Israel - Island Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Israel - Island Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Israel träumt weiterhin von der ersten Endrunden-Teilnahme seit 54 Jahren. Im Wett Tipp heute trauen wir dem „Nivheret Hatchelet“ auf jeden Fall den Schritt ins Playoff-Finale zu.

Belgien, Slowakei und Rumänien wurden in die Gruppe E der EM 2024 in Deutschland gelost. Ein Platz ist hier aber noch frei. Um dieses Ticket kämpfen ab Donnerstag vier Teams. Israel und Island treffen im Halbfinale in Budapest aufeinander und bekommen es dann am kommenden Dienstag im Endspiel mit dem Sieger aus dem Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und der Ukraine zu tun. Die Wettquoten rechnen mit einer recht engen Partie, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Israelis.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Oddset die Wette „Israel kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Israel vs Island auf „Israel kommt weiter“:

Island ist gegen Israel noch ohne Sieg

Die „Nivheret Hatchelet“ hat ein direktes Ticket für die EM 2024 nur um einen Platz und um 2 Punkte verpasst

Island hat nur 2 der letzten 10 Gastspiele in der EM-Quali gewonnen (gegen Moldawien und Liechtenstein)



Israel vs Island Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste haben die Isländer auf Rang 73 gegenüber Platz 75 minimal die Nase vorne. Da die Partie in Budapest ausgetragen wird, geht den Israelis auch der Heimvorteil flöten.

Trotzdem schicken die PayPal Wettanbieter die „Nivheret Hatchelet“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,26 als leichte Favoriten auf den Platz. Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr dagegen Quoten im Schnitt von 3,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Israel vs Island Prognose: Können die Israelis den fehlenden Heimvorteil kompensieren?

Die israelische Nationalmannschaft war bisher nur bei einem großen Turnier vertreten. Seit der Teilnahme an der WM 1970 in Mexiko wartet die „Nivheret Hatchelet“ auf eine zweite Endrunde. Die Truppe von Trainer Alon Hazan spielte dieses Mal eine ganz ordentliche Quali für die EM 2024. Am Ende wurde der zweite Platz in der Gruppe I nur um zwei Zähler und einen Rang verpasst. In zwei Duellen mit dem Kosovo holte Israel aber zum Beispiel nur ein Remis und ließ damit wichtige Punkte liegen.

Dass die „Himmelblau-Weißen“ trotzdem noch im Rennen sind, haben sie der Nations League zu verdanken. Die Israelis setzten sich in der Gruppe B2 mit zwei Siegen und zwei Remis gegen Island und Albanien durch und sicherten sich damit nicht nur den Aufstieg in die Liga A, sondern auch die Teilnahme an den EM-Playoffs. Ein Großteil der Nationalspieler rekrutiert sich aus den beiden Vereinen Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv, die in dieser Saison beide das Achtelfinale in der UEFA Europa Conference League erreicht hatten.

Wenn man an die isländische Nationalmannschaft denkt, fallen einem natürlich die EM 2016 und die WM 2018 ein. Der kleine Inselstaat hatte sich damals für die ersten zwei Endrunden seiner Geschichte qualifiziert und vor allem bei der EURO mit dem Einzug ins Viertelfinale für großes Aufsehen gesorgt. Doch danach ging es für die „Strákarnir okkar“ ganz schön bergab. In der Quali für die EM 2021 stand Island nach einem 2:1 im Halbfinale gegen Rumänien immerhin im Playoff-Endspiel, verlor dieses aber gegen Ungarn (1:2).

Nach schwachen Qualifikationen für die WM 2022 und die EM 2024 konnte sich Island erneut über die Nations League in die Playoffs retten. Hier gab es in vier Spielen gegen Israel und Albanien aber eigentlich auch nur vier Remis. Der Verband setzt weiter auf den norwegischen Coach Age Hareide, der die Auswahl im April 2023 übernommen hat. Der Trainer ist überzeugt, dass seine „talentierte und ambitionierte“ Mannschaft das Ticket für die Endrunde in Deutschland lösen wird.

Israel - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 2:0 Andorra (A), 1:2 Rumänien (H), 1:1 Schweiz (H), 0:1 Kosovo (A), 1:0 Weißrussland (H)

Letzte 5 Spiele Island: 2:0 Honduras (A), 1:0 Guatemala (A), 0:2 Portugal (A), 2:4 Slowakei (A), 4:0 Liechtenstein (H)

Letzte 5 Spiele Israel vs Island: 2:2 (A), 2:2 (H), 3:2 (H), 2:0 (A), 2:2 (H)



Beide Nationen kommen bisher auf drei Testspiele und zwei Pflichtspiele in der Nations League gegeneinander. Israel führt die Bilanz mit zwei Siegen und drei Remis an. In allen fünf Duellen gegen Island traf die „Nivheret Hatchelet“ zwei Mal.

Erzielen die Gastgeber am Donnerstag auch mindestens zwei Tore, bekommt ihr bei Intertops für die Wette „Israel über 1,5 Tore“ eine Quote von 2,29. Neukunden des Anbieters liefern wir zuvor alle wichtige Infos rund um die Intertops Anmeldung und Verifizierung.

Unser Israel - Island Tipp: Israel kommt weiter

Im Kampf um die EM-Tickets hatte man eigentlich weder Israel noch Island auf dem Zettel. Am Ende glauben wir aber, dass die Israelis ins Playoff-Finale einziehen und weiter von der Teilnahme an der Endrunde träumen dürfen.

Das hat einerseits mit der etwas höheren Qualität der „Nivheret Hatchelet“ und dem direkten Vergleich zu tun. Zudem hat Israel im Vergleich zu Island die bessere EM-Quali gespielt und hatte auch in der Nations League die Nase vorne.