Irland - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2024

Unser Irland - Belgien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 23.03.2024 lautet: Die „Roten Teufel“ wollen sich bis zum Start der EM auch ohne De Bruyne noch etwas Momentum verschaffen. Im Wett Tipp heute dürfte das zu Gast bei den Iren auch gelingen.

Auch wenn in Belgien ein Umbruch eingeleitet wurde, zählt die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 trotzdem zu den Titelanwärtern. Ein Grund für den Favoritenstatus sind Stars wie Romelu Lukaku, der in der Quali auf 14 Tore kam, oder Kevin De Bruyne, der nach einer langwierigen Verletzung nun wieder bei Manchester City zur Stammelf gehört. Bevor die Belgier am Dienstag die Klingen mit England kreuzen, trifft man am Samstag in Dublin auf Irland.

Wir schließen uns bei diesem Testspiel der Meinung der Buchmacher an und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten die Wette „Sieg Belgien“.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Irland vs Belgien auf „Sieg Belgien“:

Irland wartet seit 58 Jahren auf einen Sieg gegen Belgien

Die „Rode Duivels“ haben sich ohne Niederlage für die EM qualifiziert

Die Belgier sind unter Tedesco noch ungeschlagen



Irland vs Belgien Quoten Analyse:

Die Iren haben die Qualifikation für die EURO 2024 verpasst. Auch in der Weltrangliste haben die „Rode Duivels“ auf Rang 4 die Nase vorne. Die irische Auswahl wird im FIFA-Ranking lediglich auf Rang 62 geführt.

Daraus ergibt sich auch die Einschätzung der besten Wettanbieter bei der Irland vs Belgien Prognose. Doch die Bookies berücksichtigen noch den Heimvorteil der Iren und den Testspiel-Charakter. So gibt es für einen Sieg der Gäste immerhin noch durchschnittliche Quoten von 2,08. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren auch nur Quoten im Schnitt von 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Irland vs Belgien Prognose: Wie stark sind die „Roten Teufel“ ohne De Bruyne?

Nachdem Irland schon die EM 2021 verpasst hatte, hofften die „Boys in Green“ auf die Endrunde 2024 in Deutschland. Die Qualifikation war für die Iren aber eine große Enttäuschung. Sicher traf man in der Gruppe B mit Frankreich, den Niederlanden und Griechenland auf schwierige Gegner. Dass am Ende aber in acht Partien nur zwei Siege gegen Gibraltar herausschauten, war wenig zufriedenstellend. Zudem wurden in 29 Spielen unter Nationaltrainer Stephen Kenny lediglich sechs Partien gewonnen.

So wurde die Zusammenarbeit im November 2023 beendet. In den beiden Tests gegen Belgien und die Schweiz wird die Auswahl interimsweise vom ehemaligen Assistenten John O‘Shea betreut. Im April soll ein neuer Cheftrainer vorgestellt werden. Allerdings sprechen sich auch einige Nationalspieler für eine Festanstellung von O‘Shea aus. Zu den wichtigsten Spielern im Kader gehören Kelleher (Liverpool), Coleman (Everton) und O‘Brien (Lyon).

Der Ex-Schalke- und RB-Leipzig-Coach Domenico Tedesco stand in Belgien als Nachfolger von Roberto Martinez vor einer schwierigen Aufgabe. Er musste die „Rode Duivels“ zur Endrunde nach Deutschland führen und gleichzeitig einen Generationenwechsel einleiten. Am Ende hat der deutsche Trainer seine Mission erfüllt. Die Belgier haben sich zum sechsten Mal in Folge für ein großes Turnier qualifiziert. In der Gruppe F sicherte man sich mit sechs Siegen und zwei Remis bei 22:4 Toren den ersten Rang.

Der Vorsprung auf Österreich betrug am Ende aber nur einen Punkt. Junge Talente wie Dodi Lukebakio, Jeremy Doku und der Leipziger Lois Openda bringen viel Qualität in den Kader. So sind die Belgier vor allem in der Offensive weiter hervorragend besetzt. In der Abwehr sind aber immer noch in die Jahre gekommene Spieler wie Jan Vertonghen gesetzt. Kevin De Bruyne verpasst die beiden Testspiele wegen einer Leistenverletzung. Für die EM ist der Mittelfeldmann aber fest eingeplant.

Irland - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 1:1 Neuseeland (H), 0:1 Niederlande (A), 4:0 Gibraltar (A), 0:2 Griechenland (H), 1:2 Niederlande (H)



Letzte 5 Spiele Belgien: 5:0 Aserbaidschan (H), 1:0 Serbien (H), 1:1 Schweden (H), 3:2 Österreich (A), 5:0 Estland (H)



Letzte 5 Spiele Irland vs Belgien: 2:2 (H), 0:3 (A), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (H)



Beide Nationen standen sich schon 16 Mal auf dem Rasen gegenüber. Belgien führt die Bilanz mit sechs Siegen und sechs Remis an. Allerdings kassierten die „Rode Duivels“ auch schon vier Niederlagen.

Alle vier Pleiten stammen allerdings aus Testspielen zwischen den Jahren 1928 und 1966. Belgien blieb in fünf seiner jüngsten sieben Spiele ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Betway für den Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ eine Quote von 1,85. In unserem Betway Testbericht teilen wir unsere Erfahrungen mit dem Bookie bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen und der Sportwetten App mit euch.

Unser Irland - Belgien Tipp: Sieg Belgien

Sicher stellt sich vor dieser Partie die Frage, ob Belgien-Coach Tedesco das Spiel für Experimente nutzt oder seine beste Truppe auf den Rasen schickt. Am Ende rechnen wir aber auf jeden Fall mit einem Sieg der Gäste.

Das hat natürlich mit der Qualität und dem direkten Vergleich zu tun. Zudem haben die Iren eine furchtbare Quali gespielt und sind weit von einer guten Form entfernt. Dagegen sind die „Rode Duivels“ unter ihrem deutschen Trainer immer noch ungeschlagen.