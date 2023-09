Island - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 11.09.2023

Unser Island - Bosnien Tipp zum EM Quali Spiel am 11.09.2023 lautet: In einem Duell auf Augenhöhe schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 treffen am Montag die Nationalmannschaften Islands und Bosnien-Herzegowinas aufeinander. Während für die Gastgeber der EM-Zug fast schon abgefahren ist, klammern sich die Gäste an den letzten Strohhalm. Ein Dreier ist hierbei Pflicht.

Das Hinspiel war ziemlich einseitig, doch im Rückspiel erwarten wir eine weitestgehend ausgeglichene Begegnung. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Island vs Bosnien auf Beide treffen“:

Island hat in 5 der letzten 6 Pflichtspiele zu Hause getroffen.

Bosnien hat in 8 der letzten 10 Pflichtspiele in der Fremde getroffen.

Island kassierte in 12 der letzten 13 Heimspiele Gegentreffer; Bosnien gewann nur eines der letzten 14 Auswärtsspiele.

Island vs Bosnien Quoten Analyse:

Wir haben es hier mit dem Inbegriff eines Duells auf Augenhöhe zu tun - zumindest, wenn es nach der Quotenverteilung der Buchmacher geht, von denen so ziemlich jeder einen Bonus für Sportwetten anbietet. Die Wettquoten für einen Tipp auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind nahezu identisch und bewegen sich im Rahmen von 2,60 bis 2,80.

Allzu viele Tore erwarten die Bookies nicht. Die Wettoption „Über 2,5 Tore“ bringt Quoten bis 2,35. Auch die Alternative „Beide treffen“ kratzt mit Werten bis 1,98 stark an der Marke von 2,00. Im Hinspiel gab es jedenfalls drei Treffer. Insofern ist das Over 2,5 sicherlich eine Überlegung wert, vor allem, wenn man hierfür eine Freiwette ohne Einzahlung nutzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Island vs Bosnien Prognose: Ausgeglichene Partie

Manch einer wird sich sicherlich noch an die EM 2016 erinnern, als Island furios aufspielte, im Achtelfinale England eliminierte und erst in der Runde der letzten Acht am späteren Finalisten Frankreich scheiterte. Diese fußballerische Hochzeit der Isländer ist nicht nur deswegen schon lange vorbei, weil seitdem mittlerweile sieben Jahre vergangen sind.

Es erinnert schon lange nichts mehr an diese starken Leistungen. In der Qualifikation zur WM 2022 wurden die Strákarnir okkar Vorletzter hinter Mannschaften wie Nordmazedonien oder Armenien und ließen selbst nur Liechtenstein hinter sich. In der Liga B der Nations League 2022/2023 spielten sie gegen Israel und Albanien viermal Remis.

Und auch die Qualifikation zur EM 2024 ist bislang nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Nach fünf Spieltagen stehen gerade einmal drei Punkte auf der Habenseite. Alle drei Zähler resultieren aus dem 7:0-Erfolg in Liechtenstein, bei dem man auch knapp 78 % der insgesamt neun Treffer erzielte.

Daheim wurden die Partien gegen die Slowakei (1:2) und Portugal (0:1) jeweils knapp verloren. Der Sieg in Liechtenstein war der einzige in den letzten sieben Länderspielen. Fünf der übrigen sechs Matches haben die Isländer verloren. Immerhin: Zu Hause haben sie in fünf ihrer letzten sechs Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen können.

Island - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Island: 1:3 Luxemburg (A), 0:1 Portugal (H), 1:2 Slowakei (H), 7:0 Liechtenstein (A). 0:3 Bosnien-Herzegowina (A)

Letzte 5 Spiele Bosnien: 2:1 Liechtenstein, 0:2 Luxemburg (H), 0:3 Portugal (A), 0:2 Slowakei (A), 1:4 Rumänien (A)

Letztes Spiel Island vs. Bosnien: 0:3 (A)

Der Blick auf die letzten Ergebnisse der Bosnier bringt nicht unbedingt viel Positiveres zum Vorschein. Am Freitag meisterten sie ihre Pflichtaufgabe, schlugen zu Hause Liechtenstein aber nur mühevoll mit 2:1. Von den fünf Länderspielen davor hatten sie nur das Hinspiel gegen Island zu Hause für sich entschieden.

Die anderen vier hatten sie alle verloren. Besonders bitter war dabei das Heimspiel gegen Luxemburg, als man unter anderem einen Elfmeter vergab und später die Partie mit 0:2 verlor. Es waren eigentlich drei eingeplante Punkte, die nun im Kampf um Platz zwei fehlen könnten. Aktuell sind es vier Zähler Rückstand auf besagten zweiten Rang.

Da man die Slowaken und Portugiesen noch zu Hause empfängt, hat man den zweiten Platz aber noch nicht abgehakt. Ein Sieg in Reykjavík ist jedoch Pflicht. Von den letzten 14 Pflichtspielen auf des Gegners Platz haben die Bosnier allerdings nur eines gewonnen. Seit dem 09. Oktober 2021 oder umgerechnet sieben Auswärtspartien warten sie auf einen Sieg.

Von diesen letzten sieben Auswärtsbegegnungen haben sie vier verloren und die letzten drei von ihnen in Serie. Bei den letzten beiden Pleiten in der Slowakei und in Portugal erzielte Bosnien-Herzegowina noch nicht einmal ein Tor. In den acht Pflichtspielen in der Fremde davor hatten die Bosnier immer mindestens einmal treffen können.

Unser Island - Bosnien Tipp: Beide treffen

Die Gäste müssen diese Partie gewinnen, wenn sie weiterhin Chancen auf die EM haben wollen. Allerdings haben sie nur eines der letzten 14 Spiele auf des Gegners Platz für sich entschieden. Island auf der anderen Seite hat nach vier ungeschlagenen Heimspielen in Serie die letzten beiden gegen die Slowakei und Portugal verloren. In 13 der letzten 14 Partien im eigenen Land gab es Gegentreffer. Die einzige Ausnahme bildet das 4:0 gegen Fußballzwerg Liechtenstein. Keiner hat so richtig Argumente für sich und ein Remis scheint hier ein wahrscheinlicher Spielausgang zu sein. Torlos sollte diese Begegnung angesichts der vielen Gegentreffer der beiden in den letzten Partien dabei nicht enden.