Inter Mailand - Empoli Tipp, Prognose, Quoten 19.01.2025

Am 19. Januar 2025 um 20:45 Uhr erwartet uns ein faszinierendes Fußballspiel in der Serie A, wenn Inter Mailand Empoli im Giuseppe Meazza Stadion empfängt. Inter Mailand, derzeit auf Platz 2 der Tabelle mit 44 Punkten, geht als klarer Favorit ins Spiel. Mit einer beeindruckenden Bilanz von vier Zu-Null-Siegen in den letzten fünf Liga-Spielen und einer durchschnittlichen Torquote von 2,80 pro Spiel in diesen letzten fünf Duellen, zeigen sie eine starke Form.