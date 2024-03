Inter Mailand - Neapel Tipp, Prognose, Quoten |17.03.2024

Unser Inter Mailand - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.03.2024 lautet: Beide Mannschaften flogen unter der Woche, jeweils gegen ein spanisches Team, aus der Königsklasse. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine weitere Gemeinsamkeit.

Unter Francesco Calzona geht es für SSC Neapel wieder bergauf. Sogar die internationalen Plätze sind wieder ein Thema. Die Partenopei waren bis zum Champions-League-Aus gegen Barcelona in fünf Partien unter dem 55-Jährigen ungeschlagen. Eine Serie hielt zumindest auch gegen Barca an: Neapel hat seit dem Trainertausch in jedem Spiel getroffen. Inter traf das Ausscheiden in der Königsklasse tief ins Mark. Der letztjährige Finalist rechnete sich mit seiner starken Form international durchaus Chancen aus.