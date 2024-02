Inter Mailand - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2024

Unser Inter Mailand - Salernitana Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen zwei Welten aufeinander. Der Tabellenerste aus Mailand empfängt das abgeschlagene Schlusslicht der Liga. Alles andere als ein Sieg von Inter wäre eine große Überraschung.

Inter Mailand marschiert munter weiter Richtung Scudetto. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Turin konnte schon auf sieben Punkte ausgebaut werden, dabei haben die Mailänder noch ein Spiel in der Hinterhand.

Der Gegner aus Salerno erlebte bisher hingegen eine Saison des Grauens und konnte erst zwei Siege feiern. Vor allem in der Offensive stockt es beim Tabellenletzten gewaltig, daher entscheiden wir uns in unserem Wett Tipp heute für eine „Inter Mailand gewinnt zu null“-Wette mit einer Quote von 1,86 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Salernitana auf „Inter gewinnt zu null“:

Salernitana stellt die zweitschwächste Offensive der Liga.

Inter Mailand hat mit erst 12 Gegentoren die stärkste Defensive der Liga.

Inter Mailand konnte 14 der 23 Spiele in dieser Saison zu Null gewinnen..



Inter Mailand vs Salernitana Quoten Analyse:

Der Ligaprimus aus Mailand geht selbstverständlich als absoluter Topfavorit in das Match gegen den Tabellenletzten. Auf dem Drei-Wege-Markt erhält der Spitzenreiter daher nur eine Siegquote von 1.18, während ein Sieg des Underdogs mit einer Quote in Höhe von 16.5 eine große Sensation wäre.

Die besten neuen Buchmacher erwarten von den Mailändern eine offensives Feuerwerk, so liegt die Quote für eine „Mailand über 2,5 Tore“-Wette bei recht niedrigen 1.76. Dass das Team aus Salerno trifft, wird hingegen als recht unwahrscheinlich angesehen. So ergibt die entsprechende Wette eine Gewinnquote von 2.0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Salernitana Prognose: Inter überragt auf beiden Seiten des Feldes

Die Nerazzurri sind das Maß aller Dinge im italienischen Vereinsfußball und stehen unangefochten an der Spitze der Serie A. Mit 55 Treffern stellen die Mailänder die beste Offensive der Liga und überragen dabei ebenfalls in der Verteidigung mit nur 0,5 Gegentreffern im Schnitt pro Partie.

Vor heimischem Publikum gelangen den Mannen aus Norditalien in elf Spielen neun Siege bei einer herausragenden Torbilanz von 26:6. Das Team von Trainer Simone Inzaghi steht aktuell bei fünf Siegen in Folge und es fällt uns schwer vorzustellen, dass gegen Salernitana kein weiterer Sieg hinzukommen wird.

Der Tabellenletzte aus Salerno steht aktuell bei einer Serie von sechs Spielen ohne Sieg, von denen fünf in einer Pleite endeten. Mit 20 Treffern und 47 Gegentoren stellen die Süditaliener die mit Abstand schwächste Torbilanz der Serie A. In den bisherigen elf Gastspielen erzielte Salernitana erst sieben Treffer.

Mit Abstand bester Scorer des Teams von Trainer Fabio Liverani ist Mittelfeld-Routinier Antonio Candreva, der mit fünf Toren und fünf Assists an der Hälfte der Treffer seiner Farben direkt beteiligt war. In neun der letzten zehn Partien von Salernitana mussten mindestens zwei Gegentreffer eingesteckt werden, was nicht gerade für eine stabile Defensive spricht.

Inter Mailand - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:2 AS Rom (A), 1:0 Juventus (H), 1:0 Florenz (A), 1:0 Neapel (A), 3:0 Lazio (H).

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:3 Empoli (H), 0:0 FC Turin (A), 1:2 AS Rom (H), 1:2 Genua (H), 1:2 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Salernitana: 4:0 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 5:0 (H), 5:0 (A).



Man kann in der Begegnung zwischen Inter und Salernitana nicht unbedingt von einem Traditionsduell sprechen. Insgesamt traten die beiden Teams erst neun Mal gegeneinander an. Zwei dieser Partien konnte der Underdog aus Salerno gewinnen, sechs Mal setzte es eine Niederlage, vier der letzten fünf Partien gewannen die Nerazzurri.

Im Schnitt fielen in den Duellen zwischen den beiden kommenden Gegnern genau 3,0 Treffer. Salernitana konnte in den letzten fünf Begegnungen insgesamt nur einen Treffer erzielen.

Lautaro Martinez von Inter Mailand erzielte in seinen bisherigen fünf Spielen gegen den kommenden Gegner neun Treffer. Beim 4:0 Sieg im Hinspiel in dieser Saison konnte der Argentinier alle Tore erzielen. So wäre ein Tipp auf ein oder mehrere Tore des Stürmers definitiv eine Überlegung wert und ließe sich hervorragend mit der Nutzung der NEObet Freiwette ohne Einzahlung verbinden.

Unser Inter Mailand - Salernitana Tipp: Inter gewinnt zu null

Inter Mailand ist dem Gegner aus Salerno in absolut allen Belangen meilenweit voraus und dürfte vor heimischem Publikum einem lockeren Sieg entgegensehen. Vier der letzten fünf Duelle gegen das Tabellenschlusslicht gewannen die Norditaliener zu null, wir erwarten aufgrund der enorm schwachen Form von Salernitana in der anstehenden Begegnung nichts anderes als das.