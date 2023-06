Island - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2023

Unser Island - Portugal Tipp zum EM-Quali Spiel am 20.06.2023 lautet: Die Zeiten, in denen Island Nationen wie Portugal ärgern konnte, scheinen vorbei. So sind die Gäste am Dienstag zurecht die Favoriten und werden die 3 Punkte wohl mit nach Hause nehmen.

Am Dienstag ist die portugiesische Nationalmannschaft zu Gast in Island. Die „Selecao“ will einerseits im vierten Spiel der Quali für die EM 2024 den vierten Sieg feiern und ihr Torverhältnis von 13:0 ausbauen. Zudem dürfte Cristiano Ronaldo an diesem Abend mit seinem 200. Länderspiel eine weitere historische Marke in seiner Karriere erreichen. Wenig überraschend schlagen sich die Buchmacher bei diesem Duell klar auf die Seite der Südeuropäer. Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei AdmiralBet die Wette „Sieg Portugal & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Island vs Portugal auf „Sieg Portugal & Über 1,5 Tore“:

Portugal ist unter Coach Martinez noch verlustpunktfrei

Die Torbilanz der Selecao aus den letzten 3 Spielen steht bei 13:0

Island konnte nur 1 der letzten 5 Länderspiele gewinnen - gegen Liechtenstein

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Island vs Portugal Quoten Analyse:

Portugal steht in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 9. Die Isländer sind inzwischen auf Platz 64 noch hinter Finnland, Slowenien und Nordirland abgerutscht. So trauen die Fußball-Buchmacher den Hausherren bei der Island vs Portugal Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 9,39 auch nicht allzu viel zu. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Hausherren lediglich mit durchschnittlichen Quoten von 1,33 belohnt.

Island vs Portugal Prognose: Trägt sich CR7 in die Torschützenliste ein?

Die isländische Nationalmannschaft hatte mit der Teilnahme an der EM 2016 und der WM 2018 Geschichte geschrieben. Danach ging es für die Auswahl des Inselstaates aber steil bergab. Coach Arnar Vidarsson, der zuvor für die U21 seines Heimatlandes verantwortlich war und dann 2020 die A-Nationalmannschaft übernommen hatte, wurde Ende März 2023 entlassen. Die „Strakarnir okkar“ hatten zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 mit 0:3 in Bosnien verloren.

Auch mit einem 7:0 zu Gast in Liechtenstein im zweiten Quali-Spiel konnte der Trainer seinen Job nicht mehr retten. Als Nachfolger wurde der Norweger Age Hareide verpflichtet. Er soll die Auswahl doch noch zur kommenden EURO führen. Doch dessen Einstand am Samstag ging mit einer 1:2-Heimpleite gegen die Slowakei auch daneben. So steht Island nach drei Spieltagen in der Gruppe J mit drei Punkten nur auf dem vorletzten Platz. Rang 2 ist schon 4 Zähler entfernt.

Nach dem Aus bei der WM 2022 im Viertelfinale gegen Marokko hat die portugiesische Nationalmannschaft mit dem Spanier Roberto Martinez einen neuen Trainer bekommen. Der Coach setzt weiterhin auf Routiniers wie Pepe oder Cristiano Ronaldo. Dabei erzielte CR7 in der Liga in Saudi-Arabien im Mai nur zwei magere Tore. Auch beim 3:0 am Samstag in Lissabon gegen Bosnien-Herzegowina blieb der Superstar torlos. Trotzdem hat es sich der 38-jährige zum Ziel gesetzt, die EM 2024 in Deutschland zu spielen.

Den Unterschied in der „Selecao“ machen inzwischen andere Spieler. So war Bruno Fernandes im Estadio da Luz gegen die Bosnier mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Tages. Schon bei der Weltmeisterschaft in Katar waren andere Akteure aus dem großen und starken Kader in die Bresche gesprungen. Die Bilanz unter dem neuen Coach mit drei Siegen aus drei Spielen und 13:0 Toren kann sich sehen lassen. Aktuell überzeugt die Auswahl vor allem mit ihrer Qualität vor dem gegnerischen Kasten.

Island - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Island: 1:2 Slowakei (H), 7:0 Liechtenstein (A), 0:3 Bosnien (A), 1:2 Schweden (A), 1:1 Estland (H)

Letzte 5 Spiele Portugal: 3:0 Bosnien (H), 6:0 Luxemburg (A), 4:0 Liechtenstein (H), 0:1 Marokko (A), 6:1 Schweiz (H)

Letzte Spiele Island vs Portugal: 1:1, 3:5, 1:3

Beide Nationen trafen in der Quali für die EM 2012 erstmals aufeinander. Damals entschied die Selecao beide Spiele für sich (3:1, 5:3). Das einzige Remis gegen die „Selecao“ holten die „Strakarnir okkar“ mit einem 1:1 in der Gruppenphase der EURO 2016 in Frankreich, als die Isländer am Ende ins Viertelfinale einzogen.

Unser Island - Portugal Tipp: Sieg Portugal & Über 1,5 Tore

Island findet einfach nicht mehr in die Spur. Einerseits fehlt den Wikingern die Qualität. Zudem gab es auch unter dem neuen Trainer noch keine Fortschritte. Auf der Gegenseite läuft es für die Portugiesen unter Coach Martinez bisher wie geschmiert. So spricht am Dienstag alles für einen Sieg der Selecao. Dabei dürften insgesamt auch einige Tore fallen.