Irland - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Irland - Schweiz Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 26.03.2024 lautet: Die irische Mannschaft empfängt in unserem Wett Tipp heute den kommenden Gruppengegner der Deutschen aus der Schweiz. In den vorherigen Testspielen beider Teams stand am Ende ein torloses Remis. Wir erwarten auch in der kommenden Partie kein Torfestival.

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben im internationalen Fußball, als in Irland gegen „The Boys in Green“ und deren leidenschaftliche Anhänger anzutreten. Im kommenden Spiel sehen die Eidgenossen vermutlich eine gute Vorbereitung auf das Gruppenspiel gegen Schottland in der EM-Endrunde im Sommer.

Wir sehen die Gäste zwar etwas im Vorteil, erwarten jedoch eine Partie mit eher wenigen Torraumszenen und entscheiden uns daher für eine „DC X2 & Unter 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Irland vs Schweiz auf „DC X2 & Unter 2,5 Tore“:

In den letzten sechs Partien zwischen Irland und der Schweiz wurden nie mehr als zwei Tore erzielt.

Die Schweiz verlor nur eines der letzten sieben Spiele gegen Irland.

Beide Teams kamen im bisher einzigen Länderspiel in diesem Jahr nicht über ein torloses Remis hinaus.

Irland vs Schweiz Quoten Analyse:

Ein Tipp auf ein internationales Freundschaftsspiel ist keine leichte Angelegenheit. Auf dem Papier sollten die Schweizer klar im Vorteil gegen Irland sein, bekommen jedoch in der anstehenden Partie auch von den Buchmachern nur eine leicht niedrigere Quote in Höhe von 2,20 auf einen Sieg zugewiesen. Ein Sieg der Gastgeber wird mit einer Quote von 3,0 nicht viel unwahrscheinlicher erachtet.

Die Bookies teilen dabei unsere Einschätzung und erwarten nicht viele Tore im Duell zwischen Irland und der Schweiz. Die Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette liegt daher folgerichtig mit 2,10 recht hoch. Solltet ihr euer Geld darauf setzen wollen, empfehlen wir euch die Nutzung des tollen Bwin Gutschein Codes.

Irland vs Schweiz Prognose: Können sich die Schweizer für die EM in Form spielen?

Die Iren spielten eine schwache EM-Qualifikation und konnten nur die beiden Spiele gegen den Fußballzwerg aus Gibraltar gewinnen. In den restlichen sechs Partien setzte es ausschließlich Niederlagen, sodass die Qualifikation zur Endrunde des anstehenden Turniers deutlich verpasst wurde. Für die defensiven Fähigkeiten der irischen Nationalelf spricht der Fakt, dass in der schweren Gruppe mit den Topteams aus Frankreich und den Niederlanden in keinem Spiel mehr als zwei Gegentreffer zu verzeichnen waren.

In der Weltrangliste stehen die Iren momentan auf dem 62 Rang und sollten daher gegen den kommenden Gegner aus der Schweiz klar im Nachteil sein, die immerhin knapp in den Top 20 zu verorten sind.

Die Eidgenossen spielten eine ordentliche EM-Quali und verloren nur eine der zehn Partien, im letzten Spiel gegen den Gruppensieger aus Rumänien. Die Formkurve der Schweizer zeigte jedoch zuletzt nicht unbedingt steil nach oben, so konnte in den letzten acht Spielen nur ein einziger Sieg gefeiert werden, bei einer Niederlage und sechs Remis.

In den letzten vier Spielen der Nati fielen im Schnitt nur 1,25 Tore. Im vergangenen Kalenderjahr war Zeki Amdouni der treffsicherste Schweizer und kam in elf Spielen auf sechs Treffer.

Irland - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 0:0 Belgien (H), 1:1 Neuseeland (H), 0:1 Niederlande (A), 4:0 Gibraltar (A), 0:2 Griechenland (H).

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:0 Dänemark (A), 0:1 Rumänien (A), 1:1 Kosovo (H), 1:1 Israel (A), 3:3 Weißrussland (H).

Letzte 5 Spiele Irland vs. Schweiz: 0:2 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 0:0 (H), 1:1 (A).

Die Iren sind für ihre physische Spielweise bekannt und sollten daher nie unterschätzt werden, vor allem wenn sie von den heimischen Fans angefeuert werden. Der Schweizer Trainer Murat Yakin sollte seine Männer daher auf eine körperlich anspruchsvolle Aufgabe einstellen und Wege finden, die Offensive seines Teams wieder ins Rollen zu bringen.

Im direkten Vergleich haben die Iren in 18 gespielten Duellen gegen die Schweiz noch leicht die Nase vorn und kommen auf acht Siege, bei sechs Niederlagen und vier Remis. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 1,8 Tore.

Drei der letzten fünf Partien zwischen den kommenden Gegnern endeten übrigens in einem Unentschieden, sodass ein Tipp auf ein solches Ergebnis durchaus eine Überlegung wert sein dürfte. So winkt zum Beispiel bei Admiralbet dafür eine Quote in Höhe von 3,10. Alles Wissenswerte über den Buchmacher findet ihr in unserem Admiralbet Test.

Unser Irland - Schweiz Tipp: DC X2 & Unter 2,5 Tore

Beide Teams konnten sich zuletzt nicht unbedingt durch eine starke Offensivarbeit auszeichnen. Für die Schweizer dürfte im kommenden Freundschaftsspiel aufgrund der Teilnahme an der Europameisterschaft deutlich mehr Druck auf dem Kessel sein, als für die Gastgeber aus Irland. Wir erwarten eine knappe Partie mit leichten Vorteilen für die Eidgenossen.