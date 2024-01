Inter Mailand - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quote | 19.01.24

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Spiel am 19.01.2024 lautet: Inter Mailand ist momentan das Maß aller Dinge in Italien und stellt die mit großem Abstand beste Offensive der italienischen Liga. In unserem Wett Tipp heute führt für uns daher kein Weg an einem erfolgreichen Abschneiden der Nerazzurri vorbei.

Im Halbfinale des italienischen Super Cups kommt es zu einem Traditionsduell. Dabei sollten in diesem Aufeinandertreffen die Norditaliener gegen den Hauptstadtklub klar im Vorteil sein. Die Mailänder führen die Tabelle der Serie A souverän an und gewannen ihr Hinrundenspiel gegen Lazio klar mit 2:0.

Wir kommen daher nicht umhin, uns für den Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand“ mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten zu entscheiden.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lazio Rom auf „Sieg Inter Mailand“:

Inter Mailand gewann die letzten 5 Heimspiele in Folge.

Lazio Rom verlor die letzten 4 Auswärtsspiele gegen Inter Mailand.

Lazio musste in dieser Saison schon 5 Niederlagen in der Ferne verkraften.

Inter Mailand vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Siegquote für Inter Mailand auf dem Drei-Weg-Markt ist mit 1,65 trotz der enorm starken Leistungen der Nerazzurri in dieser Saison schon sehr verlockend und für uns auch nicht ganz nachzuvollziehen. Für zugegeben recht formstarke Römer wird eine Siegquote von 5,25 vergeben.

Als wahrscheinlichster Torschütze kann selbstredend nur Lautaro Martinez in Frage kommen, der die Torschützenliste der Serie A mit 18 Toren in 18 Spielen locker anführt.

Inter Mailand vs Lazio Rom Prognose: Kann Inter das erste Spiel im Super Cup gegen Lazio gewinnen?

Der Football Club Internazionale Milano ist in der laufenden Saison eine absolute Maschine. Mit 51 Punkten aus den ersten 20 Partien und einem fast lächerlich guten Torverhältnis von 49:10 stehen die Mannen von Trainer Simone Inzaghi vollkommen verdient auf dem ersten Rang der Liga. Mit nur 0,5 Gegentreffern im Schnitt pro Partie führen die Mailänder die Serie A natürlich an. Diese starke Quote wird jedoch noch von der Offensiv-Power des 19-fachen Meisters in den Schatten gestellt, der mit 49 Treffern elf Tore mehr als die Zweitplatzierten vom Lokalrivalen AC Milan erzielen konnten.

Vor allem vor dem Pausenpfiff ist der Abwehr-Block von Inter kaum zu überwinden, so musste Stammkeeper Yann Sommer in den ersten Hälften der Spiele erst drei Mal überhaupt den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Die Lombarden stehen momentan bei einer beeindruckenden Serie von 14 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage.

Lazio Rom spielt eine recht durchwachsene Saison, konnte sich zuletzt mit vier Siegen in Folge an die internationalen Plätze der Tabelle heran kämpfen und steht momentan mit 33 Punkten auf dem sechsten Platz. In den Spielen von Lazio Rom fallen im Schnitt 2,2 Tore pro Partie, die Adler kommen auf eine leicht positive Torbilanz von +4.

Im Angriff Lazios haperte es über weite Strecken der Saison jedoch etwas, so stellt man mit 20 Treffern nur die zehntbeste Offensive der Liga. Bester Torschütze der Hauptstädter in der laufenden Saison ist Ciro Immobile mit gerade einmal vier Treffern. Vor allem die Flanken-Genauigkeit lässt in dieser Spielzeit zu wünschen übrig. Kein Team bringt die Hereingaben seltener an den Mann als die Spieler von Lazio Rom mit 19 Prozent.

Inter Mailand - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 5:1 Monza (A), 2:1 Verona (H), 1:1 Genua (A), 2:0 Lecce (H), 1:2 Bologna (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Lecce (H), 1:0 AS Rom (Pokal, H), 2:1 Udinese (A), 3:1 Frosinone (H), 2:0 Empoli (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Lazio Rom: 2:0 (A), 3:1 (H), 1:3 (A), 2:1 (H), 1:3 (A).

Abseits des regulären Ligabetriebs läuft es für Inter Mailand vor allem in der Champions League bisher nach Maß. In den sechs Gruppenspielen blieben die Nerazzurri ungeschlagen und sammelten drei Siege ein. Im Achtelfinale wartet nun Ende Februar Atletico Madrid. In der Coppa Italia schied Inter Mailand mit der erst zweiten Pflichtspiel-Niederlage überhaupt in der laufenden Saison gegen Bologna aus.

Auch Lazio Rom ist nach der starken letzten Saison in der Königsklasse des europäischen Fußballs vertreten und konnte sich mit drei Siegen und einem Remis in der Gruppe E durchsetzen. Im Achtelfinale wartet mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München jedoch ein ganz gewaltiger Brocken. In der Coppa Italia stehen die Biancocelesti im Halbfinale und müssen dort gegen Juventus Turin bestehen.

Inter Mailand und Lazio Rom trafen in insgesamt 177 Pflichtspielen aufeinander, 73 dieser Spiele konnten die Mailänder für sich entscheiden, bei 60 Remis und 44 Niederlagen. Im Supercup traten die beiden Rivalen, jeweils im Finale, erst zwei Mal gegeneinander an, am Ende konnte immer Lazio Rom den Titelgewinn feiern.

Eine Wette auf einen Treffer von Lautaro Martinez wäre übrigens nicht die schlechteste Idee, so konnte der Argentinier in seinen vier letzten Einsätzen jeweils mindestens ein Tor erzielen.

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Tipp: Sieg Inter Mailand

Inter Mailand konnte die letzten vier Heimspiele gegen Lazio Rom gewinnen und ist auch in dieser Saison mit acht Siegen aus den ersten zehn Heimspielen in der Serie A eine absolute Macht. Die Nerazzurri stellen eine mit großem Abstand bessere Offensive als der Gegner aus Rom und fingen sich auch in der Defensive erst halb so viele Gegentore wie Lazio ein. Alles andere als ein Sieg der Mailänder wäre für uns eine große Überraschung.