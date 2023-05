Inter Mailand - Sassuolo Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Inter Mailand - Sassuolo Tipp zum Serie A Spiel am 13.05.2023 lautet: Auch wenn am Dienstag der Einzug ins CL-Finale winkt, muss sich Inter auf die Liga konzentrieren. Im Heimspiel am Samstag gegen Sassuolo sollte aber ein Heim-Dreier drin sein.

Der FC Internazionale gewann 2010 im Finale gegen die Bayern als letzter italienischer Klub die Champions League. Nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg am Mittwoch im Halbfinale gegen den Nachbarn AC Milan dürfen die Nerazzurri auch in dieser Saison auf den Titel in der Königsklasse hoffen.

Womöglich ist der Verein auf den Henkelpott angewiesen, denn in der Serie A haben die Männer von Coach Inzaghi einen Platz unter den Top 4 noch längst nicht sicher.

Bevor am kommenden Dienstag das Rückspiel gegen die Rossoneri ansteht, empfängt Inter am Samstag in der Liga die Mannschaft von Sassuolo Calcio.

Für die Buchmacher sind die Hausherren dabei die klaren Favoriten. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,57 bei Bwin für die Wette „Sieg Inter & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Sassuolo auf „Sieg Inter & Über 1,5 Tore“:

Inter ist seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen und gewann die vergangenen 6 Partien

Die Mailänder haben in den vergangenen 6 Partien 17 Mal getroffen

Die Neroverdi entschieden nur eines der letzten 8 Duelle gegen die Nerazzurri für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Sassuolo Quoten Analyse:

Inter hat nach 34 Spieltagen 63 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Rang 2 beträgt nur drei Punkte. Das Polster auf Rang 5 ist aber auch lediglich zwei Zähler dick.

Da der bevorstehende Gegner Sassuolo lediglich im grauen Mittelfeld steht, sind die Hausherren bei der Inter Mailand vs Sassuolo Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 1,43 die deutlichen Favoriten der Buchmacher, die mit einem Sportwetten Bonus punkten.

Auf der Gegenseite dürfen die Sportwetten-Tipper für einen Dreier der Gäste Quoten im Schnitt von 7,27 erwarten.

Inter Mailand vs Sassuolo Prognose: Geht die Serie von Inter weiter?

Lange Zeit stand der Job von Coach Simone Inzaghi in Mailand in dieser Saison auf der Kippe. Zwar erreichte Inter gegen Juventus das Finale der Coppa Italia, zudem stehen die Nerazzurri vor dem Einzug ins Champions-League-Endspiel, doch in der Serie A ließ die Mannschaft zu viele Punkte liegen.

Vor allem gegen die vermeintlich Kleinen konnte der Trainer seine Profis nicht für den Liga-Alltag motivieren. Doch nach dem Weiterkommen im CL-Viertelfinale gegen Benfica hat sich etwas verändert. Das 2:0 am Mittwoch gegen AC Milan war der sechste Pflichtspielsieg in Folge. Die Mannschaft hat dabei ihre Treffsicherheit wiedergefunden.

Das Torverhältnis in diesem Zeitraum steht bei 17:1. Im Halbfinale der Königsklasse war Inter das abgezocktere Team und zeigte den gepflegteren Fußball. Nachdem die Gäste ihre ersten beiden Chancen eiskalt genutzt hatten, kam der Stadtnachbar nicht mehr ins Spiel. So sitzt der Trainer wieder fester im Sattel und könnte die Saison mit einem Double krönen.

Nach der Hinrunde der laufenden Saison stand Sassuolo nur einen Rang vor dem ersten Nichtabstiegsplatz. Dank einer tollen Rückserie haben sich die Neroverdi inzwischen ins gesicherte Mittelfeld vorgearbeitet. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt vier Spieltage vor dem Saisonende 14 Zähler. In der zweiten Hälfte der Spielzeit feierte die Mannschaft von Coach Alessio Dionisi schon doppelt so viele Siege (8) wie in der kompletten Hinserie (4).

So findet man den Verein aus der Emilia-Romagna aktuell in der Rückrunden-Tabelle auf einem tollen 4. Platz. Hätte die Unione Sportiva aus den jüngsten vier Spielen nicht nur vier Punkte geholt, würde man noch besser dastehen. Im eigenen Stadion haben nur sechs Teams mehr Heimpunkte geholt. Dafür kassierte man neun der 14 Saison-Niederlagen auf des Gegners Platz. 32 Gegentore in der Fremde sind der drittschwächste Wert.

Inter Mailand - Sassuolo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 AC Milan (A), 2:0 AS Rom (A), 6:0 Hellas Verona (A), 3:1 Lazio Rom (H), 1:0 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:1 Bologna (H), 0:2 Lazio Rom (A), 2:1 Empoli (H), 0:3 Salernitana (A), 1:0 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Sassuolo: 1:0 (A), 2:1 (A), 0:2 (H), 2:1 (A), 2:1 (H)

Beide Vereine sind bisher 19 Mal in der ersten Liga aufeinandergetroffen. Inter führt den Vergleich mit zehn Siegen zu acht Niederlagen an.

Zwischen Mai 2017 und August 2018 konnten die Neroverdi vier Partien in Folge gegen die Nerazzurri gewinnen. In den letzten acht Duellen ging der Verein aus Emilia-Romagna jedoch nur noch einmal als Sieger vom Feld, bei fünf Niederlagen.

Am 26. Spieltag der Vorsaison siegte Sassuolo mit 2:1 im Giuseppe Meazza. Das Hinspiel 2022/23 entschieden die Gäste im Mapei Stadium mit 2:1 für sich.

Unser Inter Mailand - Sassuolo Tipp: „Sieg Inter & Über 1,5 Tore“

Sassuolo spielt eine mehr als ordentliche Rückrunde. Zudem hat man in dieser Saison schon des Öfteren die Spitzenteams ärgern können.

Doch Inter hat zur richtigen Zeit seine Bestform gefunden. In der Serie A dürfen sich die Nerazzurri keinen Patzer mehr leisten. Dank der guten Offensive der Mailänder rechnen wir am Samstag mit einem Heim-Dreier und einigen Toren.