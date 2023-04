Inter Mailand - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Die Gastgeber bewegen sich in verschiedenen Welten. Gegen Juve gelang der Einzug ins nationale Pokalfinale und in der Königsklasse zog die Inzaghi-Elf ins Halbfinale ein. Da geriet die Serie A etwas in Vergessenheit - dort rutschte Inter auf Rang 6 ab. Anders sieht es für die Adler aus, die zumindest noch theoretische Chancen auf den Titel haben. Der gemeinsame Nenner beider Mannschaften liegt in einer sattelfesten Defensive. Wir nehmen eine Quote von 1,75 bei Betano und setzen auf Unter 2,5 Tore.