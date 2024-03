Inter Miami - Nashville Tipp, Prognose, Quoten| 14.03.2024

Unser Inter Miami - Nashville Sportwetten Tipp zum CONCACAF Champions Cup Spiel am 14.03.2024 lautet: Für die Pinken aus Miami hat die nordamerikanische Königsklasse eine große Bedeutung. Im Wett Tipp heute wartet gegen die Kojoten aber eine schwere Aufgabe.

Beim CONCACAF Champions Cup 2024 kommt es im Achtelfinale zu zwei MLS-Duellen. In einem davon treffen Inter Miami und Nashville aufeinander. Das Hinspiel zu Gast bei den „Coyotes“ endete mit 2:2. Dabei hatten die Hausherren schon mit 2:0 geführt. Doch Luis Suarez rettete den Pinken mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:2-Unentschieden. Nun steigt im Chase Stadium von Fort Lauderdale das Rückspiel. Der Sieger des CONCACAF Champions Cup darf an der Klub-WM 2025 teilnehmen.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein als die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Interwetten die Wette „Sieg Nashville mit HC +2″.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Nashville auf „Sieg Nashville mit HC +2″:

Nashville ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat in 4 der letzten 5 Pflichtspiele die Punkte geteilt

Die letzten 3 Duelle zwischen beiden Vereinen endeten mit einem Remis

Die Coyotes führen den Vergleich gegen Miami mit 4S, 4U und 2N an

Inter Miami vs Nashville Quoten Analyse:

Mit der hohen Qualität und dem Heimvorteil schicken die besten Wettanbieter die Hausherren als Favoriten ins Rennen. Der Unterschied fällt aber extrem deutlich aus.

So bekommt ihr für einen Heimsieg in der regulären Spielzeit gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,54. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste ohne Verlängerung mit Quoten im Schnitt von 5,17 bezahlt. Wenn ihr den Gästen etwas zutraut, könnt ihr euer Risiko durch einen Sportwetten Gutschein bestens abfedern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Nashville Prognose: Messi wird sehnsüchtig zurückerwartet

Mit vielen Ex-Stars des FC Barcelona und unter Trainer Gerardo Martino gehört Inter Miami zu den Topfavoriten in der Major League Soccer. Die Pinken starteten mit zwei Siegen und zwei Remis gut in die neue Saison. Doch schon zum Auftakt wurden zwei Dinge klar: Wenig überraschend ist Lionel Messi der X-Faktor, den man nicht ersetzen kann. Zudem haben die vielen Altstars der Mannschaft Probleme, wenn der Gegner das Spiel schnell macht.

Wirklich überzeugen konnte das Franchise von Besitzer David Beckham nur beim 5:0-Heimsieg gegen Orlando. Am Sonntag im Heimspiel gegen Montreal entschied sich der Coach mit Blick auf das Rückspiel gegen Nashville dafür, seinen Topstar komplett zu schonen. Zudem wurden Sergio Busquets und Luis Suarez nur eingewechselt. Federico Redondo und Julian Gressel hatten dagegen früh Feierabend und wurden ausgewechselt. So kassierte Inter mit einem 2:3 die erste Saisonniederlage.

Der Nashville SC nahm 2020 erstmals an der MLS teil. Platz 7 in der Eastern Conference reichte am Ende im ersten Jahr gleich für den Einzug in die Playoffs. Hier schafften es die „Coyotes“ immerhin ins Viertelfinale. Ein Jahr später belegte das Franchise aus Tennessee sogar den dritten Rang im Osten. Auch dieses Mal ging es in den Playoffs wieder bis ins Conference-Semifinale. In den folgenden beiden Jahren war aber gleich in der ersten Runde der Postseason Endstation.

Mit dem Einzug ins Finale des League Cups feierte der NSC im Vorjahr dann auch noch den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. In dieser Saison ist Nashville in der Liga noch ungeschlagen, wartet aber auch noch auf den ersten Sieg. Die Duelle gegen New York RB, Colorado und LA Galaxy endeten alle mit einem Unentschieden. Die einzigen Siege gab es in der ersten Runde des Champions Cups, als sich die Kojoten souverän mit 3:0 und 4:0 gegen den Moca FC aus der Dominikanischen Republik durchsetzten.

Inter Miami - Nashville Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 2:3 Montreal Impact (H), 2:2 Nashville SC (A), 5:0 Orlando City (H), 1:1 LA Galaxy (A), 2:0 Real Salt Lake (H)

Letzte 5 Spiele Nashville: 2:2 LA Galaxy (H), 2:2 Inter Miami (H), 1:1 Colorado Rapids (A), 4:0 Moca (H), 0:0 New York RB (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Nashville: 2:2 (A), 0:0 (H), 10:9 n.E. (A), 2:1 (H), 1:2 (A)

Beide Vereine trafen bisher elfmal aufeinander. Nashville führt die Bilanz mit vier Siegen und vier Unentschieden an. Miami konnte zwei der Vergleiche für sich entscheiden. Beide Siege feierte der Inter CF daheim. Die letzten drei Duelle endeten alle mit einem Remis (in der regulären Spielzeit). Im Vorjahr bestritten beide Franchises das Endspiel im Ligapokal gegeneinander. Die Pinken aus Florida setzten sich im Elfmeterschießen mit 10:9 durch.

Endet auch dieses Duell nach der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 4,50. Unsere Erfahrungen mit dem Buchmacher bezüglich Bonus, Wettangebot und Quoten teilen wir im ausführlichen Bwin Test mit euch.

Unser Inter Miami - Nashville Tipp: Sieg Nashville mit HC +2

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein als die Wettanbieter. Zwischen beiden Teams ging es in den letzten Duellen immer eng zu. So auch beim Ligapokal-Endspiel im Vorjahr oder im Hinspiel des laufenden Wettbewerbs (2:2). Beide Male stand für Miami ein gewisser Lionel Messi auf dem Feld. Auch im Rückspiel dürfte uns wieder ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Nashville ist in dieser Saison noch ungeschlagen und kann eine gute Bilanz gegen Inter vorweisen. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen knappen Heimsieg zu. Gut möglich, dass diese Partie auch in die Verlängerung geht.