Israel - Tschechien Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

Unser Israel - Tschechien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 28.06.2023 lautet: Durch den späten Sieg über Titelverteidiger Deutschland hat Tschechien ein mögliches Weiterkommen in der eigenen Hand. Ein Punkt gegen Israel wäre bereits ausreichend.

Der tschechische Nachwuchs hat sich den zweiten Platz in Gruppe C erarbeitet und darf auf eine Teilnahme am Viertelfinale der U21-Europameisterschaft hoffen. Am dritten Spieltag misst sich die Reprezentace erstmals mit dem israelischen Nachwuchs, der seit sechs Begegnungen sieglos ist.