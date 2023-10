Inter Mailand - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

Unser Inter Mailand - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Der österreichische Serienmeister steckt in einer historischen Krise. Auch am Dienstag zu Gast bei Inter spricht alles für die nächste Niederlage.

In der Champions-League-Gruppe D der Saison 2023/24 steht der La-Liga-Vertreter Real Sociedad nach zwei Spieltagen mit vier Punkten etwas überraschend ganz vorne. Dahinter geht es aber sehr eng zu. Inter Mailand (4 Zähler) und Red Bull Salzburg (3) liegen ebenfalls gut im Rennen. Nur Benficas Punktekonto ist noch leer. In dieser recht ausgeglichenen Gruppe zählt somit weiterhin jeder Punkt. Die Mailänder empfangen am Dienstag die Bullen aus der Mozartstadt.

Bei dieser Partie entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,63 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Red Bull Salzburg auf „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“:

Inter ist daheim gegen österreichische Teams noch ungeschlagen

Salzburg wartet in der Königsklasse noch auf den ersten Sieg gegen italienische Vereine

Seit 6 CL-Heimspielen gingen die Nerazzurri nicht mehr als Verlierer vom Platz

Inter Mailand vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Gründe wie Formkurve oder Heimvorteil sprechen für die Nerazzurri. Zudem hat die Elf von Coach Simone Inzaghi beim Marktwert mit 563 zu 206 Millionen Euro klar die Nase vorne.

So gibt es bei den Buchmachern, die auch immer wieder Freiwetten ohne Einzahlung anbieten, für einen Heimsieg gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,30. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit sehr hohen Quoten im Schnitt von 10,5 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Red Bull Salzburg Prognose: Welches Heim-Gesicht zeigt Inter?

Inter Mailand führt die Tabelle der Serie A mit 22 Punkten an. Nur in zwei Spielen, daheim gegen Sassuolo (1:2) und Bologna (2:2), ließ man Punkte liegen. Dafür läuft es auswärts umso besser. Das 3:0 am Samstag bei Torino war der vierte Sieg im vierten Gastspiel bei einer Bilanz von 10:0 Toren. Mit fünf Gegentoren stellt Inter die beste Defensive der Liga und blieb in sechs der ersten neun Partien ohne Gegentreffer. In der Offensive hat sich ein neues Traumpaar gefunden.

Marcus Thuram und Lautaro Martinez kommen in der Serie A gemeinsam auf 14 Treffer und sechs Vorlagen in neun Einsätzen. In der vergangenen Saison standen die Nerazzurri noch im CL-Finale, verloren dort aber gegen Man City. In diesem Jahr legte der FC Internazionale mit einem 1:1 bei Real Sociedad und einem 1:0 daheim gegen Benfica los. In der Königsklasse sind die Mailänder seit sechs Heimspielen ungeschlagen (5S, 1U). Bei allen fünf Siegen blieben die Hausherren ohne Gegentor.

Vor der Saison musste Salzburg binnen weniger Wochen Trainer Matthias Jaissle und Sportdirektor Christoph Freund ziehen lassen. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte der Verein diese Abgänge kompensieren. Doch mit dem 0:1 gegen den LASK haben die Bullen erstmals seit neun Jahren in der Liga zwei Heimspiele in Serie verloren. Zuvor setzte es zu Hause ein 0:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Damit steht der Serienmeister nach elf Spieltagen mit 23 Punkten nur auf Rang 2, vier Punkte hinter Tabellenführer Sturm Graz.

Das ist die schlechteste Bilanz seit 2018. Von den letzten fünf Ligaspielen hat die Mannschaft des neuen Coaches Gerhard Struber nur eines gewonnen. In der Königsklasse startete RBS mit einem 2:0-Sieg zu Gast bei Benfica. Danach folgte eine 0:2-Heimpleite gegen Real Sociedad. In dieser Saison wurde der Verein von großen Verletzungssorgen gebeutelt. Mit 24 Toren stellt man die beste Offensive der Bundesliga, gegen den LASK reichte es aber nur zu zwei Torchancen. Von den letzten neun CL-Gastspielen konnte Salzburg lediglich eines gewinnen (3U, 5N).

Inter Mailand - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 FC Turin (A), 2:2 Bologna (H), 1:0 Benfica (H), 4:0 Salernitana (A), 1:2 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 0:1 LASK (H), 1:0 SV Ried (H), 2:2 Austria Klagenfurt (A), 0:2 Real Sociedad (H), 4:0 Austria Lustenau (A)

Letzte Spiele Inter Mailand vs Red Bull Salzburg: -

Beide Teams standen sich in Red-Bull-Zeiten noch nie gegenüber, nur gegen Vorgänger-Klub Austria Salzburg gab es zwei Duelle. Inter entschied in der Saison 1993/94 im UEFA-Pokal-Endspiel beide Partien mit 1:0 für sich. Die Mailänder haben insgesamt acht der letzten neun Duelle gegen österreichische Vereine gewonnen (1N). Daheim sind die Nerazzurri gegen Teams aus Österreich mit sieben Siegen und einem Remis sogar noch ungeschlagen. In der CL ist RBS zudem noch ohne Erfolg gegen Teams aus der Serie A.

Inter-Angreifer Lautaro Martinez steht in dieser Saison in elf Partien bei zwölf Treffern. Netzt er auch gegen die Bullen ein, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 1,60. Weitere Infos zum Bookie liefert unser ausführlicher Oddset Test!

Unser Inter Mailand - Red Bull Salzburg Tipp: Sieg Inter & Unter 4,5 Tore

In der Liga hat Inter daheim mehr Probleme als in der Fremde. In der Königsklasse ist das Giuseppe-Meazza-Stadion aber eine Festung, zudem trifft man auf kriselnde Bullen. Auch die Bilanz Inters gegen österreichische Teams sowie die Statistik von RBs gegen Serie-A-Gegner sprechen eine deutliche Sprache. So sehen wir die Hausherren klar vorne.