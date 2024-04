Inter Miami - Colorado Rapids Tipp, Prognose, Quoten 6.4.

Unser Inter Miami - Colorado Rapids Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 06.04.2024 lautet: Spektakel und Unterhaltung sind fester Bestandteil der Spiele von Inter Miami. In unserem Wett Tipp heute tanzen die Hausherren erneut munter durch die gegnerische Defensive.

In Florida hat sich Co-Owner David Beckham eine illustre Auswahl zusammengestellt, die Inter Miami früh in der Saison zu einer der unterhaltsamsten Mannschaften der MLS gemacht hat. Durchschnittlich fielen in den vergangenen Liga-Spielen von IMCF 3,43 Tore. Für den kommenden Spieltag haben sich die Colorado Rapids angemeldet. Ob das eine gute Überlegung war, bleibt abzuwarten. Die Gäste kassierten bislang im Schnitt 1,67 Gegentore pro Partie.