Inter Miami - Montreal Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.24

Unser Inter Miami - Montreal Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 10.03.2024 lautet: Der Start von Lionel Messis Miami in die neue MLS-Saison ist gelungen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass „La Pulga“ den nächsten Sieg einfährt.

Mit dem Start in die neue Saison der MLS kann Inter Miami zufrieden sein. Nach drei Spieltagen stehen Lionel Messi und Co. ganz oben, haben allerdings als einziges Team auch schon drei Partien absolviert. Am späten Sonntagabend mitteleuropäischer Zeit bekommen es die Herons zu Hause mit dem CF Montreal aus Kanada zu tun. Auch die Gäste starteten positiv in die Saison, sodass sie sich auch in Fort Lauderdale etwas ausrechnen. Wir tun das aber nicht, sondern sehen die Gastgeber in der Favoritenrolle.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,73 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Montreal auf „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“:

Inter Miami hat zum Saison-Auftakt in der MLS 2 der ersten 3 Spiele gewonnen (1U).

In den bisherigen 3 Liga-Spielen erzielten Messi & Co. bereits 8 Treffer.

Saisonübergreifend verlor Montreal 4 der letzten 6 Auswärtsspiele (1S, 1U).



Inter Miami vs Montreal Quoten Analyse:

Die ersten Auftritte Miamis in der neuen MLS-Saison scheinen auch bei den Wettanbietern einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Mit Quoten von höchstens 1,57 für Wetten auf einen Heimsieg schicken die Bookies das Team um Lionel Messi als klaren Favoriten in diese Begegnung.

Für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Kanadier gibt es hingegen Wettquoten bis 5,60. Einen solchen können wir allerdings nicht empfehlen. Anders sieht es hingegen mit Wetten auf einen Sieg der Gastgeber mit mindestens zwei Toren Vorsprung aus. Diese liefern Quoten bis 2,42 und eignen sich am besten in Verbindung mit einem Wettgutschein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Montreal Prognose: Vice City wird Favoritenstatus gerecht

In quasi letzter Sekunde hat Luis Suarez die erste Pflichtspiel-Niederlage seines Klubs Inter Miami in dieser Saison verhindert. Im Achtelfinal-Hinspiel des CONCACAF Champions Cups, dem Nachfolger der CONCACAF Champions League, glich der Uruguayer im Auswärtsspiel in Nashville in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand aus.

Zuvor hatte Lionel Messi nach Vorarbeit von Suarez auf 1:2 verkürzt. „La Pulga“ war auch am bisherigen Erfolg in der noch jungen MLS-Saison maßgeblich beteiligt. Mit drei Toren (und einer Vorlage) führt der Argentinier die Torjägerliste der Major League Soccer an. Suarez kommt mit zwei Treffern und drei Assists sogar auf einen Scorerpunkt mehr.

Allerdings muss man festhalten, dass Inter als einziges Team bereits drei Liga-Spiele absolviert hat. Das ist dann auch mit ein Grund, warum die Herons an der Tabellenspitze stehen. Aus den bisherigen drei Partien gab es sieben Punkte. Dahinter folgen gleich sieben Mannschaften, die nach zwei Spieltagen vier Zähler haben.

Im letzten MLS-Match drehte Vice City so richtig auf und schlug Orlando City mit 5:0. Messi und Suarez glänzten dabei jeweils als Doppel-Torschützen. Am Sonntag gibt es das dritte Heimspiel an den ersten vier Spieltagen. Angesichts der schwachen Vorbereitung mit nur einem Sieg und fünf Pleiten aus acht Testspielen (2U) haben viele Experten diesen starken Auftakt nicht unbedingt erwartet.

Inter Miami - Montreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 2:2 Nashville (A), 5:0 Orlando City (H), 1:1 Los Angeles Galaxy (A), 2:0 Real Salt Lake (H), 1:1 Newell‘s Old Boys (H)

Letzte 5 Spiele Montreal: 2:1 Dallas (A), 0:0 Orlando City (A), 1:4 Tampa Bay (N), 2:6 Colorado Rapids (N), 1:2 Atlanta United (N)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Montreal: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (N), 1:3 (H), 2:2 (A)



Ähnliches gilt für den Gegner: Die Vorbereitung ließ nicht unbedingt darauf schließen, dass der Club de Foot Montreal positiv in die neue MLS-Saison starten würde. Keines der vier Vorbereitungsspiele in diesem Kalenderjahr konnte der Klub gewinnen. Die letzten drei hat er verloren und dabei insgesamt zwölf Gegentore kassiert. Negativer Höhepunkt war das 2:6 gegen die Colorado Rapids.

Insofern werden die nächsten Wochen zeigen, ob sich der Trend aus dem durchaus guten Auftakt mit einem Remis und einem Sieg fortsetzt. Dabei bestreitet Montreal am Sonntag auch sein drittes Liga-Spiel in der Fremde. Die letzte Saison beendete „Le CFM“ mit einer 2-2-13-Auswärtsbilanz bei 10:40 Toren.

Damit waren die Kanadier das zweitschwächste Auswärtsteam der Eastern Conference. Nur eines ihrer letzten zwölf Auswärts-Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison hatten sie gewonnen und neun verloren (2U). Beendet hatten sie die Spielzeit mit vier Auswärtspleiten in Folge mit jeweils mindestens zwei Gegentoren.

Umso erstaunlicher ist es, dass Montreal in den ersten beiden Auswärtspartien der neuen Spielzeit ungeschlagen blieb. Nun kommt aber der erste echte Härtetest, den die Gäste unserer Meinung nach nicht bestehen. Sollten Messi und Co. mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, winken bei den alten und neuen Wettanbietern Quoten bis 2,42.

Unser Inter Miami - Montreal Tipp: „Sieg Inter Miami & Über 1,5 Tore“

Beide Teams sind in der noch jungen Saison ungeschlagen, wobei Inter bereits doppelt so viele Pflichtspiele bestritten hat wie der Gegner. Zu Hause haben Messi und Co. ihre beiden Liga-Partien in dieser Spielzeit mit gesamt 7:0 Toren gewonnen. Der Argentinier und sein uruguayischer Partner Luis Suarez präsentieren sich in sehr guter Verfassung und sollten mit ihren Toren und Vorlagen auch am Sonntag für einen Dreier ihres Klubs sorgen.