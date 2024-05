Inter Mailand - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quoten 19.05.24

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.05.2024 lautet: Am Sonntag steht für den neuen Serie-A-Meister eine große Party an. Zuvor trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute aber auch mindestens einen Punkt zu.

Inter Mailand hat eine sehr souveräne Serie-A-Saison gespielt und sich schon sechs Spieltage vor dem Ende den Titel gesichert. Am vorletzten Spieltag im letzten Heimspiel gegen Lazio Rom bekommt der neue Meister nun endlich den Scudetto-Pokal überreicht. Können sich die Nerazzurri zuvor noch mal auf das Geschehen auf dem Rasen konzentrieren? Oder stehen die Feierlichkeiten mit den eigenen Fans im Mittelpunkt?

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,97 bei Happybet für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lazio Rom auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Inter ist das beste Heimteam der Serie A

Seit 14 Heimspielen sind die Mailänder ungeschlagen

Bei dieser Paarung gab es in den vergangenen 10 Partien nur einen Auswärtssieg



Inter Mailand vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Zwei Spieltage vor Saisonende hat Inter 18 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan. Lazio hat sechs Plätze und 33 Zähler Rückstand auf den kommenden Gegner. Da die Nerazzurri auch das beste Heimteam sind, kommen die Buchmacher zu einem klaren Urteil.

Bei der Inter Mailand vs Lazio Rom Prognose bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten zwischen 1,61 und 1,70. Auf der Gegenseite winkt der fünffache Wetteinsatz für einen Dreier der Gäste aus der Hauptstadt. Wer bei dieser Paarung etwas Hilfe von Seiten der Bookies benötigt, wird bestimmt in unserem Ranking der zehn besten Wettbonus Angebote fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Lazio Rom Prognose: Wie viel Gas gibt der neue Meister?

Am 9. Spieltag hatte Inter die Tabellenführung in der Serie A übernommen und danach nicht mehr abgegeben. Ausgerechnet am 33. Spieltag im Stadtderby bei AC Milan machten die Nerazzurri mit einem 2:1-Sieg den 20. Scudetto der Vereinsgeschichte dann auch rein rechnerisch klar. Nur zwei Niederlagen musste die Mannschaft in dieser Liga-Saison hinnehmen, beide gegen Sassuolo. Die Männer von Coach Simone Inzaghi stellten die beste Offensive (86) und die beste Abwehr (19).

Im Tor blieb Yann Sommer in 19 von 33 Einsätzen ohne Gegentor. Auf der Gegenseite bildeten Lautaro Martinez und Marcus Thuram ein kongeniales Sturmduo. Martinez führt die Torschützenliste der Liga mit 24 Toren auch deutlich an. Negativ in Erinnerung bleibt nur das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid. Im Pokal scheiterte man schon im Achtelfinale daheim nach Verlängerung gegen Bologna. Die Heimbilanz steht bei 14 Siegen, drei Remis und einer Niederlage (43:10 Tore).

Mitte März trat Maurizio Sarri als Trainer von Lazio zurück. Der amtierende Vizemeister war auf Platz 9 abgerutscht und drohte in dieser Saison den Europapokal zu verpassen. Wenige Tage später wurde der Kroate Igor Tudor als Nachfolger verpflichtet. Diese Verpflichtung hat sich bisher als Glücksfall erwiesen. Der neue Mann konnte die Probleme der Mannschaft schnell beheben. In sieben Liga-Spielen unter Tudor holten die Adler 16 Punkte (5S, 1U, 1N). Keine Serie-A-Mannschaft sammelte in diesem Zeitraum mehr Punkte.

Der einzige Rückschlag war das knappe Aus im Pokal-Halbfinale gegen Juve. Die Römer haben damit auf jeden Fall ein Ticket fürs internationale Geschäft in der Tasche. Aktuell wäre Lazio für die Europa League qualifiziert. Das Polster auf den Conference-League-Rang beträgt sechs Zähler. Doch der Rückstand auf die Königsklasse ist mit vier Punkten rein rechnerisch auch noch aufzuholen. Seit fünf Spielen sind die Biancocelesti ungeschlagen. Das jüngste 2:0 gegen Empoli war der vierte Sieg in diesem Zeitraum.

Inter Mailand - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 5:0 Frosinone (A), 0:1 Sassuolo (A), 2:0 FC Turin (H), 2:1 AC Milan (A), 2:2 Cagliari (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:0 Empoli (H), 2:2 AC Monza (A), 1:0 Hellas Verona (H), 2:1 Juventus Turin (H), 1:0 FC Genua (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Lazio Rom: 3:0 (H), 2:0 (A), 3:1 (H), 1:3 (A), 2:1 (H)



Die letzten drei Duelle zwischen beiden Mannschaften gingen alle an Inter. Darunter waren auch das Hinspiel in der laufenden Saison in Rom (2:0) und das Supercup-Halbfinale in Saudi-Arabien (3:0). Insgesamt gab es bei dieser Paarung in den vergangenen zehn Partien nur einen Auswärtssieg, bei neun Erfolgen für das Heimteam. Der letzte Dreier von Lazio in Mailand gegen Inter stammt aus dem März 2019 (1:0).

Die folgenden fünf Gastspiele gegen die Nerazzurri haben die Adler alle verloren, bei einem gesamten Torverhältnis von 3:12. In sieben der neun letzten Vergleiche hätte die Wette “Beide Teams treffen” Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 1,77. Alle Infos, wie ihr die Sunmaker Anmeldung Schritt für Schritt absolviert und welche Aspekte zu beachten sind, findet ihr bei uns.

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Nach dem Gewinn der Meisterschaft hat Inter die Zügel noch nicht schleifen lassen, wie zwei klare Siege gegen Torino (2:0) und gegen Frosinone (5:0) beweisen. Nur zu Gast beim Angstgegner Sassuolo gab es ein knappes 0:1. Auch am Sonntag im letzten Heimspiel wird der neue Champion nichts verschenken. So trauen wir den Nerazzurri mindestens einen Punkt zu. Auf der Gegenseite ist für Lazio im Endspurt auch nur noch rein rechnerisch nach oben oder unten etwas möglich. So können beide Teams einigermaßen befreit aufspielen, was für Tore auf beiden Seiten spricht.