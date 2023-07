Israel - England Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Israel - England Tipp zum U21 EM 2023 Halbfinale am 05.07.2023 lautet: Die Young Lions blieben bisher ihrer Linie treu und weisen eine weiße Weste aus. Diese wird mit einem Sieg im Halbfinale gegen Israel fortgeführt.

Im Viertelfinale boten die Israelis gegen Co-Gastgeber Georgien eine starke Leistung und setzten sich im Elfmeterschießen nicht unverdient mit 4:3 durch. Die reguläre Spielzeit sowie die nachfolgende Verlängerung brachten keine Tore mit sich.

England hatte im Viertelfinale mit Portugal keinen leichten Gegner vor der Brust. Durch den Treffer von Anthony Gordon stand nach 90 Minuten ein schmeichelhafter 1:0-Triumph zu Buche.

Die Young Lions gieren nach dem dritten U21-EM-Titel und werden sich gegen Israel durchsetzen. Zudem visieren wir weniger als 3,5 Tore an. Für diese „MyMatch“ – Wette hält Winamax eine Quote von 1,90 bereit.

Darum tippen wir bei Israel vs England auf „Sieg England & weniger als 3,5 Tore“:

Die israelische U21-Fußballnationalmannschaft bestritt alle vier Paarungen im Turnier mit weniger als 2,5 Toren.

England glänzte bei der U21-EM defensiv und hat mit null Gegentoren in vier Spielen den besten Abwehrverbund. Darüber hinaus endeten alle Ansetzungen mit weniger als 2,5 Toren.

Zwei der drei direkten Aufeinandertreffen führten zu weniger als 2,5 Toren und gingen zudem an die jungen Löwen.

Israel vs England Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich laut Buchmacher-Einschätzung ein sehr deutliches Bild ab. Alles andere als ein Erfolgserlebnis des zweimaligen U21-Europameisters aus England käme einer herben Überraschung gleich. Ein Umstand, der anhand einer Israel England Quote in Höhe von durchschnittlich 1,36 untermauert wird.

Wer jedoch sein Augenmerk auf den Underdog aus dem Mittleren Osten gerichtet hat, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu achtfachen Wetteinsatz freuen.

Beide Mannschaften legten im Turnierverlauf eine defensive Spielausrichtung an den Tag und bestritten alle U21-EM-Ansetzungen mit weniger als 2,5 Toren. Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ bringt lediglich eine marginale Tendenz in Richtung zwei oder weniger Tore mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Israel vs. England Prognose: Bleibt England weiterhin ohne Gegentor?

Als eine der wohl größten Überraschungen fungieren die Israelis im bisherigen Wettbewerb. Kaum jemand hätte der Elf von Trainer Guy Luzon den Einzug ins Halbfinale zugetraut.

Die Mannen aus dem Mittleren Osten haben mit dem Erreichen der K.o.-Runde bereits Geschichte geschrieben. Bei den beiden vorherigen U21-EM-Teilnahmen musste Israel die Zelte nach der Vorrunde abbauen.

In der Gruppenphase reichten ein knapper 1:0-Triumph gegen Tschechien sowie ein Remis gegen Deutschland aus, um hinter Tabellenprimus England das Ticket für das Viertelfinale zu lösen.

Offensiv haben die Israelis sich im bisherigen Turnierverlauf minimalistisch präsentiert und blicken in der regulären Spielzeit nur auf zwei Tore. Alle vier Ansetzungen bei der U21-Euro brachten bisweilen weniger als 2,5 Treffer mit sich. Lediglich in einem Duell konnte hinten die Null gehalten werden.

Seit 2017 stehen die Young Lions erstmals wieder im Halbfinale der U21-Europameisterschaft und treffen mit Israel auf einen alten Bekannten aus der Gruppenphase. In der Vorrunde stand ein verdienter 2:0-Triumph zu Buche. Darüber hinaus wurden Tschechien und Deutschland ebenfalls jeweils mit 2:0 niedergerungen.

Israel - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 4:3 n. E. Georgien (U21-EM), 1:0 Tschechien (U21-EM), 0:2 England (U21-EM), 1:1 Deutschland (U21-EM), 0:2 Belgien (Test, H).

Letzte 5 Spiele England: 1:0 Portugal (U21-EM), 2:0 Deutschland (U21-EM), 2:0 Israel (U21-EM), 2:0 Tschechien (U21-EM), 0:2 Japan (Test, H).

Letzte Spiele Israel vs. England: 0:2 (U21-EM), 1:0 (U21-EM), 1:4 (Test, A).

Die Young Lions verkörpern defensiv den Fels in der Brandung und haben in den vier Endrunden-Spielen kein Gegentor zugelassen. Über den bisherigen Turnierverlauf stellt die englische U21 den besten Abwehrverbund. Eine Tatsache, die die Sportwetten Anbieter nicht zwingend am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eingepreist haben.

Anders gestaltet es sich hingegen bei der offensiven Durchschlagskraft der Israelis. . Winamax, der Wettanbieter mit deutscher Lizenz, rechnet am Markt „beide Teams treffen“ nicht mit Toren auf beiden Seiten und bewertet diesen Spielausgang mit einer Quote von 2,20. Für all jene, die gerne von unterwegs aus wetten, stellt die Nummer 1 unter den französischen Wettanbietern eine innovative Winamax App zur Verfügung.

Unser Israel - England Tipp: Sieg England & weniger als 3,5 Tore

Beide Mannschaften standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Dort waren die Young Lions den Israelis spielerisch deutlich überlegen und dominierten die Begegnung mit 66 Prozent Ballbesitz und den besseren Torchancen. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Triumph zu Buche.

Über den gesamten Wettbewerb lief bei den Luzon-Schützlingen offensiv nicht viel zusammen. Ähnlich der Bewertung der Wettanbieter sehen auch wir England in der Favoritenrolle und gehen von einem Erfolg der Inselkicker aus.