Inter Mailand - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Inter Mailand - Monza Tipp zum Serie A Spiel am 19.08.2023 lautet: Inter Mailand ist im Champions-League-Finale der vergangenen Saison nur knapp an Manchester City gescheitert (0:1). Zum Liga-Auftakt wollen die Hausherren gegen AC Monza eine Rechnung begleichen.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Monza auf „Beide treffen: Nein“:

Inter Mailand vs Monza Quoten Analyse:

Normalerweise ging „La Beneamata“ in diesen engen Partien als Sieger vom Feld, beim Vergleich mit Monza jedoch nicht. Zu Hause unterlag die Inzaghi-Elf den Brianzoli mit 0:1. Eine erneute Niederlage halten die Buchmacher für höchst unwahrscheinlich. Inter startet mit Quoten bis 1,43 in den Vergleich. Siegt Monza erneut, findet ihr auch bei den neuen Wettanbietern Wettquoten bis 8,50.

Inter Mailand vs Monza Prognose: Revanche im Stile der Nerazzurri

Wie schwer die Hintermannschaft von Il Biscione grundsätzlich zu überwinden ist, bekam die Konkurrenz in der Königsklasse ebenfalls zu spüren. Auf höchster europäischer Ebene gelangen den Nerazzurri in 13 Partien acht Spiele ohne Gegentor.

Inter Mailand - Monza Statistik & Bilanz:

Zudem war die Palladino-Elf schon in der abgelaufenen Spielzeit keine angsteinflößende Offensiv-Mannschaft. Nach erwartbaren Toren fanden sich die Gäste im Mittelfeld der Serie A wieder (11.). Inter hingegen wusste in dieser Kategorie zu überzeugen und hatte nach 38 Spieltagen die meisten erwartbaren Tore auf dem Konto (69,6 xG).

Erwartet ihr ein klassisches Spiel von Inter in der Serie A, könnte am Ende des Tages ein knapper Zu-Null-Erfolg auf der Anzeigetafel erscheinen. Bei Betano findet ihr für eine Wette auf „Sieg Inter ohne Gegentor“ die Quote von 2,27. Dieser Betano Bonus kann die Freude an der Wette nochmal erhöhen.