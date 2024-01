Inter Mailand - Hellas Verona Tipp Prognose, Quote|06.01.

Unser Inter Mailand - Hellas Verona Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.01.2024 lautet: Nach dem halben Dutzend Inter-Tore im letzten Duell gehen wir auch bei unserem Wett Tipp heute von einigen Mailänder Treffern aus.

Mit dem 19. Spieltag endet die Hinrunde der Serie A. Inter Mailand ist Tabellenführer und will auch als solcher in die Rückrunde gehen. Zwar reicht dafür im Heimspiel gegen Hellas Verona schon ein Punkt, doch nach dem Remis zum Abschluss des Jahres 2023 wollen die Nerazzurri das neue Kalenderjahr mit vollen drei Zählern beginnen. Das letzte Duell der beiden war eine glasklare Angelegenheit zugunsten der Lombarden. Diese sind in dieser Saison zu Hause eine Macht und wir gehen davon aus, dass die Sache dieses Mal ähnlich eindeutig wird.

Der Wett Tipp heute: „Inter Mailand Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Hellas Verona auf „Inter Mailand Über 2,5 Tore“:

Inter Mailand stellt mit 42 Toren die mit Abstand beste Offensive der Serie A.

Hellas Verona steht bei einer 1-2-6-Auswärtsbilanz.

Das letzte Aufeinandertreffen entschied Inter auswärts mit 6:0 für sich.



Inter Mailand vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher zeigt deutlich, wer hier als Favorit in diese Partie geht. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es nicht nennenswerte Quoten von höchstens 1,20. Wer das Risiko nicht scheut und auf einen Auswärtserfolg der Gäste wettet, der wird mit Quoten bis 15,00 belohnt.

Jedoch würden wir für einen solchen Tipp noch nicht einmal einen der vielen Wettgutscheine ohne Einzahlung verwenden. Da sind andere Optionen sinnvoller, wie zum Beispiel eine Handicapwette zugunsten Inters. Für einen Tipp auf einen Heimsieg mit mindestens drei Toren Vorsprung gibt es Wettquoten um 2,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Hellas Verona Prognose: Nerazzurri zeigen Reaktion

Mit einem mageren 1:1 im Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Genua verabschiedete sich Inter Mailand aus dem Jahr 2023. Zwar verbrachten die Nerazzurri den Jahreswechsel damit an der Spitze der Serie A, durch den Sieg von Juventus ist der Vorsprung auf den Verfolger allerdings auf nur noch zwei Punkte geschmolzen.

Immerhin blieb Inter damit auch im zwölften Ligaspiel in Folge ungeschlagen (9S, 3U). Wettbewerbsübergreifend haben die Lombarden nur eines ihrer letzten 18 Pflichtspiele verloren und zwar jenes gegen den FC Bologna in der Coppa Italia nach Verlängerung. Ansonsten gab es in den übrigen Partien zwölf Siege und fünf Remis.

Das Aus im Pokalwettbewerb gab es ausgerechnet an heimischer Wirkungsstätte, wo sich die Mailänder in dieser Saison ansonsten nahezu unüberwindbar zeigen. In der Serie A stehen sie bei einer 7-1-1-Heimbilanz und 23:5 Toren. Die letzten vier Liga-Heimspiele gewannen sie allesamt bei einem Torverhältnis von 9:0.

Mit insgesamt 42 Treffern ist Inter die Tormaschine der Liga. Die zweitmeisten Tore in der Serie A hat Stadtrivale AC Milan mit „nur“ 32. Auf der anderen Seite stehen bei den Nerazzurri nur acht Gegentore. Auch das ist Spitzenwert in der höchsten Spielklasse.

Inter Mailand - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 FC Genua (A), 2:0 Lecce (H), 0:0, 1:2 n.V. Bologna (H), 2:0 Lazio Rom (A), 0:0 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 0:1 Salernitana (H), 2:0 Cagliari (H), 0:1 Florenz (A), 1:1 Lazio Rom (H), 3:3 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Hellas Verona: 6:0 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (H)



Mit Hellas Verona kommt die zweitschwächste Offensive ins Giuseppe-Meazza-Stadion. An den ersten 18 Spieltagen erzielten die Mastini gerade einmal 15 Tore - ein Wert, der nur von Empoli unterboten wird. Mit einer 3-5-10-Bilanz und 15:24 Toren stehen die Gäste in der Tabelle gerade noch so auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Allerdings hat selbst Schlusslicht Salernitana nur zwei Punkte weniger. Von den letzten 16 Ligaspielen hat Verona nur eines gewonnen und zehn verloren (5U). Vieles spricht dafür, dass es nun die nächste Schlappe gibt. Der letzte Sieg der Gialloblu gegen Inter datiert jedenfalls aus dem Februar 1992 und ist damit fast 32 Jahre her.

Seit dem 1:0-Heimerfolg begegneten sich die beiden Teams 25 Mal in Serie A und Coppa Italia. Die Nerazzurri gewannen 21 dieser letzten 25 Duelle und die letzten sechs davon in Folge. Bei den letzten drei direkten Begegnungen konnte Verona noch nicht einmal ein eigenes Tor erzielen. Nach alldem erwarten wir eine klare Angelegenheit zugunsten des Spitzenreiters, dem wir schon in Durchgang eins mehr als nur einen Treffer zutrauen. Für die Wette „Inter Mailand Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ gibt es Quoten bis 2,75. Mit der Bwin Gratiswette zum Beispiel ist ein solcher Tipp risikofrei spielbar.

Unser Inter Mailand - Hellas Verona Tipp: „Inter Mailand Über 2,5 Tore“

Nach dem 1:1 bei Aufsteiger Genua hat Inter etwas gutzumachen. Zu Hause sollte das den Lombarden gegen einen Abstiegskandidaten gelingen. Daheim haben die Nerazzurri in ihrer Historie noch nie gegen Hellas Verona verloren. In 33 Heim-Duellen mit dem kommenden Gegner gab es 22 Siege, elf Remis und 52:10 Tore. Der Ausdruck „Lieblingsgegner“ ist da fast schon eine Untertreibung.