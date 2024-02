Iran - Japan Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Im Gegensatz zum Afrika Cup 2024 sind bei der Asienmeisterschaft 2024 noch zahlreiche Top-Favoriten im Rennen. Daran dürfte sich nach dem Viertelfinale aber so einiges ändern. Denn in der Runde der letzten Acht treffen die laut Weltrangliste vier besten asiatischen Nationen direkt aufeinander. Nachdem es Südkorea am Freitag ab 16:30 Uhr (MEZ) mit Australien zu tun bekommt, kreuzen am Samstag um 12:30 Uhr (MEZ) der Iran und Japan die Klingen. Laut den Wettquoten sind die „Samurai Blue“ klar favorisiert.