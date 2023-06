Island – Slowakei Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Island - Slowakei Tipp zum EM Quali Spiel am 17.06.2023 lautet: Island meldete sich zuletzt im Zuge der EM-Quali mit einem deutlichen 7:0-Kantersieg über den Fußballzwerg Liechtenstein zurück. Gegen die Slowaken ist mit einem defensiv ausgerichteten Match zu rechnen. Keiner der beiden Konkurrenten übernimmt dabei die Favoritenrolle.

Nach dem vernichtenden 0:3 zum Qualifikationsauftakt gegen Bosnien & Herzegowina meldeten sich die Isländer mit einem deutlichen 7:0 gegen Liechtenstein zurück. Überragender Mann auf dem Feld war Aron Gunnarsson, der mit seinen drei Toren den Konkurrenten im Alleingang zerlegte. Durchaus erstaunlich, da der bereits 34-Jährige in der Viererkette eher defensiv agiert.

Die Slowaken träumen von der dritten Teilnahme an einer Europameisterschaft. Wenngleich die Elf von Nationaltrainer Francesco Calzona bisher in der EM-Quali ungeschlagen ist, war vor allem das 0:0 zum Auftakt gegen Luxemburg nur wenig zufriedenstellend. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung führte der zweite Spieltag gegen Bosnien & Herzegowina zu einem verdienten 2:0-Heimsieg. Dabei erzielten Robert Mak und Lukas Haraslin, der gegen Island verletzungsbedingt fehlen wird, bereits im ersten Durchgang die Tore.

Im direkten Aufeinandertreffen sehen wir keinen Favoriten und rechnen mit wenigen Torraumszenen. Für die Wette „Weniger als 2,5 Tore“ hält NEObet eine Quote von 1,56 bereit.

Darum tippen wir bei Island vs Slowakei auf „Weniger als 2,5 Tore“:

Island vs Slowakei Quoten Analyse:

Darüber hinaus schließen sich die Wettanbieter ohne Steuer unserer Einschätzung nahtlos an und tendieren ebenfalls zu einer torarmen Angelegenheit. Zumindest lässt der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ darauf schließen.

Island vs. Slowakei Prognose: „Lebt Aron Gunnarsson seinen Offensivdrang auch gegen die Slowaken aus?“

Erst einmal konnten sich die Isländer für eine EM-Endrunde qualifizieren. Bei der Euro 2016 in Frankreich bot die „Strákarnir okkar“ eine „kinoreife“ Vorstellung und zog sogar bis ins Viertelfinale ein. Dabei wurden u. a. starke Konkurrenten wie z. B. England (2:1) ausgeschaltet. Das Viertelfinale ging dann aber gegen die Franzosen verloren.

Der FIFA-Weltranglisten-64. hat sich viel für die Qualifikation vorgenommen und möchte, nachdem die Euro 2021 und die WM 2022 verpasst wurden, nun endlich wieder bei einem großen internationalen Turnier agieren. Die Bookies sehen den momentan Tabellenvierten in der Gruppe J aber eher als Außenseiter. Portugal ist als Favorit auf den Gruppensieg gesetzt und zudem werden vermutlich die Slowaken und Bosnier um Rang zwei kämpfen.

Seit der Auflösung der Tschechoslowakei in zwei selbständige Staaten nahm die Slowakei erstmals 1996 an der EM-Qualifikation teil. Wirklich erfolgreich verliefen die ersten Qualifikationsrunden dabei nicht. Erst 2016 wurde zum ersten Mal das Ticket für eine Endrunde gelöst.

Island - Slowakei Statistik & Bilanz:

Wenngleich die „Sokoli“ auch 2021 bei der Euro vertreten waren, könnte es bei der diesjährigen Qualifikationsrunde eng werden. Immerhin ist die Konkurrenz in der Gruppe J mit Portugal, Bosnien & Herzegowina und Island nicht zu verachten.

Vor allem defensiv gaben die Mannen von Trainer Francesco Calzona in der EM-Quali eine sehr gute Figur ab und haben in den beiden Begegnungen gegen Luxemburg und Bosnien kein Gegentor zugelassen. Anhand des ersten Kräftemessens gegen Luxemburg wird aber ebenfalls deutlich, dass offensiv nicht alles zusammenläuft. Nur drei der insgesamt 18 Abschlüsse wurden nämlich auf das gegnerische Tor gebracht. Zudem sprang nichts Zählbares heraus.

Unser Island – Slowakei Tipp: „Weniger als 2,5 Tore“

Seit dem Gewinn des Baltic Cups (8:7 n. E. gegen Lettland) zeigten die Isländer Probleme auf und holten mal abgesehen von Kantersieg über Liechtenstein nur ein Remis in drei Paarungen (2N).

Zudem gieren beide Teams nach dem zweiten Platz und können sich keinen Ausrutscher leisten. In unserem Island Slowakei Tipp tendieren wir zu einem defensiv geführten Match, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielt. NEObet, das zudem einen Bonuscode bereit hält, stellt für die Wette „Weniger als 2,5 Tore“ eine Quote von 1,56 in Aussicht.