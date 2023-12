Inter Mailand – Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser Inter Mailand - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: Beide Konkurrenten kämpfen um den Gruppensieg. In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir die Mailänder leicht.

Im bisherigen Verlauf der Champions-League-Gruppenphase sind beide Mannschaften nach wie vor ungeschlagen und zeichneten sich somit durch starke Leistungen aus.

Punktgleich duellieren sich sowohl die Lombarden als auch die Basken um den Platz an der Sonne. Aufgrund des Heimvorteils schreiben wir den Hausherren aus Mailand leichte Vorteile zu.

Unser Wett Tipp heute zielt auf die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,15 bei Bet3000 ab.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Real Sociedad auf „DC 1/X & Beide treffen“:

Inter war in beiden CL-Heimspielen siegreich und brachte drei Tore zustande.

Real Sociedad spielte auswärts in der Königsklasse stark auf (2S) und traf in jedem Fernduell.

Beide Konkurrenten trennten sich im Hinspiel mit einem 1:1

Inter Mailand vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am klassischen Drei-Wege-Markt lassen sich Vorteile für die Hausherren aus Mailand erkennen. Ein Heimsieg bringt den durchschnittlich 1,6-fachen Wetteinsatz mit sich.

Wer hingegen die Spanier in der Favoritenrolle sieht, darf sich über mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen.

Obwohl das Hinspiel mit weniger als 2,5 Toren ausging, wird in der Bet3000 App für drei oder mehr Tore eine Inter Mailand Real Sociedad Wettquote von 1,75 geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs. Real Sociedad Prognose: Stößt Inter Real Sociedad vom Thron?

Inter Mailand stand im Vorjahr im Champions-League-Finale und musste sich dort gegen Manchester City geschlagen geben. Auch in dieser Saison sicherten die Nerazzurri bereits vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Runde und könnten mit einem Sieg gegen Sociedad einem vermeintlich schwereren Gegner im Achtelfinale aus dem Weg gehen.

Auf heimischem Boden sind die Recken von Trainer Simone Inzaghi eine Bank und holten in der Gruppenphase sechs Punkte. Dabei kamen allerdings zwei knappe Siege gegen Salzburg (2:1) und Benfica (1:0) zustande. Im Schnitt haben die Recken aus der Lombardei 1,5 Tore erzielt. Die Abwehr hielt nur in einem der beiden Vorrundenspiele einen „Clean Sheet“.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Auf nationaler Ebene sammelten die Lombarden mit einem 4:0 gegen Udinese Selbstvertrauen und rangieren nach wie vor an der Tabellenspitze. Die letzten drei Serie-A-Duelle im San Siro brachten neun Punkte mit sich.

Inter Mailand - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:0 Udinese (H), 3:0 Neapel (A), 3:3 Benfica (A), 1:1 Juventus (A), 2:0 Frosinone (H).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 3:0 Villarreal (A), 1:0 Andratx (A), 1:1 Osasuna (A), 0:0 RB Salzburg (H), 2:1 Sevilla (H).

Letzte Spiele Inter Mailand vs. Real Sociedad: 1:1 (A).

Ähnlich wie Inter Mailand spielte Real Sociedad bisweilen eine sehr starke Champions-League-Gruppenphase und ist nach wie vor ungeschlagen (3S, 2U).

Nach zehn Jahren Champions-League-Absenz stehen die Basken bereits als Qualifikant für die K.-o.-Runde fest. Mit einem Remis gegen die Italiener wäre sogar der Gruppensieg in trockenen Tüchern.

Beide Auswärtsspiele wurden in der Königsklasse siegreich gestaltet. Dabei legte La Real einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag. Die Offensive erzielte pro CL-Duell in der Ferne 1,5 Tore.

Zehn Punkte aus den vergangenen vier La-Liga-Spieltagen offenbaren eine starke Form der Mannen von Trainer Imanol Alguacil. In der Tabelle rangieren die Basken auf Platz fünf. Nur drei der bisherigen acht Auswärtsduelle wurden in La Liga aber erfolgreich gestaltet (3U, 2N). Lediglich in einer der acht Paarungen in der Fremde wurde ein eigener Treffer verpasst.

Tipp-Freunde, die einen mobilen Wettabschluss anstreben, könnten einen Blick in unserem Sportwetten Vergleich riskieren. Dort werden u. a. die Wett Apps der Bookies vorgestellt.

Unser Inter Mailand – Real Sociedad Tipp: DC 1/X & Beide Teams treffen

Bereits im Hinspiel untermauerten beide Konkurrenten ihren Offensivdrang und erzielten jeweils einen Treffer (1:1). Gerade im Kampf um den Gruppensieg ist mit einer spannenden Angelegenheit zu rechnen. Der Tabellenprimus trifft vermutlich im Achtelfinale auf einen leichteren Konkurrenten.

Aufgrund des Heimvorteils schreiben wir den Nerazzurri leichte Vorteile zu und tendieren eher in Richtung Heimsieg. Da den Gästen in der Königsklasse ein gewisses Maß an Auswärtsstärke zuzusprechen ist, kann ein Remis mit beiderseitigen Toren nicht gänzlich ausgeschlossen werden.