Inter Mailand - Frosinone Tipp, Prognose, Quoten|12.11.23

Unser Inter Mailand - Frosinone Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.11.2023 lautet: Aufgrund der deutlich höheren Qualität in allen Spielbereichen sollte der große Favorit aus Mailand keine großen Schwierigkeiten gegen Frosinone haben.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Frosinone auf „Inter Mailand gewinnt beide Hälften“:

Inter Mailand vs Frosinone Quoten Analyse:

Inter Mailand wird naturgemäß auch von den Buchmachern als glasklarer Favorit in der anstehenden Begegnung mit Frosinone gesehen und bekommt eine Siegquote von nur 1,18 verpasst. Ein Auswärtssieg für Frosinone käme einer Fußball-Sensation gleich und wird mit einer Quote von 12,0 belohnt.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 2:0 mit einer Quote von 7,10 gesehen, gefolgt von einem 3:0 mit einer Quote von 7,40. Einen Einsatz auf eine solch risikofreudige Wette sollte man unbedingt mit einem Bonus für Sportwetten verbinden.

Inter Mailand vs Frosinone Prognose: Geht der gute Lauf von Lautaro Martinez weiter?

Inter stellt zudem die geteilt beste Defensive der gesamten Liga und musste erst sechs Gegentreffer in den ersten elf Begegnungen hinnehmen. Die Kombination aus offensiver Schlagkraft und defensiver Stabilität sollte für klare Verhältnisse von Spielbeginn an sorgen.

Inter Mailand - Frosinone Statistik & Bilanz:

Die beiden Teams trafen in der Serie A bisher vier Mal aufeinander, Inter Mailand gewann alle Spiele mit insgesamt 11:1 Toren. Vor heimischem Publikum wurden zwei klare Siege mit mindestens drei Toren Vorsprung eingefahren, in denen jeweils beide Hälften gewonnen wurden.

Unser Inter Mailand - Frosinone Tipp: Inter Mailand gewinnt beide Hälften

Inter Mailand erzielte in den ersten sechs Heimspielen im Schnitt 2,5 Tore, gegen den Aufsteiger aus Frosinone sollte sich die klar überlegene Qualität des Kaders der Mailänder von Beginn an durchsetzen. In den bisherigen beiden Heimspielen gegen Frosinone gewannen die Nerazzurri jeweils beide Hälften, wir erwarten ein ähnliches Ergebnis in der anstehenden Begegnung am Sonntag.