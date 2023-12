Inter Mailand - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Inter Mailand - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Nerazzurri eine passende Antwort auf das Pokal-Aus geben.

Am Samstag empfängt im Rahmen des 17. Spieltags der Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand die Gäste aus Lecce. Die Gastgeber mussten unter der Woche im italienischen Pokal ran und sind dort für viele überraschend ausgeschieden. Im kommenden Heimspiel erwartet nun jeder eine Reaktion. Auf dem Papier ist das kommende Match eigentlich auch eine klare Angelegenheit. Doch die Gäste zeigten zuletzt ordentliche Leistungen und haben auch den anderen Mailänder Klub AC Milan geärgert.

Dennoch rechnen wir fest mit einem Heimsieg und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lecce auf „Sieg Inter Mailand & Über 2,5 Tore“:

Inter ist seit 10 Serie-A-Spielen ungeschlagen (8S, 2U).

Lecce holte aus den letzten 12 Pflichtspielen nur einen Sieg.

Mit 39 Treffern sind die Nerazzurri die Tormaschine der Liga.

Inter Mailand vs Lecce Quoten Analyse:

Für die besten Sportwetten-Anbieter kann der Sieger in diesem Duell nur Inter Mailand heißen. Für Wetten auf einen Heimerfolg gibt es nicht nennenswerte Quoten um 1,20. Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg liegen dagegen im zweistelligen Bereich. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten über 4,00 ab.

Wer denkt, dass die Nerazzurri den Gästen ordentlich einschenken, der sollte einen Blick auf die Handicapwetten werfen. Ein Tipp auf einen Heimsieg mit einem Handicap von -1 liefert Wettquoten bis 1,70, ein solcher mit einem Handicap von -2 schon Quoten um 2,60. Wer sich dagegen selbst beschenken will, der sollte einen Blick auf den Bet-at-home Sportwetten Bonus werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Lecce Prognose: Nerazzurri mit wütenden Angriffen

Da ist er also geplatzt, der Traum vom nationalen Double. Vier Pflichtspiele in Folge war Inter Mailand ohne Gegentor geblieben. Dann gastierte am Mittwoch Bologna im Achtelfinale der Coppa Italia im Giuseppe-Meazza-Stadion. Auch in der regulären Spielzeit dieser Partie konnten die Nerazzurri hinten die Null halten.

Weil aber Lautaro Martinez unter anderem einen Elfmeter verschoss, ging es torlos in die Verlängerung, in der die Mailänder zunächst in Führung gingen. Dann aber kassierte die zuletzt so stabile Inter-Defensive zwei Gegentreffer binnen vier Minuten und schied damit letztlich aus dem italienischen Pokalwettbewerb aus.

Für die Mailänder war es die erste Pflichtspiel-Niederlage seit fast drei Monaten oder umgerechnet 15 Spielen (11S, 4U). Die letzte Pleite davor gab es ebenfalls zu Hause in der Serie A gegen Sassuolo. Es war allerdings auch gleichzeitig die bisher einzige Schlappe im Ligabetrieb. Mit einer 13-2-1-Bilanz führt Inter das Tableau in der heimischen Liga an.

In der Serie A sind die Nerazzurri seit zehn Partien ungeschlagen, von denen sie acht gewonnen haben. Die letzten drei Ligaspiele gewannen sie allesamt bei einem Torverhältnis von 9:0. Mit insgesamt 39 Toren stellen Lautaro Martinez und Co. die mit Abstand beste Offensive. Die zweitmeisten Treffer hat der Stadtrivale AC Milan mit „nur“ 29.

Inter Mailand - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:0, 1:2 n.V. Bologna (H), 2:0 Lazio Rom (A), 0:0 Real Sociedad (H), 4:0 Udinese (H), 3:0 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 2:1 Frosinone (H), 1:1 Empoli (A), 1:1 Bologna (H), 2:2 Hellas Verona (A), 2:2 AC Milan (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Lecce: 2:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 0:1 (A)

Gleichzeitig stellt Inter Mailand mit nur sieben Gegentoren nach 16 Spieltagen die beste Defensive des Landes. Insofern bieten sich auch Wetten auf einen neuerlichen Zu-Null-Sieg des Spitzenreiters an. Da aber schon ein Gäste-Tor diesen Tipp platzen lassen kann, empfehlen wir hierfür zum Beispiel die Betano 20 € Freiwette. Lecce kommt jedenfalls recht selbstbewusst nach Mailand. Immerhin ist der Klub seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Zur Wahrheit gehört aber, dass vier dieser letzten fünf Partien mit einem Remis endeten, wobei man unter anderem AC Milan zuhause trotz 0:2-Rückstands noch ein 2:2 abringen konnte.

Am vergangenen Wochenende gab es dann in nahezu letzter Sekunde einen 2:1-Heimerfolg gegen Frosinone. Es war für die Giallorossi der erste Dreier seit über drei Monaten. Zuvor waren sie in elf Pflichtspielen in Folge (10x Serie A, einmal Coppa Italia) ohne Sieg geblieben. Was ihnen aber meist gelang, war zumindest ein eigener Treffer. Diesen konnte Lecce in neun der letzten zehn Pflichtspiele und zuletzt in sieben Partien in Folge erzielen. Die Kehrseite der Medaille: In ihren letzten zwölf Pflichtspielen kassierten die Wölfe auch immer mindestens einen Gegentreffer. Auswärts sind die Gäste in dieser Serie A-Saison noch gänzlich ohne Sieg, verloren aber auch nur zwei Gastspiele (5U).

Unser Inter Mailand - Lecce Tipp: „Sieg Inter Mailand & Über 2,5 Tore“

3:0 bei Meister Neapel, 4:0 zuhause gegen Udinese, 2:0 bei Vizemeister Lazio - die letzten Serie A-Ergebnisse Inters waren beeindruckend. Nach dem Aus in der Coppa Italia erwarten wir eine Reaktion der Nerazzurri und letztlich einen klaren Heimsieg, der sich bei einem Ergebnis um 3:0 einpendeln könnte. Zu Hause erzielten die Mailänder jedenfalls 21 ihrer 39 Tore. Insgesamt fielen in den Heimspielen keines anderen Klubs mehr Treffer.