Inter Miami - Orlando Tipp, Prognose, Quoten | 02.03.2024

Unser Inter Miami - Orlando Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 02.03.2024 lautet: Das Starensemble aus Miami ist gut in die MLS-Saison 2024 gestartet. Auch im Wett Tipp heute daheim gegen Orlando müsste mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

Mitte der letzten MLS-Saison wechselte Lionel Messi zu Inter Miami und führte das Franchise mit dem Sieg im League Cup zum ersten Titel seiner Geschichte. In der Liga hatte der Weltmeister aber mit Verletzungen zu kämpfen. So verpasste das Team von Besitzer David Beckham die Playoffs. In der Saison 2024 soll es nun auch in der Liga weit nach oben gehen, der Start ist mit vier Punkten aus zwei Spielen geglückt. Am Samstag steht das zweite Heimspiel an. Im Derby gegen Orlando sprechen die Wettquoten für die Hausherren.

Unser Wett Tipp heute: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Orlando auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Inter Miami ist mit 4 Punkten aus 2 Spielen gut in die Saison gestartet

Miami führt die Heimbilanz gegen Orlando City an

Heimvorteil und Qualität sprechen für die Pinken



Inter Miami vs Orlando Quoten Analyse:

Die Meinung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz zur Inter Miami vs Orlando Prognose ist deutlich. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,68 haben die Hausherren am Samstagabend die Nase klar vorne.

Wenn ihr den Gästen etwas zutraut, bekommt ihr für ein Remis eine Quote im Schnitt von 4,07 und für einen Dreier von City sogar eine Durchschnittsquote von 4,49.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Orlando Prognose: Können die Löwen den Favoriten ärgern?

Der Inter Miami CF setzt in der ersten vollen Saison von Lionel Messi voll auf ehemalige Stars des FC Barcelona. Mit Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba stehen mit Messi selbst inzwischen vier ehemalige Profis der Blaugrana im Kader der „Herons“. Trainiert wird die Mannschaft zudem vom Argentinier Gerardo Martino, der in der Saison 2013/14 bei den Katalanen an der Seitenlinie stand. Der Auftakt ist der Mannschaft mit einem 2:0 daheim gegen Real Salt Lake und einem 1:1 bei LA Galaxy durchaus auch geglückt.

Zu Gast in Los Angeles hatte Miami mit sieben Spielern über 30 Jahren in der Startelf aber Probleme, das Tempo des Gegners mitzugehen. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Messi mit seinem ersten Saisontreffer für ein etwas schmeichelhaftes Remis. So hat das Team aktuell durchaus einige Schwachstellen, wie beispielsweise das Gegenpressing oder die Passquote. Dafür hat man aber mit Messi einen Ausnahmekönner, der den Unterschied ausmachen kann.

Im vergangenen Jahr spielte Orlando City eine rekordverdächtige Saison. Die Löwen stellten bei den Punkten (63), den Siegen (18) und den erzielten Toren (55) neue Bestmarken auf. Das reichte am Ende für den zweiten Platz in der Eastern Conference, das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. In den Playoffs schied das Team aus Florida im Conference-Semifinale gegen den späteren Sieger Columbus Crew aus. Dieses Jahr wollen die Männer von Coach Oscar Pareja aber mehr.

Die Verantwortlichen konnten den Kern der Mannschaft aus der Vorsaison zusammenhalten. Mit viel Talent und Erfahrung gehört Orlando somit auch in diesem Jahr zu den Favoriten auf den Titel. Im ersten Saisonspiel musste sich City daheim gegen Montreal allerdings mit einem 0:0 begnügen. Dafür erreichten die „Lions“ mit zwei souveränen Siegen gegen den kanadischen Erstligisten Cavalry (3:0, 3:1) das Achtelfinale im CONCACAF Champions Cup. Dabei feierte auch Neuzugang Luis Muriel, der von Atalanta gekommen war, sein Debüt.

Inter Miami - Orlando Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 1:1 LA Galaxy (A), 2:0 Real Salt Lake (H), 1:1 Newell‘s Old Boys (H), 0:0 Vissel Kobe (A), 4:1 Hong Kong XI (A)

Letzte 5 Spiele Orlando: 3:1 Cavalry (H), 0:0 Montreal Impact (H), 3:0 Cavalry (A), 3:2 Colorado Rapids (H), 1:0 Houston Dynamo (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Orlando: 1:1 (A), 3:1 (H), 1:3 (H) 4:1 (H), 0:1 (A)



Nach 13 Duellen führt Orlando die Bilanz mit fünf Siegen zu vier Niederlagen bei vier Remis knapp an. Daheim ist City gegen Miami noch ungeschlagen (2S, 4U). Von den letzten vier Derbys gegen den Nachbarn aus Florida konnten die Löwen nur eines gewinnen (2U, 1N).

Nur in zwei der 13 Vergleiche hätte die Wette „Beide Teams treffen“ keinen Erfolg gehabt. Der Wert von 2,5 Toren wurde acht Mal überboten. Geht auch am Samstag kein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Platz, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 1,65. Beim Anbieter solltet ihr euch natürlich den Tipwin Bonus, der euch einen Bonus von 100 Prozent bis zu 100 Euro bringt, nicht entgehen lassen.

Unser Inter Miami - Orlando Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Wir schätzen die Ausgangslage nicht ganz so deutlich ein wie die Buchmacher. Denn Inter Miami offenbarte zum Auftakt der neuen Saison auch einige Schwächen. Doch man ja hat einen Lionel Messi, um diese zu kaschieren.

Auf der Gegenseite hat Orlando zum Beginn der neuen Spielzeit noch nicht zur Form der vergangenen Saison gefunden. Aus diesem Grund trauen wir den Gästen auch nicht mehr als einen Punkt zu.