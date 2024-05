Inter Miami - New York Red Bulls Tipp, Prognose & Quoten

Unser Inter Miami - New York Red Bulls Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 05.05.2024 lautet: Bereits zum zweiten Mal treffen die beiden Top-Teams der Eastern Conference in dieser Spielzeit aufeinander. Im Wett Tipp heute erwarten wir die Rache der Gastgeber.

Sandro Schwarz belegt mit den New York Red Bulls derzeit den dritten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Mit einem Spiel in der Hinterhand fehlen den Gästen nur vier Punkte auf den aktuellen Tabellenführer im Osten - Inter Miami. Am fünften Spieltag fegten die NYRB noch mit 4:0 über „The Herons“ hinweg. Damals fehlte aber ein gewisser Lionel Messi, der zuletzt einen neuen MLS-Rekord aufstellte und an den vorangegangenen fünf Spieltagen jeweils mindestens an zwei Treffern direkt beteiligt war.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Bet-at-Home eine Quote von 1,78 für „Sieg Inter Miami“.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs New York Red Bulls auf „Sieg Inter Miami“:

Inter Miami gewann zuletzt 3 Liga-Spiele in Serie (10:4 Tore).

Die New York Red Bulls warten seit 3 Spieltagen auf einen Sieg (3U).

Inter Miami hat die beste Offensive der MLS (2,4 Tore pro Spiel).

Inter Miami vs New York Red Bulls Quoten Analyse:

Unterschiedlicher könnten die Ansätze zweier Top-Mannschaften in einem Spitzenspiel kaum sein. Inter Miami erzielte die meisten erwartbaren Tore der MLS (20,4 xG). Von den Sportwetten Anbietern wird das mit Siegquoten bis 1,84 honoriert.

Die Gäste haben aktuell die beste erwartbare Defensive der MLS (8,8 xGA) und den ersten Vergleich in dieser Saison mit 4:0 für sich entschieden. Auswärts sind die Spieler von Sandro Schwarz mit Quoten zwischen 3,80 und 4,00 aber klarer Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs New York Red Bulls Prognose: Revanche mit Lionel Messi

Bislang stand Lionel Messi in der MLS nur 59 Prozent der möglichen Spielminuten auf dem Rasen. Die Ausbeute ist dennoch elitär. Seine neun Treffer sind der beste Wert in der MLS und fünf aufeinanderfolgende Spieltage mit mindestens zwei Torbeteiligungen ein neuer Rekord in der Liga.

Der Argentinier orchestriert in Miami die beste Offensive der MLS (2,4 Tore pro Spiel) und führte seine Mannschaft zuletzt zu drei Siegen in Folge, in denen „The Herons“ jeweils mindestens drei Treffer erzielt haben.

Bessere Voraussetzungen für eine Revanche hätte der Tabellenführer der Eastern Conference nicht schaffen können. Gerardo Martino muss sein Team vermutlich nicht darauf hinweisen, dass der letzte Vergleich am fünften Spieltag (0:4) ein herber Rückschlag war.

Zur Zeit hat Inter Miami die beste Bilanz der gesamten Liga (21 Punkte) und die meisten erwartbaren Tore (20,4 xG) auf dem Zettel. Nur zwei Mannschaften gaben bisher mehr Torschüsse pro Spiel ab als IMCF (5,7).

Inter Miami - New York Red Bulls Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 4:1 New England (A), 3:1 Nashville (H), 3:2 Kansas City (A), 1:3 Monterrey (A), 2:2 Colorado (H).

Letzte 5 Spiele New York Red Bulls: 1:1 Vancouver (H), 2:2 Los Angeles FC (A), 0:0 Chicago Fire (H), 2:1 Cincinnati (A), 1:1 Orlando (A).

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs. New York Red Bulls: 0:4 (A), 2:0 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 2:0 (H).

Die New York Red Bulls warten seit drei Spieltagen auf einen Sieg (3U) und verfolgen einen völlig anderen Ansatz als die Hausherren. Während Inter Miami den drittmeisten Ballbesitz der MLS vorweisen kann (57,3 Prozent), sammelte kein Team der Liga weniger Ballbesitz als NYRB (42,7 Prozent).

Offensiv (12,7 xG) kann die Mannschaft von Sandro Schwarz nicht annähernd dieselbe Gefahr ausstrahlen wie „Vice City“, aber defensiv macht kein Liga-Konkurrent den Gästen etwas vor (8,8 erwartbare Gegentore).

Viel hängt im Angriff der Schwarz-Auswahl von Lewis Morgan ab. Der Stürmer des Tabellen-Dritten der Eastern Conference erzielte im ersten direkten Duell dieser Saison drei der vier Treffer gegen seinen Ex-Klub.

Gelingt dem besten Torschützen der Bullen (7 Tore) erneut ein Treffer gegen Inter Miami, erhaltet ihr dafür bei Happybet eine Quote von 3,40. Diese könnt ihr mit dem Happybet Bonus kombinieren.

Unser Inter Miami - New York Red Bulls Tipp: Sieg Inter Miami

Das Chase Stadium hat in sechs Spielen von Inter Miami insgesamt 22 Treffer gesehen (15:7). Die Hausherren sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen, errangen zuletzt drei Siege in Serie und haben in New York eine Mannschaft zu Gast, die erst zwei Auswärtssiege eingefahren hat.