Irland - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2023

Unser Irland - Griechenland Tipp zum EM Quali Spiel am 13.10.2023 lautet: In einem zähen Match schaffen es dennoch beide Teams auf die Anzeigetafel.

Die Nationalmannschaft Griechenlands muss am Freitag im Rahmen der Qualifikation für die EM 2024 in Irland antreten und will dort ihre Chancen auf die Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr wahren. Die Iren auf der anderen Seite sind praktisch schon ausgeschieden, wollen sich aber natürlich insbesondere von ihren heimischen Fans gebührend verabschieden.

Einen Leckerbissen erwarten wir hier nicht und sehen auch keines der beiden Teams in der Favoritenrolle. Wir gehen aber davon aus, dass sich beide Mannschaften zumindest voll reinhängen werden. Auch weil die Wettquoten entsprechend hoch sind, tendieren wir daher zur Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Irland vs Griechenland auf „Beide Teams treffen“:

Irland will vor den Heimfans nochmal einen Sieg zelebrieren.

Griechenland hat noch Chancen auf die Qualifikation für die EM.

Im Hinspiel fielen Tore auf beiden Seiten: Die Griechen gewannen zu Hause mit 2:1!

Irland vs Griechenland Quoten Analyse:

Für die alten und neuen Wettanbieter gibt es in diesem Match keinen echten Favoriten. Das wird an der Quotenverteilung der Bookies deutlich. Mit Quoten von bis zu 2,55 für Wetten auf einen Heimsieg gegenüber Wettquoten um 3,10 für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg sind die Iren bei den Buchmachern minimaler Favorit.

Minimal wird auch die Torausbeute in diesem Match, wenn es nach der Meinung von Bwin und Co. geht. Für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ gibt es Wettquoten bis 2,60. Bereits die Quoten darauf, dass beide Teams treffen, knacken die Marke von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Irland vs Griechenland Prognose: Zähe Angelegenheit in Dublin

Drei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation in der Gruppe B hat die irische Nationalmannschaft so gut wie keine Chancen mehr auf Rang 2. Mit lediglich drei Punkten steht sie auf dem vorletzten Platz. Den einzigen Dreier gab es zu Hause beim 3:0-Erfolg gegen Fußballzwerg Gibraltar.

In diesem Match schossen die Iren auch 60 Prozent ihrer insgesamt nur fünf Tore. Die anderen beiden Treffer erzielten sie im Hinspiel in Griechenland und im bis dato letzten Qualifikationsspiel zu Hause gegen die Niederlande. In einem recht ausgeglichenen Match führte Irland früh, musste am Ende aber die vierte Pleite im fünften Spiel hinnehmen.

Bei diesen Zahlen spricht erst einmal nicht allzu viel für die Boys in Green, in deren letzten sechs Heimspielen sich Sieg und Niederlage stets abwechselten. Nach der Pleite gegen die Niederlande müsste nun also wieder ein Dreier folgen.

Zumindest darf man mindestens ein Tor der Gastgeber erwarten. Diese trafen nämlich in nur einer ihrer letzten sieben Partien im eigenen Land nicht: Beim 0:1 am zweiten Spieltag der Qualifikation gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Auf der anderen Seite konnte Irland in nur einem der letzten sechs Heimspiele die Null halten: Beim erwähnten 3:0-Sieg über Gibraltar.

Irland - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 1:2 Niederlande (H), 0:2 Frankreich (A), 3:0 Gibraltar (H), 1:2 Griechenland (A), 0:1 Frankreich (H)

Letzte 5 Spiele Griechenland: 5:0 Gibraltar (H), 0:3 Niederlande (A), 0:1 Frankreich (A), 2:1 Irland (H), 0:0 Litauen (H)

Letzte Spiele Irland vs Griechenland: 1:2 (A), 0:1 (H), 0:0 (A), 0:1 (H)

Die Gäste aus Griechenland haben noch realistische Chancen auf Platz 2 und damit die Qualifikation für die EM 2024. Aktuell stehen die Griechen auf Rang 3, punktgleich mit den zweitplatzierten Niederländern, die aber ein Spiel weniger absolviert haben und am Freitag gegen Frankreich antreten müssen, das alle bisherigen fünf Partien gewann.

Hellas selbst hat zwar sowohl gegen die Niederlande als auch die Franzosen verloren, allerdings gab es beide Pleiten auswärts. Heißt: Beide Schwergewichte müssen noch nach Athen, sodass die Hellenen Rang 2 noch in der eigenen Hand haben. Ein Sieg in Dublin am Freitag ist hierfür allerdings Pflicht.

Allerdings hat Griechenland nur eines der letzten sechs Spiele in der Fremde gewonnen, im portugiesischen Faro gegen Gibraltar (3:0). Vier der übrigen fünf Auswärtspartien haben die Galanolefki verloren. Leckerbissen waren die Auswärtsspiele der Griechen meist nicht. In zehn der letzten zwölf Auswärtspartien der Hellenen traf nur ein Team.

Auch die direkten Duelle mit den Iren waren meist magere Fußballkost. Nachdem einer der ersten drei Vergleiche zwischen 2000 und 2012 torlos und die anderen beiden mit jeweils 1:0 für Griechenland endeten, gab es erst im Hinspiel der laufenden Quali mehr als nur einen Treffer in einem Duell zwischen diesen beiden Kontrahenten (2:1 für Griechenland).

Unser Irland - Griechenland Tipp: „Beide Teams treffen“

Einen Schönheitspreis wird diese Begegnung wahrscheinlich nicht gewinnen. Dennoch darf man erwarten, dass sich beide ins Zeug legen. Irland will es nicht bei nur drei Punkten vom Erfolg über Gibraltar belassen und auch den ersten Sieg über die Hellenen feiern, während Griechenland die Chancen auf Platz 2 aufrechterhalten will, um am Montag ein Endspiel zu Hause gegen die Niederlande zu bestreiten. Insofern werden beide Teams die Offensive sicherlich nicht vernachlässigen.