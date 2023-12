Inter Mailand - Bologna Tipp, Prognose, Quoten | 20.12.2023

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Bologna auf „Sieg Inter Mailand & Beide Teams treffen: Nein“:

Inter Mailand vs Bologna Quoten Analyse:

Bologna agierte in den ersten beiden Pokalrunden absolut souverän und fuhr zwei Heimsiege (je 2:0) ein. Die bisherige Konkurrenz (Cesena, Hellas Verona) bewegte sich aber in ganz anderen Gewässern als Gastgeber Inter Mailand. Das spiegelt sich in den Quoten von 6,00 bis 7,00 wider.

Inter Mailand vs Bologna Prognose: Inter spielt in einer eigenen Liga

Der Champions-League-Finalist der letzten Saison strahlt in dieser Spielzeit eine besondere Aura aus, die durch 15 Pflichtspiele ohne Niederlage belegt wird. Bezeichnend für den Tabellenführer der Serie A sind die vergangenen vier Partien, in denen Inter jeweils ohne Gegentor vom Feld ging (3S, 1U).

Inter Mailand - Bologna Statistik & Bilanz:

Da beide Mannschaften kaum gegnerische Tore erlauben, ist eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ eine gute Alternative. Buchmacher Bet3000 bietet diese Wette zum Beispiel für eine Quote von 1,95 an.

Unser Inter Mailand - Bologna Tipp: „Sieg Inter Mailand & Beide Teams treffen: Nein“

In der aktuellen Verfassung sind die Hausherren völlig zurecht der haushohe Quotenfavorit. Die Nerazzurri haben in der Serie A mehr Spiele ohne Gegentor gewonnen (11) als Gegentore kassiert (7), weshalb wir einen großen Value in der Quote von 2,35 auf einen Inter-Sieg ohne Gegentor erkennen.