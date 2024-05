Italien - Albanien Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Italien - Albanien Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 15.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Spiel zwischen Italien und Albanien im BVB Stadion Dortmund.

Einen Tag nach der Eröffnung der Europameisterschaft 2024 steigt auch Titelverteidiger Italien ins Geschehen ein.

Die Squadra Azzurra, die im Jahr 2021 ihren zweiten EM-Titel holte, gehört naturgemäß auch bei der EM in Deutschland zu den Favoriten. Doch die Gruppe mit Kroatien, Spanien und Albanien ist beileibe keine einfache.

Im besten Fall startet man daher mit einem Sieg und da geht es gegen die Albaner vielleicht gegen den richtigen Gegner. Für die Kuq e Zinjtë ist es die erst zweite Teilnahme an einer EM-Endrunde. Sie gehören zu den krassen Außenseitern.

Unsere Ergebnis-Vorhersage für Italien vs Albanien mit einer Quote von 2,13 bei Sunmaker lautet „Sieg Italien HC -1,5″.

Italien - Albanien: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Italien vs. Albanien

Runde: Gruppe B, 1. Spieltag

Datum: 15.06.2024

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Spielort: Dortmund

Stadion: BVB Stadion Dortmund

Zuschauer: 61.524

Übertragung TV: ARD, MagentaTV

Übertragung Stream: ARD, MagentaTV

Schiedsrichter: -

Wann wird Italien vs Albanien angepfiffen?

Wer Italien Albanien Wetten vor Anpfiff abgeben will, der hat hierzu bis zum 15. Juni 2024 um 21:00 Uhr Zeit. Denn ab dann rollt der Ball in Dortmund.

Es ist das zweite Spiel in der Gruppe B. Zuvor gehen vor allem die italienischen Blicke gespannt auf die Begegnung zwischen Spanien und Kroatien, die sich ab 18:00 Uhr gegenüberstehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

So seht ihr Italien - Albanien live im TV oder Stream:

15. Juni 2024, 21 Uhr, BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Übertragung TV: ARD, MagentaTV

Übertragung Stream: ARD, MagentaTV

Die Begegnung zwischen der Squadra Azzurra und den albanischen Adlern ist wie jedes Spiel der Europameisterschaft 2024 bei MagentaTV zu sehen.

Der Sender der Telekom zeigt als einziger in Deutschland alle 51 Partien. Alternativ wird die Begegnung aber auch bei der ARD sowohl im TV als auch im Stream gezeigt.

Italien vs Albanien : In welchem Stadion wird gespielt?

Austragungsort der Partie zwischen Italien und Albanien ist der Signal Iduna Park in Dortmund, der aber, weil Signal Iduna kein offizieller Sponsor der UEFA ist, während der EM nur als BVB Stadion Dortmund bezeichnet wird.

Mit Ciro Immobile hätten die Italiener einen potentiellen Angreifer, der die Arena aus seinen Dortmunder Zeiten noch bestens kennt. Allerdings verzichtete Italien-Trainer Luciano Spalletti auf eine Nominierung des Routiniers.

Italien Prognose: Squadra Azzurra strebt nach der Titelverteidigung

Mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen England krönte sich die italienische Nationalmannschaft am 11. Juli 2021 im Londoner Wembley Stadium zum zweiten Mal zum Europameister. Dabei hatte die Partie denkbar schlecht begonnen, als die Three Lions bereits in der zweiten Minute in Führung gingen.

Am Ende gab es trotzdem großen Jubel, auf den nur acht Monate später noch größerer Frust folgen sollte. Denn nachdem die Italiener die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar als Zweiter ihrer Gruppe verpasst hatten, musste sie in den Playoffs gegen Nordmazedonien antreten.

In Palermo gab es die riesige Sensation, als der Underdog mit einer seiner wenigen Chancen den WM-Traum Italiens zunichte machte (0:1). Doch die Italiener schüttelten sich nur kurz. In der Folge gewannen sie die Gruppe 3 der Liga A der Nations League (mit unter anderem Deutschland und England), in der sie schließlich den dritten Platz belegten.

Die Qualifikation für die bevorstehende EM war dann allerdings wieder eine Zitterpartie. Erst ein torloses Remis gegen den direkten Konkurrenten aus der Ukraine am letzten Spieltag sicherte Italien als Gruppenzweiten hinter England das Ticket. Dabei hätte es in der Nachspielzeit auch gut und gerne Elfmeter für die Ukrainer geben können.

Albanien Prognose: Albaner wollen Spielverderber sein

Die Auswahl Albaniens qualifizierte sich für viele überraschend für die EM-Endrunde in Deutschland. In einer Gruppe mit unter anderem Polen und Tschechien ließen sie diese beiden Nationen hinter sich und belegten am Ende den ersten Platz. Ausschlaggebend war der gewonnene direkte Vergleich mit den punktgleichen Tschechen (1:1, A, 3:0, H).

Nur eines der acht Qualifikationsspiele haben die Albaner verloren und das war gleich zum Auftakt in Polen (0:1). In der Folge gab es dann vier Siege und drei Remis, an die dann die erst zweite Teilnahme an einer Europameisterschaft anknüpfte. Bei der EM 2016 in Frankreich belegten die Adler in einer Gruppe mit dem Gastgeber, der Schweiz und Rumänien den dritten Platz.

Im Anschluss an die geglückte Qualifikation bestritten die Albaner zwei Testspiele, die allerdings alles andere als erfolgreich waren. Sowohl gegen Chile (0:3) als auch gegen Schweden (0:1) gelang ihnen noch nicht einmal ein Tor. Alles in allem ist es nicht überraschend, dass die EM 2024 Wettanbieter sie als krasse Außenseiter handeln.

Direktvergleich Italien vs Albanien:

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Nationen fand im November 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.

Italien - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 2:0 Ecuador (N), 2:1 Venezuela (N), 0:0 Ukraine (N), 5:2 Nordmazedonien (H), 1:3 England (A)

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:1 Schweden (A), 0:3 Chile (N), 0:0 Färöer (H), 1:1 Moldawien (A), 2:0 Bulgarien (H)

Letzte Spiele Italien vs Albanien: 3:1 (A), 1:0 (A), 2:0 (H), 1:0 (H)



Die Gastgeber verloren diese Test-Partie mit 1:3. Überhaupt sahen die Albaner bisher kaum Land gegen die Squadra Azzurra.

Viermal standen sich die beiden Länder bislang in einem Fußballspiel gegenüber, viermal hieß am Ende der Sieger Italien. Neben zwei Testspielen gab es auch zwei Begegnungen im Rahmen der Qualifikation zur WM 2018. Die Italiener entschieden alle vier Duelle mit insgesamt 7:1 Toren für sich.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Italien - Albanien

Mit Wettquoten von aktuell höchstens 1,39 für einen Tipp auf die Italiener ist der amtierende Europameister für die Buchmacher der klare Favorit.

Wer auf die Albaner setzt, kann derzeit mit Quoten bis zu 9,00 rechnen.

Dabei trauen die Bookies dem Underdog noch nicht einmal ein Tor zu. Für die Wette „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten um 2,40.

Auch wir halten einen zu Null-Erfolg Italiens für wahrscheinlich und mit einer der vielen EM Freebets empfehlen wir auch den entsprechenden Tipp „Italien gewinnt zu Null“ zu Quoten um 1,90.

Spannende EM 2024 Wetten für Italien - Albanien

Die Wette auf einen zu Null-Erfolg der Squadra Azzurra ist eine Option. Generell gehen wir von einem ungefährdeten Sieg der erfahrenen und abgeklärten Italiener aus. Wenn sie das erste Tor schießen, wird es für den Underdog umso schwerer.

So halten wir auch eine Halbzeit/Endstand-Wette zugunsten des Europameisters für aussichtsreich.

Alternativ ist sicherlich auch ein Tipp auf einige italienische Tore eine Überlegung wert. Mit Albanien bekommt man es gleich zum Auftakt mit dem vermeintlich leichtesten Gruppengegner zu tun.