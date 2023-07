Irland - Nigeria Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2023

Unser Irland - Nigeria Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 31.07.2023 lautet: Nach dem Sieg gegen Australien stehen die „Super Falcons“ kurz vor dem Einzug in die K.o.-Phase. Gegen die schon ausgeschiedenen „Girls in Green“ ist sogar ein weiterer Dreier drin.

Australien war mit dem 1:0 gegen Irland optimal in die Frauen-WM 2023 gestartet. Vor dem dritten Spieltag droht dem Co-Gastgeber aber das Aus. Grund war die überraschende 2:3-Pleite im zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria. Die „Super Falcons“ stehen dagegen auf einmal vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Dem Tabellenführer der Gruppe B reicht am Montag fürs Weiterkommen im Duell mit Irland bereits ein Unentschieden. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 2,10 bei Bet3000 am Ende sogar für die Wette „Sieg Nigeria“.

Darum tippen wir bei Irland vs Nigeria auf „Sieg Nigeria“:

Irland hat 5 der letzten 6 Länderspiele verloren

Nigeria ist seit 5 Partien ungeschlagen

Die „Girls in Green“ sind gegen die „Super Falcons“ noch ohne Sieg

Irland vs Nigeria Quoten Analyse:

Als Nummer 40 der Weltrangliste sind die „Super Falcons“ das beste Team aus Afrika. WM-Debütant Irland wird im FIFA-Ranking sogar auf Rang 22 geführt. Trotzdem sind die Europäerinnen mit Siegquoten im Schnitt von 3,31 die Außenseiter.

Für einen Erfolg der Afrikanerinnen werden von den Buchmachern, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, durchschnittliche Quoten von 2,13 bezahlt. Das hat natürlich auch mit der Tatsache zu tun, dass Irland schon ausgeschieden ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Irland vs Nigeria Prognose: Kann sich Irland noch mal motivieren?

Schon die Teilnahme an der EM 2022 hatten die irischen Frauen nur knapp verpasst. In der Quali für die WM 2023 kassierten die „Girls in Green“ gerade mal vier Gegentore und sicherten sich damit ein Ticket für das Playoff gegen Schottland. Unter Trainerin Vera Pauw hat die Auswahl in den letzten Jahren kontinuierlich Fortschritte gemacht. Die Spielerinnen sind gut organisiert und bringen dabei typisch irische Qualitäten wie Kampfgeist, Einsatz oder Mannschaftsgeist auf den Rasen.

Auf der anderen Seite lässt das Team im defensiven 5-4-1 nur selten Kreativität im Spiel nach vorne aufblitzen. So kassierte man im Auftaktmatch gegen Gastgeber Australien eine knappe 0:1-Pleite. Im zweiten Gruppenspiel konnte Irland mit dem ersten Tor in seinem zweiten WM-Spiel Geschichte schreiben. Doch Olympiasieger Kanada drehte die Partie noch in einen 2:1-Sieg. Damit haben die Frauen von der „grünen Insel“ keine Chance mehr aufs Weiterkommen. In den letzten sechs Spielen kassierte man fünf Niederlagen.

Nigeria hat bisher noch keine einzige WM verpasst. Nur zweimal konnten die „Super Falcons“ dabei jedoch die Vorrunde überstehen (1999, 2019). Spätestens im Viertelfinale war immer Endstation. Unter dem US-Coach Randy Waldum und mit Superstar Asisat Oshoala vom FC Barcelona hofft die Auswahl dieses Mal auf mehr. Zum Auftakt erspielten sich die Afrikanerinnen ein achtungsvolles 0:0 gegen Kanada. Dann ging es im zweiten Gruppenspiel gegen den Co-Gastgeber Australien.

Hier geriet Nigeria kurz vor der Pause in Rückstand, drehte danach aber mit drei Treffern in Folge das Spiel. Am Ende machten die Matildas viel Druck, wie auch eine Bilanz von 27:11 Schüssen in Richtung Tor aus Sicht von Australien beweist. Doch mehr als den Treffer zum 2:3-Endstand in der zehnten Minute der Nachspielzeit mussten die „Super Falcons“ nicht hinnehmen. Vor allem die Einwechslung von Angreiferin Oshoala nach gut einer Stunde brachte die Abwehr des Co-Gastgebers immer wieder in Verlegenheit.

Irland - Nigeria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 1:2 Kanada (A), 0:1 Australien (A), 0:3 Frankreich (H), 3:2 Sambia (H), 0:1 USA (A)

Letzte 5 Spiele Nigeria: 3:2 Australien (A), 0:0 Kanada (H), 3:0 Neuseeland (A), 2:1 Haiti (H), 1:0 Costa Rica (H)

Letzte Spiele Irland vs Nigeria: 1:1 (H), 0:3 (H), 1:2 (H)

Beide Nationen bestreiten am Montag das erste Pflichtspiel gegeneinander. Zwischen 2002 und 2009 gab es drei Testspiele. Hier haben die „Super Falcons“ mit zwei Siegen und einem Remis bei 6:2 Toren klar die Nase vorne.

Irland kommt im Turnierverlauf erst auf einen Treffer. Bleibt es bei der WM 2023 für die „Girls in Green“ bei diesem einen Tor, wird das von Buchmacher Happybet, den wir im Happybet Test auf Herz und Nieren geprüft haben, bei der Irland vs Nigeria Prognose mit einer Quote von 3,00 bezahlt.

Unser Irland - Nigeria Tipp: Sieg Nigeria

Nigeria braucht zum Einzug ins Achtelfinale nur noch einen Punkt. Auf ein Remis gegen die schon ausgeschiedenen Irinnen werden die „Super Falcons“ sicher nicht spekulieren. Mit dem Erfolg gegen Australien hat man viel Selbstvertrauen getankt. Der direkte Vergleich gegen die „Girls in Green“ spricht auch für die Afrikanerinnen. So sollte einem weiteren Erfolg nichts im Wege stehen.