Inter Mailand - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Inter Mailand - Monza Tipp zum Serie A Spiel am 15.04.2023 lautet: Inter darf im Endspurt der Saison für eine Top-4-Platzierung nicht mehr viele Punkte liegen lassen. Daheim gegen Aufsteiger Monza sollte zumindest ein Zähler drin sein.

Vor dem Hinspiel im CL-Viertelfinale bei Benfica Lissabon hing der Haussegen bei Inter schief. Die Nerazzurri waren erstmals seit fünf Jahren in sechs Pflichtspielen in Folge sieglos. Dadurch waren die Männer von Coach Simone Inzaghi in der Serie-A-Tabelle aus den Champions-League-Rängen rausgerutscht. Doch am Dienstag in der Königsklasse zeigte sich der FC Internazionale von seiner besten Seite und erarbeitete sich durch einen 2:0-Auswärtssieg eine glänzende Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale.

Bevor es für Inter in der kommenden Woche mit dem Rückspiel gegen Benfica weitergeht, steht am Samstag das Liga-Heimspiel gegen Aufsteiger Monza an. Laut den Wettquoten ist hier ein Heimsieg sehr wahrscheinlich. Wir spielen mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 jedoch die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Monza auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Keine Serie-A-Mannschaft hat 2022/23 mehr Heimsiege gefeiert als Inter

Die Nerazzurri sind seit 28 Liga-Duellen gegen Aufsteiger ohne Niederlage

Inter erzielte in den letzten 9 Pflichtspielen 7 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Monza Quoten Analyse:

Inter steht immer noch auf Platz 5 und hat nur zwei Zähler Rückstand auf Rang 3. Der AC Monza hält sich mit einem Polster von 13 Punkten hingegen im gesicherten Mittelfeld auf.

So geht der Aufsteiger bei der Inter Mailand vs Monza Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 7,82 aus Sicht der Bookies als deutlicher Außenseiter auf den Rasen. Ein Erfolg der Hausherren wird hingegen nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,44 belohnt.

Inter Mailand vs Monza Prognose: Kann Monza Inter schon wieder ärgern?

In diesem Jahr kann Coach Simone Inzaghi seine Mannschaft oft nicht ausreichend für den Liga-Alltag motivieren. So kassierte Inter in dieser Saison schon zehn Liga-Pleiten und ließ vor allem gegen die vermeintlich Kleinen viele Punkte liegen. Mehr Niederlagen hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt in der 3-Punkte-Ära nur in den Spielzeiten 1998/99 und 2011/12 hinnehmen müssen. Dadurch müssen die Schwarz-Blauen in der Serie A um die Qualifikation für die kommende Champions League bangen.

Doch am Dienstag in Lissabon verteidigten die Gäste das eigene Tor mit viel Leidenschaft und waren bei der Chancenverwertung auf einmal sehr effektiv. In der Serie A hat Inter hingegen aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt und war in dieser Saison schon oft durch einen chronischen Chancen-Wucher aufgefallen. Nach dem 2:0 bei Benfica will Inter nun erstmals seit 2010 das Königsklassen-Halbfinale erreichen. Doch eine Top-4-Platzierung in der Liga ist auch Pflicht.

Seit dieser Saison spielt AC Monza das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der höchsten italienischen Liga. Der vom ehemaligen Staatspräsidenten geführte Verein will sich in der Serie A etablieren. Das klappt bei den Biancorossi bisher auch recht ordentlich. Schon nach der Hinrunde hatte der Aufsteiger ein Polster von zehn Punkten auf die Abstiegszone. In der Rückrunde macht es sich der ACM ebenfalls im gesicherten Mittelfeld bequem.

Allerdings wurde Aufstiegscoach Giovanni Stroppa schon nach den ersten sechs Spieltagen und nur einem Punkt entlassen. Unter dem ehemaligen U19-Coach des Vereins, Raffaele Palladino, ging es für die „Brianzoli“ dann allerdings aufwärts. Seit vier Spielen ist Monza mit drei Remis und einer Niederlage nun allerdings wieder ohne Sieg. In den letzten sieben Liga-Gastspielen ging der Aufsteiger dafür lediglich einmal als Verlierer vom Feld.

Inter Mailand - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Benfica (A), 1:1 Salernitana (A), 1:1 Juventus (A), 0:1 Florenz (H), 0:1 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Monza: 2:2 Udinese (A), 0:2 Lazio (H), 1:1 Cremonese (H), 1:1 Hellas Verona (A), 2:1 Empoli (H)

Letzte Spiele Inter Mailand vs Monza: 2:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A)

Schon im Hinspiel der laufenden Saison konnte Monza überraschen und holte daheim gegen Inter ein 2:2. Davor waren seit der Saison 1929/30 alle sieben Duelle zwischen beiden Vereinen in der Coppa Italia ausgetragen worden. Hier konnte die ACM einen Sieg feiern und ein Unentschieden holen, bei fünf Niederlagen. Seit 28 Ligaspielen sind die Nerazzurri mit 24 Siegen und 4 Remis gegen Aufsteiger ungeschlagen.

Unser Inter Mailand - Monza Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick sieht hier alles nach einem Heimsieg aus. Doch Inter kann sich in dieser Saison oft gegen die Kleinen nicht besonders gut motivieren. Zudem ärgert Aufsteiger Monza immer wieder gern die Top-Teams der Liga. Mehr als ein Punkt dürfte für die Gäste aber nicht drin sein. Da Inter in der Serie A auch gerne Chancenwucher betreibt, dürften auch nicht so viele Treffer fallen.