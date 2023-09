Irland – Holland Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2023

Große Chancen können sich die Iren nicht auf die Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland ausrechnen. Zu schwach waren die bisherigen Leistungen im Zuge der EM-Qualifikation. Holland will nach dem überraschenden Aus im Achtelfinale der EM 2020 gegen Tschechien (0:2) und dem Versagen in der K.o.-Runde der Nations League 2023 in jedem Fall das Ticket für die EM 2024 in Deutschland lösen.