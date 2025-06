Inter Miami - Palmeiras Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2025

SPORT1 Betting 23.06.2025 • 11:00 Uhr Inter Miami - Palmeiras Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Ziehen beide Teams in die K.o.-Runde ein?

Unser Inter Miami - Palmeiras Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 24.06.2025 lautet: In der Gruppe A dürfen Messi und Co. etwas überraschend auf das Weiterkommen hoffen. Und auch im Wett Tipp heute bleibt diese Möglichkeit durchaus bestehen.

In der Gruppe A der FIFA Klub WM 2025 steht der europäische Teilnehmer FC Porto mit nur einem Punkt aus zwei Spielen vor dem Aus. Die Tabelle wird aktuell von Inter Miami und Palmeiras mit jeweils vier Punkten angeführt. Doch der Vertreter aus Portugal darf noch hoffen.

Die beiden Tabellenführer treffen am letzten Spieltag in der Inter Miami Palmeiras Prognose direkt aufeinander. Nur eine Punkteteilung wäre hier für Porto verheerend. Die Quoten sehen die Südamerikaner vorne. Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Palmeiras auf „Doppelte Chance x/2 & Unter 2,5 Tore“:

Die “Alviverde” haben beim Marktwert die Nase vorne

Die brasilianischen Vereine sind bei der Klub WM noch ungeschlagen

In den letzten 12 Pflichtspielen kommt Palmeiras auf neun “Weiße Westen”

Inter Miami vs Palmeiras Quoten Analyse:

Die Inter Miami vs Palmeiras Quoten schlagen sich auf die Seite der Südamerikaner. Das hat unter anderem mit dem Marktwert zu tun. Denn hier liegen die “Alviverde” mit 252 Mio. Euro zu 66 Mio. Euro vorne.

So bekommt ihr aktuell für einen Sieg der „Verdao" eine Höchstquote von 2,30. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gastgeber bei den Buchmachern mit Inter Miami gegen Palmeiras Wettquoten zwischen 5,00 und 6,00 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Palmeiras Prognose: Ein Remis hilft beiden weiter

Viele Fans und Fußball-Experten haben sich bei der Klub-Weltmeisterschaft gefragt, warum der Inter Miami CF bei dem Turnier überhaupt dabei ist. Schließlich konnten die Pinken bisher in der MLS nur den völlig bedeutungslosen Supporters‘ Shield 2024 gewinnen. Und nach dem ersten Platz in der regulären Saison der Eastern Conference waren die “Herons” gleich in Runde 1 der Playoffs sang- und klanglos ausgeschieden. Doch die FIFA wollte wohl auf die Starpower von Messi und Co. nicht verzichten.

Im Eröffnungsspiel des laufenden Turniers beim 0:0 gegen Al-Ahly konnte Miami seine durchaus vorhandenen Qualitäten noch nicht auf den Rasen bringen. Doch nach dem 2:1 am zweiten Spieltag gegen den FC Porto fehlt dem „Club Internacional de Fútbol” auf einmal nur noch ein Zähler zum Einzug in die nächste Runde. Der MLS-Vertreter kam gegen die Portugiesen zwar nur auf einen xG-Wert von 0,95 (zu 1,69) und sechs Gesamtschüsse (zu 14). Ein direkter Freistoß-Treffer von Lionel Messi sicherte aber den Sieg.

Die Sociedade Esportiva Palmeiras ist mit 12 Titeln der Rekordmeister in Brasilien. Und seit die Mannschaft aus Sao Paulo von Coach Abel Ferreira betreut wird, kamen mit den Meisterschaften 2022 und 2023, dem Pokalsieg 2020 und zwei Triumphen in der Copa Libertadores in Serie (2020, 2021) insgesamt einige Pokale in den Trophäenschrank. Im Vorjahr musste sich die „Verdao” in der heimischen Meisterschaft mit dem zweiten Platz, sechs Punkte hinter Botafogo, begnügen. In der laufenden Spielzeit mischen die “Alviverde” aber wieder vorne mit. Nach 11 Spieltagen beträgt der Rückstand auf Rang 1 gerade mal zwei Punkte.

Zum Auftakt der Klub WM bestätigte Palmeiras seine gute Defensive und holte gegen den FC Porto ein 0:0. Die Expected Goals (2,08 zu 0,78) und die Gesamtschüsse (17:11) hatten für die Südamerikaner gesprochen. Im zweiten Gruppenspiel folgte ein 2:0-Sieg gegen Al Ahly. Hier hatte Sao Paulo lediglich 35 Prozent Ballbesitz, dafür aber bei den xG (1,57 zu 0,29) und Gesamtschüssen (11:8) die Nase vorne. Zur Pause waren aber noch keine Tore gefallen. In den letzten 12 Pflichtspielen kommen die Grün-Weißen auf neun “Weiße Westen”. Die Wette “Beide Teams treffen” hätte in diesem Zeitraum gerade zweimal Erfolg gehabt. Diese Statistik spielt bei unserem Inter Miami Palmeiras Tipp auch eine Rolle.

Inter Miami - Palmeiras Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 2:1 FC Porto (H), 0:0 Al Ahly (A), 5:1 Columbus (H), 4:2 Montreal Impact (H), 3:3 Philadelphia (A)

Letzte 5 Spiele Palmeiras: 2:0 Al Ahly (H), 0:0 FC Porto (H), 1:2 Cruzeiro (A), 6:0 Cristal (H), 0:2 Flamengo (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Palmeiras:

Auch bei der Inter Miami Palmeiras Prognose bekommen wir durch den direkten Vergleich keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine stehen sich am 3. Spieltag der Gruppenphase erstmals auf dem Rasen gegenüber.

Mit einem Remis wären beide Teams weiter. Dieses Szenario müssen wir im Hinterkopf behalten. Gut möglich, dass es bei dieser Paarung auch mit einem Unentschieden in die Pause geht.

Für den Inter Miami Palmeiras Tipp „Remis zur HZ" bekommen wir die Topquote von 2,00.

So seht ihr Inter Miami - Palmeiras im TV oder Stream:

24. Juni 2025, 03 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

So langsam beginnt bei der FIFA Klub WM 2025 die heiße Phase. Und weiterhin könnt ihr alle Partien des Turniers, darunter auch das Duell zwischen Inter Miami und Palmeiras, live und kostenlos bei DAZN verfolgen. Ihr braucht dafür nur ein Konto bei dem Streaminganbieter.

Inter Miami vs Palmeiras: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Miami: Ustari - Weigandt, Fray, Falcon, Allen - Allende, Cremaschi, S. Busquets, Segovia - Messi, Suarez

Ersatzbank Inter Miami: Rios Novo, Yarbrough (Tor), Martinez, Sailor, Gallego, Morales, Leo Afonso, Obando, Aviles, Redondo, Picault, Jordi Alba

Startelf Palmeiras: Weverton - Giay, G. Gomez, Murilo, Piquerez - Richard, Moreno, Estevao Willian, Raphael Veiga, Torres - Vitor Roque

Ersatzbank Palmeiras: Marcelo Lomba (Tor), Fuchs, Marcos Rocha, Mayke, Micael, Lucas Evangelista, Allan, Felipe Anderson, Luighi, Thalys, Mauricio, Lopez, Martinez, Paulinho, Vanderlan

Die “Herons” müssen ohne David Ruiz, Drake Callender und Yannick Bright auskommen. Und Abel Ferreira muss auch lediglich auf Bruno Rodrigues verzichten. Diese Ausfälle haben aber keine Auswirkungen auf unsere Inter Miami Palmeiras Prognose.

Unser Inter Miami - Palmeiras Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 2,5 Tore

Sicher werden beide Mannschaften trotz der Konstellation nicht auf Remis spielen. Doch je länger die Partie andauert und beide Teams gleichauf liegen, desto wahrscheinlicher ist eine Punkteteilung.

Grundsätzlich rechnen wir mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Palmeiras wird wieder seine gute Defensive in den Ring werfen und den “Herons” damit das Leben schwer machen.

Dank dem Turnierverlauf, der Qualität und der Formkurve sehen wir, ebenso wie die Buchmacher, den brasilianischen Rekordmeister leicht vorne und trauen der „Verdao” mindestens einen Punkt zu.