Iran - Katar Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2024

Unser Iran - Katar Sportwetten Tipp zum Asien Cup Spiel am 07.02.2024 lautet: Mit dem Iran steht die laut FIFA-Weltrangliste beste verbliebene asiatische Mannschaft im Halbfinale und bekommt es mit dem amtierenden Asienmeister aus Katar zu tun. Wir sehen „Team Melli“ in unserem Wett Tipp heute aufgrund der höheren Qualität im Kader im Vorteil.

Darum tippen wir bei Iran vs Katar auf „Sieg Iran & Unter 3,5 Tore“:

Iran vs Katar Quoten Analyse:

„Team Melli“ geht als klarer Favorit ins Halbfinale der laufenden Asienmeisterschaft, ein Sieg des dreifachen Titel-Gewinners steht mit einer Quote von 1,82 zu Buche. Ein erfolgreiches Ende für den amtierenden Asienmeister würde mit einer hohen Quote von 4,40 belohnt werden.

Die besten Wettanbieter gehen eher von einer torarmen Partie aus, so liegt die Quote für „Unter 2,5 Tore“ bei nur 1,57. Wer wider aller Erwartungen auf ein Spiel mit vielen Treffern wetten möchte, sollte seinen Tipp unbedingt mit der Nutzung einer Freiwette absichern.

Iran vs Katar Prognose: Kann sich der Iran zum Rekordgewinner des Asien Cups aufschwingen?

Die Iraner konnten im Viertelfinale mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Japan einen Top-Favoriten des laufenden Wettbewerbs ausschalten und sich die zehnte Teilnahme an einem Halbfinale des Asien Cups in der 18. Auflage des Wettbewerbs sichern. In den Jahren von 1968 bis 1976 konnte sich die iranische Nationalmannschaft drei Titel in Folge erspielen und wartet seitdem jedoch sehnlichst auf einen weiteren Erfolg.