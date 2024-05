Inter Miami - Atlanta United Tipp, Prognose, Quoten | 30.05.2024

Unser Inter Miami - Atlanta United Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 30.05.2024 lautet: Atlanta United ist seit Monaten sieglos. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Gäste auch beim Tabellenführer keinen Punkt holen werden.

Am 30. Mai 2024 um 1:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit empfängt Inter Miami in der Major League Soccer die Gäste von Atlanta United. Auf dem Papier scheint das eine recht klare Angelegenheit für die Gastgeber zu werden, die aktuell das Tableau in der Eastern Conference anführen. Für ihren letzten Sieg in der MLS muss Atlanta schon ganz schön weit zurückblättern, genauer gesagt bis März. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass die Five Stripes am Mittwoch etwas Zählbares aus dem Chase Stadium mitnehmen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Atlanta United auf „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“:

Inter Miami hat keines der letzten 10 Spiele in der MLS verloren (7S, 3U).

Atlanta ist seit 9 Liga-Spielen sieglos (4U, 5N).

Mit 38 Toren stellen die Herons die beste Offensive.

Inter Miami vs Atlanta United Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken Inter Miami als klaren Favoriten ins Rennen. Für Wetten auf einen Sieg der Herons gibt es Quoten von höchstens 1,52. Wer mit einem Auswärtserfolg der Gäste rechnet, darf sich über Wettquoten bis 5,50 freuen. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft nüchtern betrachtet noch attraktive Quoten bis 2,62 ab.

Empfehlen würden wir einen Tipp in Richtung der Gäste allerdings nicht. Dafür finden wir Wetten darauf, dass nicht beide Teams treffen, interessant. Die Quoten hierfür erreichen Höchstwerte bis zu 2,45. Mit einem Bonus oder einer Freiwette kann man diesen Tipp bedenkenlos wagen. In Zusammenhang mit der Europameisterschaft 2024 gibt es übrigens aktuell auch eine Reihe von EM Gratiswetten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Atlanta United Prognose: Herons dominieren das Geschehen

Der Aufschrei war groß: Ohne Sergio Busquets, Luis Suarez und allen voran Lionel Messi ist Inter Miami zum Auswärtsspiel ins kanadische Vancouver gereist. Die Fans der beheimateten Whitecaps skandierten ein ums andere Mal: „Wo ist Messi?“. Da war es auch kein Trost, dass ihnen die Hälfte der Ticketpreise erstattet wurde.

Aus sportlicher Sicht war es für Vancouver ebenfalls ein gebrauchter Tag: Miami setzte sich auswärts mit 2:1 durch und blieb damit auch im zehnten MLS-Spiel in Folge ungeschlagen (7S, 3U). Allein in den letzten acht Liga-Spielen gab es sieben Dreier. Mit einer 10-4-2-Bilanz und 38:21 Toren führen die Herons die Tabelle in der Eastern Conference an.

Verfolger Cincinnati hat allerdings nur einen Punkt und ein Spiel weniger. In Sachen Tore kann Miami aber niemand das Wasser reichen. Die zweitbeste Offensive stellen die New York Red Bulls und Philadelphia mit „nur“ 25 Treffern und damit 13 weniger als Inter. Dafür stehen bei den Herons aber auch schon 21 Gegentore in der Bilanz. Keines der aktuellen Top-5-Teams hat mehr Gegentreffer.

Gegen Atlanta soll das Trio Messi, Suarez und Busquets wieder zurückkehren. Allein „La Pulga“ und sein uruguayischer Partner kommen zusammen auf 21 Tore, sodass man davon ausgehen kann, dass am Mittwoch der eine oder andere Treffer für das Heimteam fällt. Zu Hause hat Inter Miami die letzten drei Partien mit insgesamt 10:3 Toren gewonnen.

Inter Miami - Atlanta United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 2:1 Vancouver (A), 1:0 DC United (H), 0:0 Orlando (A), 3:2 Montreal (A), 6:2 New York Red Bulls (H)

Letzte 5 Spiele Atlanta United: 0:1 Los Angeles (H), 0:0, 5:4 i.E. Charleston (A), 1:1 Nashville (A), 0:1 Cincinnati (A), 2:3 DC United (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Atlanta United: 2:5 (A), 4:0 (H), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (H)

Apropos zu Hause: Daheim haben die Herons noch kein Duell mit Atlanta verloren. In sechs Heim-Begegnungen mit den Five Stripes gab es vier Siege und zwei Remis. Die letzten drei Heimspiele gegen den kommenden Gegner gewann Miami allesamt. Das letzte Aufeinandertreffen im Chase Stadium fand im Juli letzten Jahres statt.

Inter gewann im League Cup, auch dank unter anderem zweier Treffer von Lionel Messi, am Ende klar mit 4:0. Die Herons blieben auch in zwei ihrer letzten drei Partien ohne Gegentor, während Atlanta in drei der letzten vier Pflichtspiele ohne eigenen Treffer blieb. Insofern ist die bereits angesprochene Wette „Beide Team treffen: Nein“ eine gute Alternative.

Die Höchstquote von 2,45 liefert aktuell der Buchmacher Bet-at-Home. Dieser gehört für uns übrigens zu den besten EM 2024 Wettanbietern. Einen Punkt der Gäste können wir uns jedenfalls nicht vorstellen. Die Five Stripes sind seit neun Liga-Spielen sieglos. Von diesen haben sie fünf verloren (4U).

Vor allem auswärts drückt der Schuh. Saisonübergreifend hat Atlanta keines der letzten zwölf Auswärtsspiele in der MLS gewonnen (6U, 6N). Das bisher letzte Auswärtsmatch bestritten die Five Stripes beim unterklassigen Charleston. Im Achtelfinale des US Open Cups musste man beim Underdog nach einer Nullnummer ins Elfmeterschießen, in dem man das Ticket fürs Viertelfinale löste.

Unser Inter Miami - Atlanta United Tipp: „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“

Die letzten Ergebnisse sprechen klar für einen Sieg der Gastgeber. Sie treffen auf einen Gegner, der zuletzt im August 2023 ein Auswärtsmatch in der MLS gewonnen hat. Miami selbst gewann sieben der letzten acht Partien, teilweise in Abwesenheit von Messi und Suarez. Die beiden Top-Stars werden nach ihrer Pause im letzten Spiel nun wohl wieder mit von der Partie sein. Auch ohne die beiden Top-Torjäger waren die Herons zuletzt erfolgreich und mit ihnen sollten sie das erst recht sein. Dabei sollten sie auch den einen oder anderen Treffer erzielen.