Inter Mailand - Sassuolo Tipp, Prognose, Quoten | 27.9.2023

Unser Inter Mailand - Sassuolo Tipp zum Serie A Spiel am 27.09.2023 lautet: Inter Mailand thront vor dem 6. Spieltag der italienischen Serie A weiterhin ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Mit Sassuolo wartet ein ungemütlicher Gegner am kommenden Mittwoch auf die Nerazzurri, wir erwarten ein spannendes Spiel mit Toren.

Fünf Siege in Folge zum Beginn der aktuellen Spielzeit für Inter Mailand, viel besser hätte der Saisonstart nicht ausfallen können. Die Neroverdi aus Sassuolo werden alles in ihrer Macht stehende tun, um die Siegesserie der Mailänder zu beenden.

Die Offensive der Gastmannschaft kam dabei zuletzt in Fahrt, das letzte Spiel gewann man gegen Rekordmeister Juventus Turin mit 4:2. Wir erwarten auch im kommenden Spiel Tore auf beiden Seiten des Feldes und entscheiden uns für eine „Beide Teams treffen“ Wette mit einer Quote von 1,62 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Sassuolo auf „Beide Teams treffen“:

Sassuolo erzielte in den letzten 3 Ligaspielen 9 Tore bei 7 Gegentoren.

Inter Mailand traf bisher in jedem Pflichtspiel dieser Saison und erzielte die meisten Treffer (14) der Serie-A-Teams.

In 6 der letzten 8 direkten Begegnungen erzielten beide Teams mindestens einen Treffer.

Inter Mailand vs Sassuolo Quoten Analyse:

Standesgemäß gehen die Nerazzurri als klarer Favorit in ihr Heimspiel gegen Sassuolo, das wird durch Siegquoten von 1,36 auf Sieg Inter zu 8,00 auf Sieg Sassuolo verdeutlicht. Wer auf eine Punkteteilung setzen möchte, kann sich auf eine etwas mehr als fünffache Auszahlung des Einsatzes freuen.

Als wahrscheinlichster Torschütze in diesem Duell wird der Mailänder Lautaro Martinez gesehen, die Quote auf einen Treffer des Argentiniers liegt nur bei 1,70, was bei fünf Treffern in fünf Spielen nicht verwundern sollte. Ein Blick auf den NEObet Bonus könnte sich in dieser Hinsicht durchaus lohnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Sassuolo Prognose: Erwarten uns viele Tore im Giuseppe-Meazza-Stadion?

Inter Mailand bleibt das Maß aller Dinge in der aktuellen Serie-A-Spielzeit. Die Statistiken lesen sich mit 15 Punkten aus fünf Spielen und 14:1 Toren fast märchenhaft. Die Schwarz-Blauen erzielen mit 2,8 Toren pro Partie die meisten der Serie A, zudem stellen sie mit nur 0,2 Gegentoren im Schnitt die beste Defensive der Liga.

Die letzte Meisterschaft konnte Inter Mailand in der Saison 2020/21 feiern, im Jahr darauf landete man knapp hinter Erzrivale AC Mailand. In der vergangenen Saison reichte es nur zu Platz 3 in der Abschlusstabelle. So soll dieses Jahr wieder der große Wurf gelingen, der Grundstein dafür wurde erfolgreich gelegt.

Sassuolo Calcio liegt mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf dem zwölften Platz der Tabelle, konnte die letzten beiden Heimspiele gewinnen. Auswärts blieben die Schwarz-Grünen jedoch weiterhin ohne Punktgewinn.

Neun Saisontreffer sammelte Sassuolo bisher, diese teilen sich auf nur drei Torschützen auf. Bester Scorer ist der italienische Mittelstürmer Andrea Pinamonti mit vier Treffern.

Inter Mailand - Sassuolo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Empoli (A), 1:1 Real Sociedad (ECL, A), 5:1 AC Milan (H), 4:0 Florenz (H), 2:0 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 4:2 Juventus (H), 2:4 Frosinone (A), 3:1 Verona (H), 0:2 Neapel (A), 0:2 Bergamo (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Sassuolo: 4:2 (H), 2:1 (A), 0:2 (H), 2:1 (A), 2:1 (H).

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Kontrahenten zeigt ein recht ausgeglichenes Bild. Inter Mailand konnte zehn der insgesamt 20 Liga-Duelle für sich entscheiden. Sassuolo gewann acht Mal gegen die Nerazzurri. Eine Punkteteilung gab es erst zwei Mal.

Über einen Mangel an Toren konnten sich die Fans beider Lager in direkten Aufeinandertreffen bisher nicht beklagen, so fallen 3,3 Tore im Schnitt, wenn sich die beiden kommenden Gegner gegenüberstehen. Eine Über-Tore-Wette wäre also durchaus eine Option für den Inter Mailand Sassuolo Tipp beim Buchmacher des Vertrauens. Eine schöne Übersicht über die besten Wettanbieter im Vergleich gibt es hier.

Unser Inter Mailand - Sassuolo Tipp: Beide Teams treffen

Im Schnitt fallen in Partien von Inter Mailand 3,0 Tore pro Spiel, bei denen mit Beteiligung von Sassuolo Calcio sind es sogar 4,0 Tore im Schnitt. Diese Zahlen werden in den direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit sogar noch übertroffen. In den letzten acht Begegnungen der beiden Teams fielen durchschnittlich 4,1 Tore pro Partie.

Die Offensive der Mailänder läuft schon seit Beginn der Saison auf Hochtouren und auch Sassuolo konnte sich in den letzten drei Begegnungen im Schnitt über drei Tore pro Spiel freuen.