Inter Mailand - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 03.09.2023

Unser Inter Mailand - Fiorentina Tipp zum Serie A Spiel am 03.09.2023 lautet: Fiorentina ist die Mannschaft, in deren Spielen bisher die meisten Tore gefallen sind (9). Fünf dieser neun Treffer fielen in der ersten Halbzeit.

Inter Mailand hat einen traumhaften Saisonstart hingelegt und die ersten beiden Ligaspiele jeweils mit 2:0 für sich entschieden. Damit sind die Hausherren das einzige Team der Liga, das bisher gänzlich ohne Gegentor ausgekommen ist. Die Gäste aus Florenz hingegen haben gemeinsam mit Lecce die meisten Gegentore der Top 9 kassiert (3).

Sowohl bei Inter als auch Fiorentina war auffallend, wie gut ihre Offensiven aus der Kabine kamen. Die Nerazzurri haben 75 Prozent ihrer Saisontreffer in der ersten Halbzeit erzielt, Fiorentina kann mit 83,3 Prozent dagegen halten. Unser Tipp: „Über 1,5 Tore in HZ1″ mit einer Quote von 2,50 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Fiorentina auf „Über 1,5 Tore in HZ1″:

Inter hat 3 seiner 4 Saisontore im ersten Spielabschnitt erzielt.

Die Spieler der Gäste haben 5 ihrer 6 Treffer vor dem Pausentee geschossen.

Inter hat 2,81 erwartbare Tore aus dem Spiel heraus erzielt (2.), Fiorentina ist das erfolgreichste Team nach ruhenden Bällen (2).

Inter Mailand vs Fiorentina Quoten Analyse:

Simone Inzaghi lässt seine Mannschaft im altbekannten 3-5-2 auflaufen. Die eingespielten Abläufe sind offensichtlich und haben den Nerazzurri zwei Siege und 4:0-Tore beschert. Siegquoten bis 1,68 deuten darauf hin, dass die Buchmacher den Gastgeber favorisieren.

Problemlos wird diese Partie für die Hausherren nicht. Fiorentina erzielte in zwei Ligaspielen sechs Tore. Ein unübertroffener Wert, den sonst nur der AC Milan erreicht hat. Wir können verstehen, wenn ihr Gratiswetten & Freebets nutzen und damit eine Wette auf die Gäste platzieren wollt. Quoten in der Höhe von 4,75 bis 5,25 sind einen Versuch wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Fiorentina Prognose: Vorsicht im Aufbauspiel

Für Inter Mailand soll am Ende der Saison die Rückkehr an die Spitze der Serie A gelungen sein. Der Saisonstart war mit zwei Siegen aus zwei Spielen und 4:0 Toren erfolgsversprechend. Aus dem Spiel heraus hat bisher nur der amtierende Meister Neapel mehr erwartbare Tore fabriziert (3,10 xG) als die Nerazzurri (2,81 xG).

Neben dem gut strukturierten Aufbauspiel hat die Mannschaft von Simone Inzaghi eine weitere große Stärke: Das Umschaltspiel und die Zielstrebigkeit nach einem hohen Ballgewinn! Inter hat die meisten hohen Ballgewinne forciert (24) und nach solchen Situationen die meisten Schüsse abgegeben (7).

Zwei ihrer vier bisherigen Treffer fielen nach einem dieser Ballgewinne. Die einzige Mannschaft, die überhaupt ein Tor aus einer vergleichbaren Szene erzielen konnte, war Juventus Turin (1).

Der Konkurrent aus Florenz möchte mit einem hohen Anlaufen (8,5 PPDA) ebenfalls schnellstmöglich den Gegner in Ballbesitz stören. Nach Inter (24) und Udinese (21) sind sie darin das erfolgreichste Team der Serie A (19). Beide Mannschaften sollten in ihrer Ballzirkulation also gehörig aufpassen.

Inter Mailand - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Cagliari (A), 2:0 Monza (H), 4:2 Egnatia Rrogozhine (H), 4:3 RB Salzburg (A), 2:1 PSG (A)

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:0 Rapid Wien (H), 2:2 Lecce (H), 0:1 Rapid Wien (A), 4:1 Genua (A), 1:1 Kreta (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Fiorentina: 2:1 (A), 0:1 (H), 4:3 (A), 1:1 (H), 3:1 (A)

Hat das gegnerische Team in der Frühphase der Partie noch nicht die nötige Sicherheit, kann das hohe Pressing schnell zu Ballverlusten und im schlimmsten Fall Gegentoren führen. Das Duell zwischen La Beneamata und den Violetten ist prädestiniert für frühe Tore. Immerhin hat Inter drei seiner vier Tore in den ersten 45 Minuten erzielt (75 Prozent). Am dritten Spieltag empfangen die Nerazzurri eine Truppe, die in dieser Hinsicht neue Maßstäbe setzt. Fiorentina erzielte fünf der sechs Saisontreffer (83,3 Prozent) vor dem Pausentee.

Zudem bestach das Team von Vincenzo Italiano bisher mit der besten Schussverwandlungsquote der Liga (24 Prozent). Diese Effektivität ist bemerkenswert und könnte dabei helfen, den 1,4 erwartbaren Gegentoren der Mailänder (5.) einiges hinzuzufügen. Abgesehen von dieser speziellen Wette haben wir noch einen allgemeineren Tipp parat. Inter ist das einzige Team ohne Gegentor und hat mit 1,4 xGA die fünftbeste Defensive der Liga. Fiorentina hat nach zwei Spieltagen die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (0,5 xGA). Bei Interwetten könnt ihr die Wette „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 spielen.

Unser Inter Mailand - Fiorentina Tipp: Über 1,5 Tore in HZ1

Laut erwartbaren Toren hat Inter Mailand die drittbeste Offensive der Serie A (3,8 xG). 2,81 dieser erwartbaren Tore fielen aus dem Spiel heraus (2.), 0,80 nach ruhenden Bällen (3.). Vor allem in Bezug auf die Standardsituationen hat die Italiano-Elf ein Wörtchen mitzureden. Aktuell hat keine Mannschaft mehr Tore nach einem ruhenden Ball erzielt als die Violetten (2). Wir erwarten von den Frühstartern der Liga eine erste Hälfte mit Über 1,5 Toren.