblu auf einem guten 9. Platz. Das bedeutete für den Verein das beste Abschneiden seit der Saison 2011/12. In diesem Jahr träumen die Fans nun von mehr. Hier ist natürlich das internationale Geschäft das Ziel, denn dort war der BFC seit dem Jahr 2002 nicht mehr am Start.

Bologna startete mit einer 0:2-Heimpleite gegen AC Milan in die neue Liga-Saison. Seitdem sind die Rossoblu mit vier Remis und zwei Siegen aber ungeschlagen. Prunkstück ist die Defensive. Schon seit vier Serie-A-Spielen sind die Veltri ohne Gegentreffer. Zehn Punkte aus sieben Partien reichen für den 8. Platz. Nach drei torlosen Remis am Stück gab es am Sonntag mit dem 3:0 daheim gegen Empoli den zweiten Saisonsieg. Alle drei Treffer erzielte Orsolini. In den vergangenen 20 Liga-Partien kassierten die Rossoblu nur drei Niederlagen.

Inter Mailand - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Benfica (H), 4:0 Salernitana (A), 1:2 Sassuolo (H), 1:0 Empoli (A), 1:1 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Bologna: 3:0 Empoli (H), 0:0 Monza (A), 0:0 Neapel (H), Hellas Verona (A), 2:2 Reggiana (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Bologna: 0:1 (A), 6:1 (H), 1:2 (A), 6:1 (H), 1:0 (A)

Nach 165 Duellen liegt Inter mit 84 Siegen zu 45 Niederlagen vorne. In Mailand konnte Bologna in 83 Versuchen gerade 13 Mal gewinnen (49 N). Der letzte Sieg der „Veltri“ bei den Nerazzurri glückte im Juli 2020 (2:1).

In den folgenden drei Gastspielen im Giuseppe Meazza blieben die Rossoblu ohne Punkt bei 3:15 Toren. Die letzten zwei Heimspiele gegen die Mailänder konnte Bologna aber für sich entscheiden. Bei den Torschützen muss man Lautaro Martinez auf dem Zettel haben. Trifft der Argentinier am Samstag, gibt es dafür bei Admiralbet eine Quote von 1,85. Weitere Infos über diesen Bookie finden sich im AdmiralBet Test!

Unser Inter Mailand - Bologna Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wir können uns nicht vorstellen, dass Inter das zweite Liga-Heimspiel in Serie verliert, aber Bologna ist schwer zu schlagen. Auch gegen Juve und Napoli holte man in dieser Saison schon einen Punkt. Zudem können sich die „Veltri“ auf ihre Abwehr verlassen. So trauen wir den Gästen unter Umständen einen Punkt zu. Zudem dürften bei der Partie nicht allzu viele Treffer fallen.