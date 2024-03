Inter Miami - New York City Tipp, Prognose, Quote 31.3.24

Unser Inter Miami - New York City Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 31.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren aus Miami in der Pflicht und tendieren zu einem Heimsieg.

Inter Miami hat mit Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba viele alte internationale Größen in den eigenen Reihen. Wenngleich die „Oldies“ bereits die besten Jahre hinter sich haben, spielt Miami aktuell in der Eastern Conference vorne mit. Mit nur einem Sieg in den bisherigen fünf Liga-Duellen steht New York City mit dem Rücken zur Wand und kann mit den Leistungen nicht zufrieden sein.

In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir das Team um Superstar Messi, der zurzeit über muskuläre Probleme klagt. „Sieg Inter Miami“ wird bei Bet3000 mit einer Quote von 1,80 bewertet.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs New York City auf „Sieg Inter Miami“:

2 von 3 Heimspielen entschied Inter für sich (1N).

New York City verlor alle 3 Fernduelle und wartet weiterhin auf das erste Auswärtstor.

Miami liegt in der Tabelle 12 Ränge vor dem Konkurrenten aus New York City.



Inter Miami vs New York City Quoten Analyse:

Der klassische Drei-Weg-Markt räumt „The Herons“, wie die Schützlinge aus Miami auch genannt werden, Vorteile ein und bewertet den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,80.

Drei der bisherigen fünf Kräftemessen im Lockhart Stadium gingen jedoch an die Mannen aus dem „Big Apple“. Wer zu einem erneuten Auswärtstriumph tendiert, darf sich bei Bwin über den beinahe vierfachen Wetteinsatz freuen. Es bietet sich an, die Wette mit einem Bwin Gutschein abzusichern. Alle fünf Duelle in Miami brachten zwischen den Konkurrenten Tore auf beiden Seiten mit sich. Auch diesmal gehen die Wettanbieter von beiderseitigen Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs. New York City Prognose: Gelingt NYCFC der erste Auswärtssieg?

Inter Miami ist mit durchwachsenen Leistungen in die neue Saison gestartet. Die ersten drei Spieltage brachten satte sieben Punkte mit sich. Zuletzt haben die Recken von Trainer Gerardo Martino aber gehörig Federn gelassen (1S, 2N). Der Klub, der einst von David Beckham und einer Investorengruppe gegründet wurde und seit 2020 den Spielbetrieb aufgenommen hat, belegt aktuell den zweiten Platz in der Eastern Conference.

Dabei kamen sechs der zehn erbeuteten Punkte auf heimischem Boden zustande. Die ersten beiden Heimspiele wurden souverän gegen Real Salt Lake (2:0) und Orlando City (5:0) bestritten. Zuletzt musste jedoch gegen Montreal Impact eine 2:3-Niederlage hingenommen werden. Inter Miami erzielte pro Heimspiel im Schnitt drei Tore und wickelte zwei der drei Ansetzungen vor heimischer Kulisse als „Clean Sheet“ ab.

Luis Suárez ist mit vier Toren in sechs Spielen der beste Angreifer. Kapitän Messi brachte drei Tore in drei Begegnungen zustande. Hinter seinem Einsatz steht aufgrund von muskulären Problemen jedoch ein Fragezeichen.

Inter Miami - New York City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 0:4 NY Red Bulls (A), 3:1 DC United (A), 3:1 Nashville SC (H), 2:3 Montreal Impact (H), 2:2 Nashville SC (A).

Letzte 5 Spiele New York City: 0:1 Cincinnati (A), 2:1 Toronto (H), 1:2 Portland Timbers (H), 0:2 Saint Louis City (A), 0:1 Charlotte (A).

Letzte Spiele Inter Miami vs. New York City: 1:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 3:2 (H), 0:2 (A).



New York City hat den Einstieg in die neue Saison gehörig in den Sand gesetzt und holte nur drei Punkte aus den bisherigen fünf MLS-Spielen (1S, 4N). Momentan belegt die Elf von Trainer Nick Cushing den 14. Tabellenplatz und zeigt bereits drei Zähler Rückstand zur Playoff-Zone auf.

Seit mittlerweile zehn Jahren ist der Klub im amerikanischen Oberhaus vertreten, schaffte es bis dato aber nie, die nationale Meisterschaft zu beanspruchen. Im Vorjahr wurde auf Rang 11 sogar die Teilnahme an den Playoffs verpasst. Ein Szenario, das in dieser Saison um jeden Preis vermieden werden soll. Dafür wurden rund 24 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

Der Erfolg blieb bisweilen aber vor allem in der Fremde aus. Alle drei Fernduelle wurden nämlich verloren. Neuzugänge wie Stürmer Jovan Mijatovic oder Linksaußen Agustín Ojeda warten weiterhin auf den ersten Treffer. Auswärts haben „The Herons“ noch kein Tor erzielt und agieren offensiv sehr harmlos. Die Defensive muss sich auf der anderen Seite vier Gegentore ankreiden lassen. Wer auf „Sieg Inter Miami & Beide Teams treffen: Nein“ wetten möchte, erhält bei CrazyBuzzer eine Quote von 3,35. Noch kein Kunde beim Bookie? Einfach die CrazyBuzzer Anmeldung vollziehen, 100 Euro Ersteinzahlungsbonus plus 5 Euro Gratiswette sichern.

Unser Inter Miami - New York City Tipp: Sieg Inter Miami

Die Gäste aus New York City zeigen eine schwache Formkurve auf und wussten in der noch sehr jungen Saison keineswegs zu überzeugen. Inter glänzte in den ersten beiden Heimspielen und wird auch gegen New York City nichts anbrennen lassen. Zudem ist bei Inter nach dem vernichtenden 0:4 gegen die NY Red Bulls am vergangenen Spieltag mit einer Reaktion zu rechnen. Da hinter dem Einsatz von Kapitän Messi weiterhin ein Fragezeichen steht, könnte es letztlich eine enge Angelegenheit werden. Von einer Handicap-Wette ist somit dringend abzuraten.